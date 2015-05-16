Роман Барде — победитель 1 этапа Тур де Франс-2024

Победа из отрыва на 1-м этапе и первая жёлтая майка в карьере Романа Барде на Тур де Франс

Роман Барде (Romain Bardet), 33-летний французский велогонщик команды dsm-firmenich PostNL сделал исторический для Тур де Франс день вдвойне значимым. Французский гонщик выиграл 1-й этап французского Гранд-тура, который впервые в истории стартовал в Италии.

Роман Барде атаковал из пелотона за 50 км до финиша, переложился к находящемуся в отрыве дня товарищу по команде dsm-firmenich PostNL, дебютанту Тур де Франс, 23-летнему Франку ван ден Бруку, а затем вдвоём они провели своего рода парную велогонку, сопротивляясь натиску пелотона. Роман Барде первым пересёк линию финиша, выиграл четвёртый в карьере этап Тур де Франс, причём в последний раз он выигрывал этап Тура в 2017 году. Также Барде взял первую в карьере жёлтую майку лидера на французском Гранд-туре, который едет в последний раз в карьере.

Ход и события 1 этапа Тур де Франс-2024

После 15 нейтральных километров по улицам Флоренции от километра 0 пелотон поехал вверх, к вершине первого категорийного подъема Тур де Франс-2024 - подъёма 2-й категории Коль-де-Валико-Тре-Фаджи (Col de Valico Tre Faggi), протяжённость 12,5 км, 292-930 м, перепад 638 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%.

Первым ускорился после старта гонщик Groupama-FDJ, после затишья ускорился Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), но не смог оторваться от пелотона. Затем просвет создал Симон Гешке (Cofidis). Через 3 км небольшой просвет создала группа из девяти гонщиков. Но атаки из пелотона продолжались, а первой группе уехать не удалось.

Следующую попытку создать отрыв предприняли гонщики dsm-firmenich PostNL За 188 км до финиша удалось создать 20-секундный просвет Матею Мохоричу (Bahrain Victorious), Валентану Мадуа (Groupama-FdJ), Йону Исагирре (Cofidis), Клеману Шампуссану (Arkea), Франку ван ден Брукуу (dsm firmenich PostNL), Санди Дюжардану и Маттео Вершеру (Total Energies). За ними в погоню по одиночку поехали Джанни Вермеерс (Alpecin Deceuninck) и Йонас Абрахамсен (UNO X).

Но за Абрахамсеном из пелотона потянулась большая группа и подтянула пелотон, который догнал и Джанни Вермеерса. У отрыва, тем временем, за 185 км до финиша было уже 53 секунды преимущества.

После того, как пелотон нагнал двух одиночных беглецов, группа выстроилась по ширине дороги и пелотон поехал спокойнее. Но команда UNO X, которой не удалось отправить в отрыв своего представителя, возглавили пелотон, а затем в отрыв попробовали переложиться два гонщика UNO X Расмус Тиллер и Кристиан Одд Эйкинг. Они недолго продержались на просвете, пелотон догнал их, а у отрыва в это время было около полутора минут преимущества.

За 173 км до финиша у Йонаса Вингегора возникли проблемы с велосипедом. Он в одиночку догонял пелотон, отстав на 20 секунд. но через три километра вернулся в пелотон.

Команда UNO X Mobility не прекратила попытки уехать в отрыв. За 173 км до финиша атаковал Йонас Абрахамсен, с которым поехал гонщик Lidl-Trek Райан Гиббонс. Преследователи за 170 км до финиша были в 45 секундах от отрыва дня и в минуте от пелотона.

Отрыв начал преодолевать первый подъём дня с преимуществом 2-36 над пелотоном. Гиббонс и Абрахамсен были в 41 секунде от отрыва.

В это время к техничкам спустился чемпион мира Матье ван дер Пул (Alpecin Deceuninck), которому пришлось поправлять радио.

