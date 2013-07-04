Кевин Вокелан — победитель 2-го этапа, Тадей Погачар в жёлтой майке Тур де Франс-2024 

23-летний французский гонщик Кевин Вокелан выиграл 2-й этап Тур де Франс-2024 после сольной атаки из отрыва дня

Дебютант французского Гранд-тура, 23-летний французский велогонщик команды Arkea B&B Hotels Кевин Вокелан (Kévin Vauquelin) одержал победу на 2-м этапе Тур де Франс-2024. Отобравшись в отрыв дня, он атаковал в одиночку на финальном прохождении подъёма Сан-Лука в Болонье за 14 км до финиша и с преимуществом в 36 секунд пересёк финиш первым.

25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар также атаковал во время финального прохождения подъёма Сан-Лука, уехал вместе со своим соперником Йонасом Вингегором (Visma Lease a Bike), но на финише их добрали Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) и Ричард Карапас (EF Education EasyPost). Однако Тадей Погачар, занявший на 1-м этапе 4-е место, перехватил жёлтую майку лидера у Романа Барде (dsm-firmenich PostNl).

События и ход 2 этапа Тур де Франс-2024

Во второй день Тур де Франс-2024 продолжал испытывать гонщиков не только рельефом, но и погодой - стартовали при температуре +31. На старт вышли 175 велогонщиков пелотона. Во время проезда нейтральных километров получил прокол Микель Ланда (Soudal Quick Step).

После отмашки директора Тур де Франс Кристиана Прдюдомма на 2-м этапе первым атаковал гонщик Israel Premier Tech. Уже через километр небольшой просвет создала группа из примерно десяти гонщиков. Но на узких улицах пелотон растянулся, и им уехать не удалось. Одним из самых активных желающих уехать в отрыв дня был обладатель первой гороховой майки Йонас Абрахамсен (Uno-X). Через 6 км после старта отрыв так и не сформировался, и он атаковал в одиночку.

Через 8 км после старта группе, поехавшей за Абрахамсеном, удалось создать 7-секундных просвет. К ним продолжали перекладываться гонщики, и пелотон растянулся. Через 10 км после старта пелотон выстроился по ширине дороге и отпустил уехавших, их преимущество стало быстро расти. А тем временем в пелотоне гонщики догоняли пелотон после проколов - Том Скуйиньш (Lidl-Trek) и Яспер Филипсен (Alpecin-Deceunick). Яспер Филипсен останавливался дважды для замены велосипеда.

В отрыв дня уехали 11 гонщиков:

Йонас Абрахамсен (Jonas Abrahamsen/Uno-X Mobility),

Кентан Паше (Quentin Pacher/Groupama - FDJ),

Аксель Лоранс (Axel Laurance/Alpecin - Deceuninck),

Уго Уль (Hugo Houle/Israel - Premier Tech),

Нельсон Оливейра (Nelson Oliveira/Movistar),

Кевин Вокелан и Кристиан Родригес (Kévin Vauquelin, Cristian Rodriguez /Arkéa-Samsic) ,

Майк Тёниссен (Mike Teunissen/Intermarché-Wanty),

Брам Вельтен (Bram Welten /Team dsm-firmenich PostNL),

Харольд Техада (Harold Tejada /Astana Qazaqstan),

Жордан Жега ( Jordan Jegat /TotalEnergies).

За 188 км до финиша у отрыва было 47 секунд преимущества, и в это время к отрыву в одиночку старался переложиться Брент ван Мур (Lotto Dstny), а затем из пелотона в одиночку атаковал Майкл Мэттьюс (Jayco AlUla). За 185,7 км Майкл Мэттьюс догнал Брента ван Мура, но отрыв был от них уже в минуте. В итоге Майкл Мэттьюс и Брент ван Мур зависли между отрывом и пелотоном.

Марк Кэвендиш после проблем с велосипедом за 176 км до финиша находился в полуминуте от пелотона. Но пелотон ехал спокойно, у отрыва за 175 км до финиша было 4 с половиной минуты преимущества над пелотоном. Майкл Мэттьюс и Брент Ван Мур находились в полутора минутах от отрыва и в трёх минутах от пелотона.

Пелотон возглавила команда обладателя жёлтой майки Романа Барде - dsm - firmenich PostNl.

