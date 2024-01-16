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Шон Келли о шансах Марка Кэвендиша на Тур де Франс-2024

Шон Келли: «На месте Марка Кэвендиша я бы закончил карьеру»

 

 

Четырёхкратный победитель очковой классификации Тур де Франс Шон Келли (Sean Kelly) считает, что Марку Кэвендишу не стоило продолжать карьеру в надежде выиграть 35-й этап Тур де Франс и побить рекорд Эдди Меркса. Шон Келли, который завершил карьеру в 1994 году, в интервью GCN отметил, что 38-летний британский гонщик уже вписал своё имя в число лучших спринтеров в истории велоспорта, а маршрут Тур де Франс-2024 оставляет ему мало шансов.

 

Шон Келли о шансах Марка Кэвендиша на Тур де Франс-2024

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

В этом сезоне Марк Кэвендиш подписал контракт с велокомандой Astana Qazaqstan. Он стал победителем финального этапа Джиро д’Италия после того, как объявил во время итальянского Гранд-тура, что собирается закончить карьеру в конце 2023 года.

 

Однако на Тур де Франс-2023 Марк Кэвендиш не смог выиграть заветный 35-й в карьере этап, уступив в на 7-м этапе Ясперу Филипсену, а на 8-м этапе упал и сошёл с гонки. Британский спринтер отложил завершение карьеры ещё на один сезон и остался в команде Astana Qazaqstan.  

 

Шон Келли: «Решение Кэвендиша вернуться не кажется мне правильным, но он хочет бороться за рекорд. Я могу понять голод гонщика и желание поставить рекорд, но тяжело проходить через все эти тренировки зимой и подготовительные гонки. А тут ещё появляются молодые ребята. Думаю, Марку будет очень трудно выиграть этап. Считаю, ему будет очень тяжело.

 

Всё дело в его мотивации. Я просто с трудом понимаю, где источник этой жажды. На его месте я бы не возвращался. Не после громкого заявления о завершении карьеры, которое он сделал на Джиро.

 

В его возрасте ему будет трудно, хотя он - один из потрясающих спортсменов. Он просто хочет бороться за рекорд. Это его выбор, его решение. Будет очень интересно посмотреть, получится ли у него.

 

Всё дело в огромном количестве необходимой работы. Если у него получится, мы все скажем, как великолепно, что он поставил рекорд. Но если бы я был на его месте, в его возрасте, в его положении….В этом году до падения он выступал на великолепном уровне. В таком возрасте тяжело снова выйти на этот уровень. Он, безусловно, лучший спринтер всех времён, его достижения на современном Гранд-туре невероятны.

 

С точки зрения спринтера маршрут Тур де Франс-2024 ужасен. Как мы слышали от многих спринтеров, он трудный, хотя в этом нет ничего нового. Кажется, нынешние гонки имеют что-то против спринтеров. В последние годы у чистых спринтеров не так много возможностей проявить свои способности. Каждая гонка хочет быть лучше других, от этого маршруты становятся всё труднее и труднее.

 

Организаторы всех трёх Гранд-туров и других гонок  находятся в поисках этих бестолковых, безумных крутых подъёмов. С таким набором высоты в первый же день этот Тур де Франс не похож на традиционный Тур, такими же становятся Джиро и Вуэльта. В следующем году шансы чистых спринтеров на Тур де Франс минимальны.

 

В будущем чистым спринтерам придётся менять подход к тренировкам. Если они не смогут преодолеть горы, то ничего не выиграют. Ещё несколько лет назад первая неделя Тур де Франс гарантировала спринтерам три или четыре этапа. Но теперь всё изменилось. Сейчас организаторы хотят создать хайп, но куда он приведёт.

 

Возможно, UCI нужно ограничить количество метров набора высоты в первые дни Тура, потому что в противном случае появляется опасность, что доведённые до предела гонщики снова начнут нарушать правила. Думаю, UCI должен больше контролировать и  ограничивать сложность Гранд-туров. Гонщики  - профессионалы, но они всего лишь люди, а не роботы.

 

Если сильно усложнять маршрут, многие будут едва справляться в таких гонках. Им будет тяжело выполнять свою работу, и сложность гонок может вернуть гонщиков в плохие годы велоспорта, ведь им надо выполнять свои задачи».  

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Astana Qazaqstan Тур де Франс-2024

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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • Lucas
    Наиро Кинтана возвращается в в ... (13)
    Lucas-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Просто это была месть мафиози Унсуе...вот весь ответ

     

    Именно, как я рад), мужик.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (94)
    s75-Фото

    Свифти, Хайдук и Люк Роу остаются в Инеос еще на два года.
    Gazzetta.it : Лоренцо Милези может разорвать действующий до конца 2025 года контракт с DSM и перейти в британскую команду.

  • nightbuster33
    Даниил Марухин и Антон Кузьмин ... (4)
    nightbuster33-Фото

    И опять Северный Казахстан-Марухин. В своё время, подписание А.Власова Астаной была "компенсирована" Рус-Вело Ант.Кузминым. Возможно,это и было задержкой его роста. На последнем чемпинате Казахстана Кузмин был 3-им в разделке.По крайней мере у новых членов команды было стремление   выступить удачно в прошедшем сезоне,набранные баллы в таблице UCI доказывают это.

  • sashaney
    Даниил Марухин и Антон Кузьмин ... (4)
    sashaney-Фото
    Молодые точно лучше будут или просто дешевле?
  • Ернат
    Даниил Марухин и Антон Кузьмин ... (4)
    Ернат-Фото

    удачи им

  • Astanaforever
    Даниил Марухин и Антон Кузьмин ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Гидич, Натаров с вещами на выход.. Прихватите с собой под ручки пенсионера Груздева тоже
  • Earl57
    Матье ван дер Пул: “Хочу выигр ... (3)
    Earl57-Фото

    Да, Пидкок собирается ехать МТБ в Париже.

    И Томми в конце сезона подсуетился относительно своего рейтинга в МТБ. Сейчас он 10-й в рейтинге и от 8-го места, то есть 1-го ряда на старте, его отделяет всего 43 очка. Он собирается перед ОИ проехать пару этапов МТБ. И разомнется, и рейтинг улучшит.

    У Матье рейтинг в МТБ так и не появился, 0 очков. У Сагана 12 рейтинговых очков, это 1056 место.

     

  • Freejazz
    Матье ван дер Пул: “Хочу выигр ... (3)
    Freejazz-Фото
    Ну они оба планируют ехать МТБ на олимпиаде. Может ещё Пидкок присоединится (я думаю Ольга уточнит).
  • RVL
    Матье ван дер Пул: “Хочу выигр ... (3)
    RVL-Фото

    Это Саган с ним одну дистанцию мтб поедет?

    Кто в теме сориентируйте..

  • Astanaforever
    Тадей Погачар о желаниях и пла ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Короче ЧМ и Тур...Вот два приоритета для Тадея. Не выиграет тур, 100% поедет Вуэльту.

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