Йонас Абрахамсен и Райан Гиббонс влились в отрыв дня за 165 км до финиша. Пелотон находился в это время в трёх с половиной минутах. В голову пелотона вышли команды Red Bull Bora-hansgrohe, UAE Team Emirates и Visma Lease a Bike.

Таким образом, в первый отрыв 111-го выпуска Тур де Франс-2024 уехали:

29-летний словенский гонщик Матей Мохорич (Matej Mohorič/Bahrain - Victorious),

27-летний французский гонщик Валентан Мадуа (Valentin Madouas/Groupama - FDJ),

26-летний французский гонщик Клеман Шампуссан (Clément Champoussin/Arkéa - B&B Hotels),

23-летний нидерландский гонщик Франк ван ден Брук (Frank van den Broek/Team dsm-firmenich PostNL),

28-летний норвежский гонщик Йонас Абрахамсен (Jonas Abrahamsen/Uno-X Mobility),

29-летний южноафриканский гонщик Райан Гиббонс (Ryan Gibbons/Lidl - Trek),

27-летний французский гонщик Санди Дюжардан (Sandy Dujardin/TotalEnergies),

и 23-летний французский гонщик Маттео Вершер (Mattéo Vercher/TotalEnergies).

Йон Исагирре перед стартом Тур де Франс-2024 признался, что стартует с не до конца вылеченным переломом ребра, которое получил при падении на Туре Швейцарии-2024: «Не могу сказать, что приехал сюда в идеальном состоянии, но, по крайней мере, ничего не болит. Готовился спокойно, не форсируя события. Надеюсь, по ходу Тура смогу прогрессировать».

Маттео Вершер выпал во время прохождения первого подъёма и за 6,5 км до вершины проигрывал бывшим попутчикам 42 секунды.

На первом подъёме дня из пелотона выпал Марк Кэвендиш, с которым остались его товарищи по команде Astana Qazaqstan - Кейс Бол, Микеле Гадзоли и Михаэль Мёркёв.

Йон Исагирре (Cofidis) первым прошёл первую категорийную вершину Тур де Франс-2024.

За несколько километров до вершины из пелотона выпали Фабио Якобсен (dsm-firmenich PostNL) и Фернандо Гавирия (Movistar).

Вершину подъёма 2-й категории категории Коль-де-Валико-Тре-Фаджи пелотон, который возглавляли UAE, EF Education EasyPost и INEOS Grenadiers, преодолели через 5 минут 7 секунд после отрыва дня. Марк Кэвендиш проигрывал пелотону 3 минуты. За 130 км до финиша группа Марка Кэвендиша проигрывала пелотону 3 с половиной минуты.

За 124 км до финиша группа Кэвендиша находилась в пяти минутах от пелотона, когда группа уже прошла второй подъём дня. Вершину второго подъёма Марк Кэвендиш проехал через 8-40 после отрыва.

К середине третьего подъёма дня в отрыве осталось 6 гонщиков, после того, как в пелотон вернулся Маттео Вершер, из отрыва за 114 км до финиша выпали Клеман Шампуссан и Санди Дюжардан.

Йон Исагирре первым прошёл третью вершину дня, разыграв спринт с Йонасом Абрахамсеном.

За 100 км до финиша пелотон проигрывал отрыву 3:41, а группа Марка Кэвендиша, к которой присоединился выпавший Фабио Якобсен и его товарищи по команде, проигрывали пелотону около 10 минут.

Участники преодолели 97,5 км за первые 2,5 часа гонки.

За 89 км на Тур де Франс-2024 произошёл первый сход - гонку покинул 25-летний итальянский гонщик команды Astana Qazaqstan Микеле Гадзоли.

За 90 км до финиша группа Кэвендиша проигрывала около 15 минут.

