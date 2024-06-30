Йонас Абрахамсен сохранил гороховую и приобрёл зелёную майку на 2-м этапе Тур де Франс-2024

Йонас Абрахамсен: «Сегодня был недостаточно силён, чтобы выиграть этап»

Йонас Абрахамсен (Jonas Abrahamsen), который уже вошёл в историю французского Гранд-тура, как первый норвежский гонщик, надевший гороховую майку лучшего горняка, на 2-м этапе Тур де Франс-2024 завоевал и зелёную майку лучшего в очковой классификации. 28-летний велогонщик команды Uno-X Mobility второй день подряд отобрался в отрыв дня, причём он был инициатором формирования отрыва, атаковав из пелотона одним из первых.

После 133 километров, проведённых в отрыве на 1-м этапе, Йонас Абрахамсен, который на этот раз ехал в гороховой майке лучшего горного гонщика, на этот раз преодолел в отрыве 195 км.

Он первым прошёл все категорийные подъёмы за исключением финального прохождения вершины Сан-Лука в Болонье. На второй части дистанции он выпадал из отрыва на подъёмах 3-й категории Монтекальво и Сан-Лука, но возвращался и забирал горные премии. Атака победителя этапа Кевина Вокелана (Arkea) не позволила ему стать первым на вершине при втором прохождении подъёма Сан-Лука, но он преодолел её вторым, а также сумел финишировать вторым на 2-м этапе через 36 секунд после французского гонщика.

Йонас Абрахамсен: «Сегодня был хороший день. Я собрал больше очков в зачёт гороховой майки, а ещё взял эту зелёную майку. Также я занял второе место на этапе, поэтому очень счастлив. Сегодня я не был достаточно силён, чтобы бороться за победу на этапе. Поэтому так рад второму месту. Посмотрим, как у меня пойдёт гонка после двух тяжёлых дней. Возможно, сегодня нога у меня шла не слишком хорошо из-за вчерашнего этапа. Может быть, завтра будет полегче».