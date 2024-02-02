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Бриан Кокар — победитель 2 этапа Тура Швейцарии-2024

Бриан Кокар опередил Майкла Мэттьюса и Арно Де Ли на 2-м этапе Тура Швейцарии-2024

 

 

32-летний французский велогонщик команды Cofidis Бриан Кокар (Bryan Coquard) одержал победу на 2-м этапе Тура Швейцарии-2024. Мощным спринтом он с большим просветом обошёл Майкла Мэттьюса (Jayco AlUla) и Арно Де Ли (Lotto Dstny). Хотя это 52-я победа в карьере Бриана Кокара, но лишь вторая в гонке Мирового тура (после победы на этапе Тура Даун Андер в 2023 году).

 

2-й этап, самый протяжённый в этом выпуске Тура Швейцарии-2024, включал прохождение подъёма 3-й категории за 10 км до финиша. Но ни отрыву дня, ни атаковавшим позднее гонщикам не удалось застать пелотон врасплох.  Альберто Беттиоль (EF Education EasyPost) попытался ускользнуть от спринтерских команд за 3 км до финиша, но его догнали за 1,3 км до финиша.

 

Один из фаворитов в борьбе за победу на 2 этапе, 22-летний бельгийский гонщик команды Lotto Dstny Арно Де Ли после финиша рассказал, что у него слетела цепь, и он не смог в полную силу побороться за победу.

 

Ив Лампарт (Soudal Quick Step) сохранил жёлтую майку лидера Тура Швейцарии-2024.

 

Бриан Кокар — победитель 2 этапа Тура Швейцарии-2024

Бриан Кокар — победитель 2 этапа Тура Швейцарии-2024

 

Бриан Кокар — победитель 2 этапа Тура Швейцарии-2024

 

 

Бриан Кокар: «Это самая большая победа в моей карьере! Этап был трудным, с тяжёлым подъёмом в финале. У меня сегодня был великолепный шанс, потому что этап завершился спринтом из просеявшегося пелотона. Я хороший спринтер, но мне трудно сражаться с топовыми специалистами этой дисциплины. Сегодня всё прошло как планировалось. Я идеально проехал финал и идеально провёл спринт.

 

Очень счастлив. Это великолепно. Последние три недели я провёл в тренировочном лагере, где готовился к Тур де Франс. Приятно, что эта работа уже принесла плоды.

 

Я так много раз финишировал вторым. Например, на Тур де Франс однажды проиграл в Лиможе всего миллиметры Марселю Киттелю».

 

Майкл Мэттьюс: «Думаю, сегодня проехал хорошо. До самого финала этап был безумным. Мы знали, что финал может быть довольно трудным и интересным. Так и получилось. Со мной в финале оставались Мауро (Шмид) и Андерс (Фолдагер). Мауро прикрывал атаки, развёз меня к спринту. Я финишировал вторым. Приятно вернуться на подиум, надеюсь, мы продолжим в том же духе».

 

Арно Де Ли: «У меня слетела цепь, поэтому я третий. Если бы не эта неудача, я бы выиграл. Финал был очень трудным. Завтрашний этап слишком тяжёлый. Теперь я в основном буду ехать гонку в качестве тренировки к Тур де Франс и Чемпионату Бельгии».

 

Результаты 2 этапа Тура Швейцарии-2024

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Теги к статье: Бриан Кокар Bryan Coquard Cofidis Тур Швейцарии-2024 Tour de Suisse-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Coolvic
    Трансферные новости пелотона-2 ... (1)
    Coolvic-Фото

    Амануэль Гебрейгзабьер (Amanuel Ghebreigzabhier) > до конца 2024

     

    Это было актуально в январе. На следующие сезоны пока продления нет.

  • salomon
    Примож Роглич — победитель Кри ... (11)
    salomon-Фото
    Цитата: svan
    Боюсь Рогле на ТДФ ничего не светит. Если уж его в горе столько гонцов обошли, среди которых не было Погачера и Винегора. Как бы эта победа не была для Роглича лебединой песней.
    Поживём - увидим...
  • Pi-man
    Примож Роглич — победитель Кри ... (11)
    Pi-man-Фото
    Согласен, Дерек Джи отлично провел этот Дофине, не думал, что он выдержит три таких горных этапа подряд. Но, исключительно ради истины, уточню: в прошлом году он феерил таки на Джиро, а не на Туре.
  • EL-Fenomeno
    Примож Роглич — победитель Кри ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вторая Дофине для Роглы, но честно говоря - да, едва не упустил генерал на последнем этапе. Ну и как бонус ещё + майка-приз лучшего спринтера (горняцкую то "отхватил" Фортунато).

    М.Йоргенсен старался как мог, причём на всех ключевых/горных этапах Дофине, но даже майка лучшего молодого и 2 место в общем зачёте мне кажется его не особо порадовало.

    А вот кто супер-молодец, так это Дерек Джи. Рвал все жилы и судьба вознаградила его, причём дважды: победа на одном из этапов + место на итоговом подиуме. Помнится как он год назад феерил на Джиро, есть чуйка что и в этом году Дерек будет на высоте, чего ему искренне желаю!

     

    Немного офтопа (чтоб дважды не писАть):

    Цитата: Невозмутимый
    Николя? Серьёзно? )))

    Николас) 


    Upd ---> Pi-man - спасибо за уточнение, исправил

  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2024. Этап 2 (3)
    nightbuster33-Фото

    Квинтана на этапе+2.23. Причина отставания не возраст, основная причина, полуторагодичное безделие после ухода из предыдущей команды. Как тут не вспомнит, куда на много старше его, Поццовиво,готового выступить в любое время за команду,включившего его в свой состав и он прилично выступает в этом сезоне в пример молодым.Скачки у Квинтаны будут, но пелетон с каждым разом будет все чаще уодить без него.

  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2024. Этап 2 (3)
    nightbuster33-Фото
    В смысле!
  • василий
    Тур Швейцарии-2024. Этап 2 (3)
    василий-Фото

    опять метьюзу немного не везет

  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2024. Этап 1 (3)
    nightbuster33-Фото

    Если Кэв преодолеет Regensberg в пелетоне,то на финише он все равно будет уже никакой. У Бола больше шансов, что-то сделать на финише.И даже Бол отвалил.

  • nightbuster33
    Чемпионат Азии на шоссе. Никол ... (6)
    nightbuster33-Фото

    Око за око. В групповой гонке два араба наказали этих двух казахстанцев с разрывом более 2мин.,разделив 1-2 места. Казахстанцы вне призов. Дума для тренеров,почему это случилось.

  • Невозмутимый
    Тур Швейцарии-2024. Этап 1 (3)
    Невозмутимый-Фото

    Кто-нибудь из претендентов на ТдФ тут едет?

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