На подъезде ко второму подъёму 2-й категории и четвёртому в общей сложности подъёму дня пелотон возглавила команда EF Education EasyPost. Отрыв начал восхождение в подъем 2-й категории Кот-де-Барботто (Cote de Barbotto), протяжённость 5,8 км, 143-584 м, перепад 441 м, средний градиент 7,6%, максимальный градиент 14% с преимуществом в 4 с половиной минуты над пелотоном.

Пелотон на подъёме 2-й категории возглавили INEOS, UAE, Red Bull Bora-hansgrohe, EF. За 4 км до вершины UAE начали задавать скорость в пелотоне. Первым колесом работал Павел Сиваков.

Йон Исагирре выпал из отрыва за 1,8 км до вершины подъёма подъем 2-й категории Кот-де-Барботто. В пелотоне осталось менее ста гонщиков, выпали Тим Велленс (UAE), Бриан Кокар (Cofidis), Никиас Арндт (Bahrain - Victorious), чемпион Бельгии Арно Де Ли (Lotto Dstny), Майкл Мэттьюс (Jayco AlUla), Яспер Стёйвен (Lidl-Trek), Стивен Уильямс (Israel - Premier Tech).

В это время в отрыве Йонас Абрахамсон первым прошёл вершину Кот-де-Барботто, опередив Валентана Мадуа и Франка ван ден Брука.

Матей Мохорич и Райан Гиббонс не принимали участия в борьбе за горные очки, так как не выдержали темп своих попутчиков и отстали у вершины.

Чемпион мира Матье ван дер Пул (Alpecin Deceuninck), Мадс Педерсен (Lidl-Trek) и чемпион Франции Поль Лапейра (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Луис Мейнтьес (Intermarché - Wanty), Кевин Женьетс (Groupama - FDJ) также не выдержали темп, задаваемый Павлом Сиваковым и командой UAE, и выпали на подъёме Кот-де-Барботто.

На спуске с Кот-де-Барботто Ричард Карапас (EF) проколол колесо и сменил велосипед.

Отрыв дня начал следующий подъём 2-й категории — Кот-де-Сан-Лео (Cote de San Leo), (протяжённость 4,6 км, 218-572 м, перепад 354 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 14%) с преимуществом, которое растаяло до 2:18 над пелотоном. В это время группа Кэвендиша проигрывала отрыву 21 минуту.

Команды Visma, RedBull Bora-hansgrohe, INEOS вышли в голову пелотона перед началом подъёма Кот-де-Сан-Лео. Затем первым колесом вновь вышел Павел Сиваков (UAE Team Emirates). За 2,4 км до вершины его сменил Тиш Беноот и скорость начала задавать Visma Lease a Bike.

Роман Барде (dsm-firmenich PostNL) атаковал из пелотона за 2 км до вершины, за 50 км до финиша, в то время как отрыв впереди продолжал терять гонщиков.

Впереди остались лишь Валентан Мадуа, Йохан Абрахамсон и Франк вен ден Брук, а темп не выдержали Матей Мохорич и Райан Гиббонс. За 1,1 км Фран ван ден Бруке отстал от попутчиков по отрыву и дождался Романа Барде, который догнал его за 49 км до финиша. В это время дуэт, оставшийся от отрыва дня, находился в 20 секундах впереди. Барде сел на колесо товарищу по команде, и они стали сокращать разрыв до лидеров. Абрахамсен и Мадуа разыграли горные очки на вершине 2-й категории, Валента Мадуа уехал от соперника и первым прошёл вершину Кот-де-Сан-Лео.

Роман Барде и Франк ван дер Брук прошли вершину через 20 секунд после дуэта лидеров. Пелотон в это время проигрывал лидерам 1:16.

За 43 км до финиша, за 4 км до вершины подъёма 3-й категории Кот-де-Монтемаджио (Cote de Montemaggio), протяжённость 4,2 км, 231-508 м, перепад 277 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%) Роман Барде и Франк ван ден Брук догнали Валентана Мадуа и Йонаса Абрахамсена.

В это время из пелотона, который проигрывал 1:23, атаковал Бен Хили (EF Education EasyPost).