За 157 км до финиша отрыв набрал около 6:50 преимущества, а Майкл Мэттьюс и Брент ван Мур держались в 1:20 от пелотона. Через 5 км Мэттьюс и Ван Мур вернулись в пелотон.

За 142 км до финиша между отрывом и пелотоном было 8 минут. Таким же преимущество оставалось и через 10 км.

Йонас Абрахамсен забрал 2 очка горной премии на первом подъёме 3-й категории за 124 км до финиша, а в это время из отрыва выпал Брам Вельтен (dsm). Пелотон проигрывал отрыву 8 минут.

На первом подъёме дня Монтичино темп пелотона начали задавать команды UAE Team Emirates, Ineos Grenadiers и Red Bull-Bora-Hansgrohe, и скорость не выдержал Марк Кэвендиш (Astana Qazaqstan) который за 116 км до финиша проигрывал полминуты, но после спуска вернулся в пелотон.

А пелотон после прохождения первого подъёма дня прибавил скорость и за десяток километров сократил разрыв до 6:26 за 115 км до финиша.

Йонас Абрахамсен (Uno X) первым прошёл вершину второго категорийного подъёма дня подъема 3-й категории Кот-де-Галлистерна (Cote de Gallisterna), протяжённость 1,2 км, 103-257 м, перепад 154 м, средний градиент 12,8%, максимальный градиент 18%.

Пелотон прошёл вершину Кот-де-Галлистерна через 5:40 после отрыва. UAE, Red Bull Bora-hansgrohe возглавляли пелотон.

За 95 км до финиша пелотон проигрывал отрыву 5 с половиной минут. За 85 км до финиша, когда группа гонщиков отъехала от пелотона, чтобы разыграть спринт, в середине пелотона упали Ваут ван Арт, Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bkie) и Лауренс де Плюс (INEOS Grenadiers). Они быстро вернулись в гонку.

После падения гонщиков пелотон немного замедлился, и разрыв с отрывом снова вырос, за 74 км между ними было 7:50, а за 67 км до финиша преимущество отрыва составляло уже 9 с половиной минут.

Йонас Абрахамсен первым прошёл следующий подъём - подъема 4-й категории Кот-де-Боттегино-ди-Зокка (Cote de Botteghino di Zocca), протяжённость 1,9 км, 111-242 м, перепад 131 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 10%), пелотон в это время за 60 км до финиша проигрывал отрыву те же 9 с половиной минут.

За 44 км до финиша спринтеры после череды подъёмов продолжили терять время. Группа Марка Кэвендиша проигрывала пелотону 4 минуты, группа Фабио Якобсена почти 6 минут.

На вершине подъема 3-й категории Кот-де-Монтекальво (Cote de Montecalvo) за 42 км до финиша (протяжённость 2,7 км, 101-309 м, перепад 208 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 12%) пелотон проигрывал отрыву 5:35.

В Болонье пелотон сократил отставание до 4:20 за 35 км. Пелотон возглавляла команда Lotto Dstny, первым колесом работал Виктор Кампенартс.

При первом прохождении подъёма Сан-Лука из отрыва начались атаки. За 1,5 км до вершины первым колесом в отрыве поехал Кентан Паше (Groupama-FDJ). За 1 км до вершины атаковал Аксель Лоранс (Alpecin Deceuninck). Попутчики его не отпустили.

Тем временем в пелотоне, проигрывающем 3 с половиной минуты, первым колесом вышел Ваут ван Арт, на колесе которого сидел Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike). Затем его сменил Тиш Беноот.

За 600 м до вершины Сан-Лука горный король Йонас Абрахамсен отстал от попутчиков по отрыву, но сумел вернуться за 180 м до вершины, а затем вышел вперёд и первым прошёл вершину.

Пелотон, голове которого работала Visma Lease a Bike, прошёл вершину Сан-Лука через 3:24 после отрыва.

После спуска выпадавшие из отрыва гонщики вернулись. За 23 км до финиша отрыв удерживал 3 с половиной минуты преимущества.

За 18,5 км до финиша из отрыва атаковали Нельсон Оливейра (Movistar), Кевин Вокелан (Arkea) и Йонас Абрахамсон (Uno X), а из пелотона атаковали - Бен Хили (EF), Алексей Луценко (Astana Qazaqstan), Варран Баргиль (dsm) и Одд Кристиан Эйкинг (Uno X). Атаковавшие из пелотона проигрывали лидерам отрыва при втором прохождении линии финиша почти 4 минуты. Ноих попытка уехать от группы жёлтой майки не удалась.

