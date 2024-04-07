Ричард Карапас и Альберто Беттиоль сошли с Тура Швейцарии-2024 из-за травм после падения

Ричард Карапас получил травму лица на Туре Швейцарии-2024, но надеется восстановиться до старта Тур де Франс-2024

Велогонщики команды EF Education EasyPost Ричард Карапас и Альберто Беттиоль не вышли на старт 5 этапа Тура Швейцарии-2024. На 4-м этапе оба гонщика упали, когда проходили поворот направо. Первым упал Альберто Беттиоль, получивший поверхностные повреждения, а Ричард Карапас не смог его объехать. Неудачный манёвр привёл к тому, что 31-летний эквадорский гонщик получил удар в лицо велосипедом Беттиоля.

Из-за сильного кровотечения Ричард Карапас останавливался на несколько минут, пока его осматривал врач гонки, который разрешил ему вернуться на велосипед. После финиша лицо и нос гонщика сильно отекли, в больнице у него выявили три сильных пореза во рту и наложили пять швов. Команда сняла с Тура Швейцарии обоих гонщиков.

На своём сайте Ричард Карапас опубликовал комментарий: «Нет смысла продолжать гонку, потому что из-за травмы и воспаления мне трудно питаться. Сейчас все мысли только о восстановлении. Тур де Франс-2024 остаётся нашей целью. Вероятно, на два или три дня мне придётся отказаться от велосипеда, но, надеюсь, после этого смогу вернуться к нормальным тренировкам, чтобы успеть войти в лучшую форму перед стартом во Флоренции».