Йонас Абрахамсен не выдержал темп, который задали гонщики dsm-firmenich PostNL, и выпал из отрыва за 3,5 км до вершины. За 41 км до финиша Бен Хили находился в 1:10 от отрыва. А в пелотоне скорость начал задавать Ян Тратник (Visma Lease a Bike). Пелотон проигывал отрыву 1:33.

За 1,2 км до вершины и за 40 км до финиша Валентан Мадуа выпал, не выдержав темп Романа Барде и Франка ван ден Брука.

На вершине Кот-де-Монтемаджио у Романа Барде и Фрнка ван ден Брука была минута преимущества над Беном Хили и 1:41 над пелотоном.

Подъём к вершине Сан-Марино — 3-й категории Кот-де-Сан-Марино (Cote de San Marino), протяжённость 7,1 км, 307-648 м, перепад 341 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 10%) Барде и Ван ден Брук начали с преимуществом в 1:55 над пелотоном, который продолжала возглавлять команда Visma Lease a Bike.

Валентан Мадуа не выдержал ритма Бена Хили за 5 км до вершины и выпал, а затем вернулся в пелотон. Но Бену Хили не удалось приблизиться к Барде и Ван ден Бруку. За 3,7 км до вершины разрыв оставался в пределах минуты. Пелотон проигрывал дуэту лидеров почти 2 минуты за 30 км до финиша.

У вершины подъёма Сан-Марино пелотон возглавила команда INEOS Grenadiers, темп задавал Михал Квятковски.

Франк ван ден Брук первым прошёл вершину Сан-Марино, к этому моменту Бен Хили проигрывал дуэту уже 1:32, а пелотон находился в 1:45. Команда EF Education EasyPost возглавила пелотон у вершины Сан-Марино, а Бен Хили, вернувшись в пелотон, подключился к работе команды. На вершине пелотон проигрывал лидерам 1:37.

Роман Барде и Франк ван ден Брук провели парную велогонку протяжённостью около 40 км. За 15 км до финиша они удерживали 1:20 преимущества. За 3 км пелотон уже видел отрыв, находясь в двадцати секундах. Однако Роман Барде и Франк ван ден Брук удержали минимальный просвет, Роман Барде первым пересёк линию финиша, выиграв этап и первую в карьере жёлтую майку лидера Большой Петли на своём финальном в карьере Тур де Франс.

Пелотон разыграл спринт через пять секунд после финиша Романа Барде и Франка ван ден Бруке. Тройку призёров этапа замкнул Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike), а Тадей Погачар (UAE Team Emirates) финишировал 4-м.

Группа спринтеров Марка Кэвендиша и Фабио Якобсена уложилась в лимит времени, финишировав через 39 минут 12 секунд после победителя этапа Романа Барде.

Роман Барде — победитель 1 этапа Тур де Франс-2024

Роман Барде — победитель 1 этапа Тур де Франс-2024

Классификации после 1 этапа Тур де Франс-2024

33-летний французский велогонщик команды dsm-firmenich PostNl, выигравший 1-й этап Тур де Франс-2024, возглавил генеральную классификацию. Его товарищ по команде, дебютант Тур де Франс, 23-летний нидерландский велогонщик Франк ван ден Брук, финишировавший вторым, возглавил классификацию лучшего молодого гонщика и очковую классификацию.

28-летний норвежский велогонщик команды Uno-X Mobility Йонас Абрахамсен надел первую на Тур де Франс-2024 гороховую майку лучшего горного гонщика.

Команда dsm-firmenich PostNL возглавила командный рейтинг Тур де Франс-2024.

Травмы и падения на 1-м этапе Тур де Франс-2024

25-летний итальянский велогонщик команды Astana Qazaqstan Микеле Гадзоли сошёл с гонки из-за теплового удара. Вилко Келдерман (Visma Lease a Bike) упал во время этапа и получил поверхностные повреждения.