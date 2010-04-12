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Микель Ланда сошёл с Тура Страны Басков-2024 на 5-м этапе после падения

Микель Ланда и Жиль Жельдер сошли с гонки после падения на 5-м этапе Тура Страны Басков-2024

 

 

34-летний испанский велогонщик команды Soudal Quick Step Микель Ланда упал во время 5-го этапа Тура Страны Басков-2024 за 47 км до финиша и сошёл с гонки. Его увезли с гонки на машине скорой помощи.

 

Велокоманда Soudal Quick Step сообщила, что в местном госпитале осмотр Микеля Ланды выявил у него перелом ключицы. Ему предстоит пройти дополнительное обследование, чтобы определить наилучший путь к восстановлению.

 

 

Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images/© Soudal Quick Step Team

 

 

Вместе с Микелем Ландой падал его товарищ по команде, 21-летний бельгийский гонщик Жиль Жельдер (Gil Gelders), который после падения получил ссадины и получил медицинскую помощь на месте. Он также сошёл с гонки.

 

Микель Ланда сошёл с Тура Страны Басков-2024 на 5-м этапе после падения

 

Микель Ланда сошёл с Тура Страны Басков-2024 на 5-м этапе после падения

 

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Теги к статье: Микель Ланда Mikel Landa Bahrain Victorious Soudal Quick Step Тур Страны Басков-2024 Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

В тему:

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  1. василий

    Вчера, 18:52 | Регистрация: 15.09.2019

    У Квиков вообще никого не осталось из генералов

  2. Имя: Борис

    BlAr

    Вчера, 19:03 | Регистрация: 5.09.2020

    Ланда тоже очень падучий гонщик, под стать Рогличу... Столько гонок из-за падений не доехал!

  3. Имя: Алекс

    zalex567

    Вчера, 19:13 | Регистрация: 13.03.2015

    А кто не "падучий"? Только один в голову приходит. Не буду называть, чтобы не сглазить. Надо иметь чутьё уникальное или везение, которое до поры до времени

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Вчера, 19:14 | Регистрация: 5.09.2020

      До вчерашнего дня "не падучим" был Винни.

      "Чтобы не сглазить" - это про МВДП?

  4. Имя: Алекс

    zalex567

    Вчера, 19:33 | Регистрация: 13.03.2015

    МВДП на чемпионате мира приложился жестко, когда один в отрыв уехал. И на Олимпиаде в Токио в кроссе побился сильно. Это только самые известные моменты

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Вчера, 19:38 | Регистрация: 5.09.2020

      Упал и стал чемпионом - всем бы так падать!
      На Олимпиаде был МТБ... Да, падал, но это всё же не велошоссе! Именно на шоссе для него пока всё неплохо складывается. И грех списывать всё на удачу. Как он увильнул от отбойника на Париж-Рубэ прошлого года - можно преподавать в спортивных университетах :) !

      1. RVL

        Вчера, 21:13 | Регистрация: 30.08.2012

        Может хватит чесать о чужой падучести?

        Или тебе / аля мвдп/ позвоночник сломать случилось бы, чтобы без последствий?

        Откуда такие..

        1. Имя: Борис

          BlAr

          Вчера, 21:32 | Регистрация: 5.09.2020

          ПНХ.

          1. RVL

            Вчера, 21:38 | Регистрация: 30.08.2012

            От это выпад))

            Ты просто задумайся...

  5. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 20:16 | Регистрация: 8.07.2013

    Какаета роковая =страна басков= в этом году.

    1. Имя: Сергей

      error

      Вчера, 23:20 | Регистрация: 20.05.2010

      Неудачный маршрут. Как спецом заточено под колхозы. Я во всем винил бы оргов. За риски.

  6. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:21 | Регистрация: 30.06.2017

    Глядишь так все топовые гонщики пропустят тур де Франс и Димка Груздев станет победителем в Парижу. Ахахааааааа! )))

    Вся жизнь это гонка.
  7. Имя: Виталий

    Геродот

    Вчера, 22:34 | Регистрация: 12.04.2010

    Победит кто останется в-живых)

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Комментарии

  • error
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    error-Фото
    Неудачный маршрут. Как спецом заточено под колхозы. Я во всем винил бы оргов. За риски.
  • error
    Организаторы Париж-Рубэ-2024 р ... (7)
    error-Фото

    Никто же не будет отрицать что что то меняют, только для безопасности. Маршрут Рубэ идеален изначально. Лучший и самый престижный монумент имхо. Простите коллеги за пафос. 

  • EL-Fenomeno
    Организаторы Париж-Рубэ-2024 р ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Зачем !!!!! 

    Зачем этот поворот направо, а потом разворот на 180 градусов, прям АДская шпилька. И эту шикану сделали аккурат сразу же после ж/д переезда. 

    https://www.youtube.com/watch?v=g9CBY-oiJUM

    Цитата: M-07
    Непосредственно перед самым входом на сектор в маршрут будет включена шикана. Она снизит скорость, на которой гонщики начинают сектор, и уменьшит риск падений на брусчатке
    Бред. Будет куда опаснее, ибо на той же скорости толпой будут влетать в эту шикану.

    Полностью согласен. Завал в основной группе в этой шикане просто в разы возростает (затор(ы) будут 100%), та даже в отрыве могут произойти падения там, ведь все велогонцы перед въездом в Аренгберский лес стараются быть на первых позициях, а тут на те вам - ШИКАНА, тормозите, господа...если успеете(

  • Геродот
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    Геродот-Фото

    Победит кто останется в-живых)

  • motte
    Тур Страны Басков-2024. Этап 5 (6)
    motte-Фото

    Цитата: BlAr
    Веселый этап, никаких колхозов, сплошные атаки!
    P.S. Странно, что Отар не узнал Харта, его прямо очень близко показали.

    Ребята на равных теперь, без инопланетян, вот и пошёл движ и азарт.

  • Ернат
    Массовое падение на 4-м этапе ... (58)
    Ернат-Фото
    Скорейшего выздоровления
  • RVL
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    RVL-Фото

    От это выпад))

    Ты просто задумайся...

  • BlAr
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    BlAr-Фото
    ПНХ.
  • Astanaforever
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    Astanaforever-Фото
    Глядишь так все топовые гонщики пропустят тур де Франс и Димка Груздев станет победителем в Парижу. Ахахааааааа! )))
  • RVL
    Микель Ланда сошёл с Тура Стра ... (13)
    RVL-Фото

    Может хватит чесать о чужой падучести?

    Или тебе / аля мвдп/ позвоночник сломать случилось бы, чтобы без последствий?

    Откуда такие..

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