Йонас Вингегор возглавит велокоманду Visma Lease a Bike на Тур де Франс-2024

Велокоманда Visma Lease a Bike объявила состав на Тур де Франс-2024

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) 29 июня выйдет на старт Тур де Франс-2024. 27-летний датский велогонщик, выигравший французский Гранд-тур два года подряд (в 2022 и 2023), достаточно восстановился после травмы, полученной при падении на Туре Страны Басков, чтобы возглавить команду Visma Lease a Bike на Тур де Франс-2024. Команда Visma Lease a Bike сообщает, что он готов побороться за хороший результат. 29-летний бельгийский велогонщик, победитель 9 этапов и зелёной майки Тур де Франс, Ваут ван Арт (Wout van Aert), тоже восстановился после падения и примет участие в Тур де Франс-2024.

Вместе с Йонасом Вингегором и Ваутом ван Артом на старт Тур де Франс-2024 выйдут: 29-летнй американский велогонщик, победитель Вуэльты Испании-2023, Сепп Кусс, 30-летний бельгийский велогонщик Тиш Беноот, 24-летний американский велогонщик Маттео Йоргенсон, 31-летний французский велогонщик Кристоф Лапорт, 34-летний словенский велогонщик Ян Тратник, 33-летний нидерландский велогонщик Вилко Келдерман.

Велокоманда Visma Lease a Bike стартует на Тур де Франс-2024 в велоформе специального дизайна, разработанного к французскому Гранд-туру. Велоформа Visma Lease a Bike отдаёт дань эпохе Возрождения, так как в этом году французский Гранд-тур отправится в путь из Флоренции. Римские цифры на воротнике веломайки обозначают год проведения Тур де Франс — MMXXIV (2024).

Photo (c) Visma Lease a Bike Team

Йонас Вингегор: «Я с радостью стартую на Туре. Последние несколько месяцев не всегда были лёгкими. Я благодарен семье и команде Visma Lease a Bike за их постоянную поддержку. Мы вместе работали, чтобы подойти к этому старту, и я очень доволен тем, в какой форме сейчас нахожусь. Я хорошо себя чувствую и очень мотивирован».

Ваут ван Арт: «Я очень жду старта на Тур де Франс-2024. Конечно, участие в Туре изначально не планировалось, но после оценки моего прогресса за последние недели мне очень хотелось стартовать, и команда согласилась. Конечно, наша главная цель - бороться вместе с Йонасом за высший результат в генеральной классификации. Я хочу внести вклад в работу этой великолепной команды».

Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Я очень горжусь Йонасом и тренерской командой. Он вернулся после серьёзной травмы. За последние несколько недель он показал, что является чемпионом и психологически, и физически. Конечно, мы пока не знаем, насколько далеко он сможет продвинуться в гонке. Мы осторожничаем, так как он не участвовал в соревнованиях, и его подготовка, мягко говоря, была не идеальной. Но он будет на старте - здоровый и решительно настроенный.

Как и Йонасу, Вауту пришлось справляться с последствиями значительного физического и психологического удара. Но Ваут снова проявил себя чемпионом. Его спортивный класс, его лидерские качества усилят нашу команду. Мы рады, что и Йонас, и Ваут выйдут на старт вместе с великолепным составом.

Маттео Йоргенсон в этом году проявил себя как один из сильнейших гонщиков команды, выиграл Париж-Ницца и Дварс доор Фландерен, занял 2-е место на Критериуме Дофине.

Сепп Кусс в прошлом году показал, что он великолепный горняк, а выиграв Вуэльту Испании-2023, доказал, что он самостоятельный лидер.

Чемпион Европы Кристоф Лапорт из-за травм и болезней неудачно провёл весеннюю часть сезона. Но за последние два месяца он вернулся в форму. Он станет важным звеном команды.

Тиш Беноот прекрасно провёл весенние гонки, в том числе финишировал на подиуме Амстел Голд Рэйс. В хорошей форме он провёл финальный период тренировок.

Вилко Келдерман пропустил Джиро д’Италия из-за перелома ключицы, но теперь он снова в форме и будет важен на горных этапах.

Ян Тратник в этом году стал победителем Омлоп Хет Ниусблад, был силён на Джиро, а благодаря своему опыту и способностями внесёт ценный вклад в работу команды на Тур де Франс».

Состав велокоманды Visma Lease a Bike на Тур де Франс-2024:

Jonas Vingegaard, Дания,

Wout van Aert, Бельгия,

Sepp Kuss, США,

Tiesj Benoot, Бельгия,

Matteo Jorgenson, США,

Christophe Laporte, Франция,

Jan Tratnik, Словения,

Wilco Kelderman, Нидерланды