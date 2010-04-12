Микель Ланда сошёл с Тура Страны Басков-2024 на 5-м этапе после падения

Микель Ланда и Жиль Жельдер сошли с гонки после падения на 5-м этапе Тура Страны Басков-2024

34-летний испанский велогонщик команды Soudal Quick Step Микель Ланда упал во время 5-го этапа Тура Страны Басков-2024 за 47 км до финиша и сошёл с гонки. Его увезли с гонки на машине скорой помощи.

Велокоманда Soudal Quick Step сообщила, что в местном госпитале осмотр Микеля Ланды выявил у него перелом ключицы. Ему предстоит пройти дополнительное обследование, чтобы определить наилучший путь к восстановлению.

Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images/© Soudal Quick Step Team

Вместе с Микелем Ландой падал его товарищ по команде, 21-летний бельгийский гонщик Жиль Жельдер (Gil Gelders), который после падения получил ссадины и получил медицинскую помощь на месте. Он также сошёл с гонки.