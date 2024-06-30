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Йонас Абрахамсен сохранил гороховую и приобрёл зелёную майку на 2-м этапе Тур де Франс-2024

Йонас Абрахамсен: «Сегодня был недостаточно силён, чтобы выиграть этап»

 

 

Йонас Абрахамсен (Jonas Abrahamsen), который уже вошёл в историю французского Гранд-тура, как первый норвежский гонщик, надевший гороховую майку лучшего горняка, на 2-м этапе Тур де Франс-2024 завоевал и зелёную майку лучшего в очковой классификации. 28-летний велогонщик команды Uno-X Mobility второй день подряд отобрался в отрыв дня, причём он был инициатором формирования отрыва, атаковав из пелотона одним из первых.

 

После 133 километров, проведённых в отрыве на 1-м этапе, Йонас Абрахамсен, который на этот раз ехал в гороховой майке лучшего горного гонщика, на этот раз преодолел в отрыве 195 км.

 

Он первым прошёл все категорийные подъёмы за исключением финального прохождения вершины Сан-Лука в Болонье. На второй части дистанции он выпадал из отрыва на подъёмах 3-й категории Монтекальво и Сан-Лука, но возвращался и забирал горные премии. Атака победителя этапа Кевина Вокелана (Arkea) не позволила ему стать первым на вершине при втором прохождении подъёма Сан-Лука, но он преодолел её вторым, а также сумел финишировать вторым на 2-м этапе через 36 секунд после французского гонщика.

 

Йонас Абрахамсен сохранил гороховую и приобрёл зелёную майку на 2-м этапе Тур де Франс-2024

Йонас Абрахамсен сохранил гороховую и приобрёл зелёную майку на 2-м этапе Тур де Франс-2024

 

 

Йонас Абрахамсен: «Сегодня был хороший день. Я собрал больше очков в зачёт гороховой майки, а ещё взял эту зелёную майку. Также я занял второе место на этапе, поэтому очень счастлив. Сегодня я не был достаточно силён, чтобы бороться за победу на этапе. Поэтому так рад второму месту. Посмотрим, как у меня пойдёт гонка после двух тяжёлых дней. Возможно, сегодня нога у меня шла не слишком хорошо из-за вчерашнего этапа. Может быть, завтра будет полегче».

 

Результаты 2 этапа Тур де Франс-2024

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Теги к статье: Йонас Абрахамсен Jonas Abrahamsen Uno-X Mobility Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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Кто выиграет Тур де Франс-2024?

Комментарии

  • VeloVelo
    Кевин Вокелан — победитель 2-г ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Парень очень крут. Может, карьера сложится.

  • VeloVelo
    Роман Барде: “Я ехал так, будт ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Франк ван ден Брук сделал нечто особенное. 
    Я даже не о том, что он сделал такой классный дебют на Туре, отобравшись в отрыв и довезя своего капитана.

    Я о том, что он ведь сам мог взять эту желтую майку уже на финише! Но отдал ее Роме.
    Браво!

    P.S. Конечно, тем самым он бы себе серьезно подпортил карьеру, но, это же Желтая майка!

    Соблазн очень велик.

  • vova-55
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (37)
    vova-55-Фото

    Вини в порядке (посадка изменилась, как будто все время едет разделку).

    4-й этап и разделка покажут кто сильнее.

    По итогам первой недели думаю и Вини, и Поги будут в лидерах. 

    Посмотрим, что остальные покажут.

     

  • RVL
    Тур де Франс-2024: Превью (3)
    RVL-Фото

    Контадор на первом этапе в рубрике прогнозистов получил кубок за победу в прогнозах на Джиро!

    Так же сказал, что хочет как и погачар сделать дубль... Джиро+ Тур! Среди прогнозистов))

    Сопроводив все это своим фирменным жестом Эль пистолеро))

    Но! Далее была выведена таблица прогнозистов на GC...

    Где он единственный поставил на вини!

    Таким образом вместе с поги у них дубля не будет))

  • Гонщик
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (37)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Cyrill
    Цитата: DIM
    Смотри-ка, Роглича уже списали!Ладно, едем дальше.
    Да, нет, Приможа, пока никто не списывает. Плюс 20 сек. - это так ни о ч?м. В Ницце будут десятиминутные разрывы между ? и всеми остальными. Весь вопрос - кто он - мистер? Очень показательным будет 4 этап. Но даже при не очень хорошем раскладе для Поги - у него в рукаве есть разделки (или только одна из них) - так хочется думать.
    Раделки есть у Рэмбо , а Пога поймает кризис на третей неделе , ну не робот же он ...



    Цитата: DIM
    Смотри-ка, Роглича уже списали!Ладно, едем дальше.
    Местные "спецы" надеятся на шейховский корм и короткие шатуны ...



    Цитата: MVDP
    Цитата: Невозмутимый
    Не очень понял почему Погачар отказался от финишного спурта. Даже Вингегор стал ловить колесо, а Тадей просто всех пропустил впер?д себя, но при этом забрал ж?лтую майку. Он что-то знал?
    Хотел, чтобы майку взял Ремко, но забыл, что по новым правилам ему надо было проиграть аж 3 секунды, чтобы получить отставание в протокол.
    Ничего он не забыл , для этого радиосвязь есть и куча ассистентов.

  • Cyrill
    Тур де Франс-2024, превью этап ... (4)
    Cyrill-Фото
    Мы все жд?м от Кэва чуда, но там есть 3 км 4% горка за 30 км до финиша... если найдутся смельчаки попробовать пройти е? на высокой скорости...Но будем считать, что завтра первый шанс для Марка.
  • Александра
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (37)
    Александра-Фото

    Очень красивый финал, все молодцы! Приятно снова видеть в деле Карапаса, уже и забыла, как он едет. В Берналя по-прежнему не верю. Рогличу, скорее всего, предстоит не только битва за скорость, но и сражение с головными тараканами: Роглич и Вингегор таки могут!

    Какой там расклад у юного дарования Ремко... кто ж знает?

    Надеюсь, это будет интересный Тур.

  • Александра
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (37)
    Александра-Фото
    Здесь можно посмотреть:
    https://vk.com/wall-223745097_5031
  • Cyrill
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (37)
    Cyrill-Фото
    Цитата: DIM
    Смотри-ка, Роглича уже списали!Ладно, едем дальше.
    Да, нет, Приможа, пока никто не списывает. Плюс 20 сек. - это так ни о ч?м. В Ницце будут десятиминутные разрывы между ? и всеми остальными. Весь вопрос - кто он - мистер? Очень показательным будет 4 этап. Но даже при не очень хорошем раскладе для Поги - у него в рукаве есть разделки (или только одна из них) - так хочется думать.
  • DIM
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (37)
    DIM-Фото
    Смотри-ка, Роглича уже списали! Ладно, едем дальше.

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