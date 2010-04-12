Микель Ланда сошёл с Тура Страны Басков-2024 на 5-м этапе после падения

- Категория:
- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 18:09
Микель Ланда и Жиль Жельдер сошли с гонки после падения на 5-м этапе Тура Страны Басков-2024
34-летний испанский велогонщик команды Soudal Quick Step Микель Ланда упал во время 5-го этапа Тура Страны Басков-2024 за 47 км до финиша и сошёл с гонки. Его увезли с гонки на машине скорой помощи.
Велокоманда Soudal Quick Step сообщила, что в местном госпитале осмотр Микеля Ланды выявил у него перелом ключицы. Ему предстоит пройти дополнительное обследование, чтобы определить наилучший путь к восстановлению.
Photo credit: ©Dario Belingheri / Getty Images/© Soudal Quick Step Team
Вместе с Микелем Ландой падал его товарищ по команде, 21-летний бельгийский гонщик Жиль Жельдер (Gil Gelders), который после падения получил ссадины и получил медицинскую помощь на месте. Он также сошёл с гонки.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (13)
- Просмотров
- (1 354)