За 14 км до финиша 23-летний дебютант Тур де Франс, гонщик Arkea B&B Hotels Кевин Вокелан атаковал из отрыва в одиночку.

Пелотон через 4 минуты также начал второе восхождение в подъём Сан-Лука, команда Visma Lease a Bike продолжала работать в голове группы, затем их сменил Адам Йейтс (UAE Team Emirates). При втором прохождении Сан-Лука из пелотона выпал Герант Томас (INEOS), через несколько сотен метров и обладатель жёлтой майки Роман Барде (dsm-firmenich PostNl).

Кевин Вокелан первым прошёл вершину Сан-Лука за 12,5 км до финиша. Йонас Абрахамсен шёл в 44 секундах позади.

Сольная атака Кевина Вокелана принесла ему победу на этапе на первом в карьере Тур де Франс. Он опередил ближайшего преследователя, попутчика по отрыву Йонаса Абрахамсена (Uno X Mobility) на 36 секунд. Тройку лучших на этапе замкнул ещё один гонщик отрыва дня - Кентан Паше (Groupama-FdJ).

Финальное прохождение подъёма Сан-Лука стало траплином для атаки и в пелотоне, где высокую скорость задавал Адам Йейтс. Тадей Погачар атаковал у вершины подъёма Сан-Лука, ему на колесо сумел сесть только Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike).

После прохождения вершины они создали просвет в полминуты над просеявшимся пелотоном.

Дуэт победителей Тур де Франс на финише догнали атаковавшие Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) и Ричард Карапас (EF Education EasyPost).

В итоге Ричард Карапас, Ремко Эвенепул, Йонас Вингегор и Тадей Погачар финишировали с одним временем, через 2:21 после победителя этапа Кевина Вокелана. Тадей Погачар перехватил жёлтую майку лидера у Романа Барде (dsm-firmenich PostNl).

Через 20 секунд после группы Погачара финишировала группа жёлтой майки, в которой помимо Романа Барде находились Карлос Родригес и Эган Берналь (INEOS Grenadiers), Энрик Мас (Movistar),Хуан Аюсо, Жуан Алмейда и Адам Йейтс (UAE), Примож Роглич, Александр Власов и Джей Хиндли (Red Bull Bora-hansgrohe), Микель Ланда (Soudal Quick Step), Саймон Йейтс (Jayco AlUla).

Группа спринтеров с Марком Кэвендишем (Astana Qazaqstan) и Фабио Якобсеном (dsm) финишировала в пределах лимита времени, через 24:35 после победителя.

Падения и происшествия на 2-м этапе Тур де Франс-2024

Примерно за 145 км до финиша женщина у обочины дороги едва не стала причиной массого завала. К счастью, инцидента удалось избежать.

Помимо многочисленных проколов в пелотоне произошёл один завал, в котором пострадали гонщики Visma Lease a Bike Ваут ван Арт и Маттео Йоргенсон, а также Лауренс де Плюс (INEOS Grenadiers). . Они быстро вернулись в гонку. Маттео Йоргенсон и Ваут ван Арт получили ссадины и ушибы, и подъезжали к машине врача гонки.

Изменения в классификациях после 2 этапа Тур де Франс-2024

25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар возглавил генеральную классификацию, где идёт с одним временем с Ремко Эвенепулом, Йонасом Вингегором и Ричардом Карапасом. Примож Роглич (Red Bull Bora-hansgrohe) уступает им 21 секунду.

28-летний норвежский велогонщик команды Uno X Mobility Йонас Абрахамсен, второй день подряд уезжавший в отрыв дня, надел зелёную майку лучшего в очковой классификации и сохранил гороховую майку лучшего горного гонщика.

24-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step Ремко Эвенепул надел белую майку лучшего молодого гонщика, опередив на 21 секунду Максима Ван Гильса (Lotto Dstny), Тома Пидкока (INEOS Grenadiers), Карлоса Родригеса (INEOS), Маттео Йоргенсона (Visma Lease a Bike), Хуана Аюсо (UAE).