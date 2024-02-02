Бриан Кокар — победитель 2 этапа Тура Швейцарии-2024

Бриан Кокар опередил Майкла Мэттьюса и Арно Де Ли на 2-м этапе Тура Швейцарии-2024

32-летний французский велогонщик команды Cofidis Бриан Кокар (Bryan Coquard) одержал победу на 2-м этапе Тура Швейцарии-2024. Мощным спринтом он с большим просветом обошёл Майкла Мэттьюса (Jayco AlUla) и Арно Де Ли (Lotto Dstny). Хотя это 52-я победа в карьере Бриана Кокара, но лишь вторая в гонке Мирового тура (после победы на этапе Тура Даун Андер в 2023 году).

2-й этап, самый протяжённый в этом выпуске Тура Швейцарии-2024, включал прохождение подъёма 3-й категории за 10 км до финиша. Но ни отрыву дня, ни атаковавшим позднее гонщикам не удалось застать пелотон врасплох. Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost) попытался ускользнуть от спринтерских команд за 3 км до финиша, но его догнали за 1,3 км до финиша.

Один из фаворитов в борьбе за победу на 2 этапе, 22-летний бельгийский гонщик команды Lotto Dstny Арно Де Ли после финиша рассказал, что у него слетела цепь, и он не смог в полную силу побороться за победу.

Ив Лампарт (Soudal Quick Step) сохранил жёлтую майку лидера Тура Швейцарии-2024.

Бриан Кокар: «Это самая большая победа в моей карьере! Этап был трудным, с тяжёлым подъёмом в финале. У меня сегодня был великолепный шанс, потому что этап завершился спринтом из просеявшегося пелотона. Я хороший спринтер, но мне трудно сражаться с топовыми специалистами этой дисциплины. Сегодня всё прошло как планировалось. Я идеально проехал финал и идеально провёл спринт.

Очень счастлив. Это великолепно. Последние три недели я провёл в тренировочном лагере, где готовился к Тур де Франс. Приятно, что эта работа уже принесла плоды.

Я так много раз финишировал вторым. Например, на Тур де Франс однажды проиграл в Лиможе всего миллиметры Марселю Киттелю».

Майкл Мэттьюс: «Думаю, сегодня проехал хорошо. До самого финала этап был безумным. Мы знали, что финал может быть довольно трудным и интересным. Так и получилось. Со мной в финале оставались Мауро (Шмид) и Андерс (Фолдагер). Мауро прикрывал атаки, развёз меня к спринту. Я финишировал вторым. Приятно вернуться на подиум, надеюсь, мы продолжим в том же духе».

Арно Де Ли: «У меня слетела цепь, поэтому я третий. Если бы не эта неудача, я бы выиграл. Финал был очень трудным. Завтрашний этап слишком тяжёлый. Теперь я в основном буду ехать гонку в качестве тренировки к Тур де Франс и Чемпионату Бельгии».