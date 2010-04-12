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Йонас Вингегор возглавит велокоманду Visma Lease a Bike на Тур де Франс-2024

Велокоманда Visma Lease a Bike объявила состав на Тур де Франс-2024

 

 

Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) 29 июня выйдет на старт Тур де Франс-2024. 27-летний датский велогонщик, выигравший французский Гранд-тур два года подряд (в 2022 и 2023),  достаточно восстановился после травмы, полученной при падении на Туре Страны Басков, чтобы возглавить команду Visma Lease a Bike на Тур де Франс-2024.  Команда Visma Lease a Bike сообщает, что он готов побороться за хороший результат. 29-летний бельгийский велогонщик, победитель 9 этапов и зелёной майки Тур де Франс, Ваут ван Арт (Wout van Aert), тоже восстановился после падения и примет участие в Тур де Франс-2024.

 

Вместе с Йонасом Вингегором и Ваутом ван Артом на старт Тур де Франс-2024 выйдут: 29-летнй американский велогонщик, победитель Вуэльты Испании-2023, Сепп Кусс, 30-летний бельгийский велогонщик Тиш Беноот, 24-летний американский велогонщик Маттео Йоргенсон, 31-летний французский велогонщик Кристоф Лапорт, 34-летний словенский велогонщик Ян Тратник, 33-летний нидерландский велогонщик Вилко Келдерман.

 

Велокоманда Visma Lease a Bike стартует на Тур де Франс-2024 в велоформе специального дизайна, разработанного к французскому Гранд-туру. Велоформа Visma Lease a Bike отдаёт дань эпохе Возрождения, так как в этом году французский Гранд-тур отправится в путь из Флоренции. Римские цифры на воротнике веломайки обозначают год проведения Тур де Франс — MMXXIV (2024).

 

Велокоманда Visma Lease a Bike объявила состав на Тур де Франс-2024

Photo (c) Visma Lease a Bike Team

 

 

Йонас Вингегор: «Я с радостью стартую на Туре. Последние несколько месяцев не всегда были лёгкими. Я благодарен семье и команде Visma Lease a Bike за их постоянную поддержку. Мы вместе работали, чтобы подойти к этому старту, и я очень доволен тем, в какой форме сейчас нахожусь. Я хорошо себя чувствую и очень мотивирован».

 

Ваут ван Арт: «Я очень жду старта на Тур де Франс-2024. Конечно, участие в Туре изначально не планировалось, но после оценки моего прогресса за последние недели мне очень хотелось стартовать, и команда согласилась. Конечно, наша главная цель - бороться вместе с Йонасом за высший результат в генеральной классификации. Я хочу внести вклад в работу этой великолепной команды».

 

Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Я очень горжусь Йонасом и тренерской командой. Он вернулся после серьёзной травмы. За последние несколько недель он показал, что является чемпионом и психологически, и физически. Конечно, мы пока не знаем, насколько далеко он сможет продвинуться в гонке. Мы осторожничаем, так как он не участвовал в соревнованиях, и его подготовка, мягко говоря, была не идеальной. Но он будет на старте - здоровый и решительно настроенный.

 

Как и Йонасу, Вауту пришлось справляться с последствиями значительного физического и психологического удара. Но Ваут снова проявил себя чемпионом. Его спортивный класс, его лидерские качества усилят нашу команду. Мы рады, что и Йонас, и Ваут выйдут на старт вместе с великолепным составом.

 

Маттео Йоргенсон в этом году  проявил себя как один из сильнейших гонщиков команды, выиграл Париж-Ницца и Дварс доор Фландерен, занял 2-е место на Критериуме Дофине.

 

Сепп Кусс в прошлом году показал, что он великолепный горняк, а выиграв Вуэльту Испании-2023, доказал, что он самостоятельный лидер.

Чемпион Европы Кристоф Лапорт из-за травм и болезней неудачно провёл весеннюю часть сезона. Но за последние два месяца он вернулся в форму. Он станет важным звеном команды.

 

Тиш Беноот прекрасно провёл весенние гонки, в том числе финишировал на подиуме Амстел Голд Рэйс. В хорошей форме он провёл финальный период тренировок.

 

Вилко Келдерман пропустил Джиро д’Италия из-за перелома ключицы, но теперь он снова в форме и будет важен на горных этапах.

 

Ян Тратник в этом году стал победителем Омлоп Хет Ниусблад, был силён на Джиро, а благодаря своему опыту и способностями внесёт ценный вклад в работу команды на Тур де Франс».

 

 

Состав велокоманды Visma Lease a Bike на Тур де Франс-2024:

 

Jonas Vingegaard, Дания,

Wout van Aert, Бельгия,

Sepp Kuss, США,

Tiesj Benoot, Бельгия,

Matteo Jorgenson, США,

Christophe Laporte, Франция,

Jan Tratnik, Словения,

Wilco Kelderman, Нидерланды

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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  1. Имя: Виталий

    Геродот

    Сегодня, 18:49 | Регистрация: 12.04.2010

    Нда, гладиаторские бои какие-то

  2. RVL

    Сегодня, 19:36 | Регистрация: 30.08.2012

    Как я и говорил, пыль в глаза..

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Комментарии

  • RVL
    Йонас Вингегор возглавит велок ... (2)
    RVL-Фото

    Как я и говорил, пыль в глаза..

  • Геродот
    Йонас Вингегор возглавит велок ... (2)
    Геродот-Фото
    Нда, гладиаторские бои какие-то
  • Olstep
    Саймон Йейтс может перейти в в ... (6)
    Olstep-Фото
    Ну.. Еще одним падающим неудачником снюанки больше.. Империи появляются, и рушатся..
  • RVL
    Директор Visma Lease a Bike и ... (3)
    RVL-Фото
    Как и хеемсмерка попахивает пылью в глаза))
  • RVL
    Предварительные составы команд ... (27)
    RVL-Фото

    Было такое, что ремко отваливался от него и давал свободу на этапе..
    Ну это к слову..о силе кэпа и помощника.

  • RVL
    Национальные чемпионаты по шос ... (4)
    RVL-Фото
    Там похоже и белорусы свое первенство разыграли, судя по информации здесь
  • Серафим
    Саймон Йейтс может перейти в в ... (6)
    Серафим-Фото
    Если они в разных командах, то в чем тут конфликт?
    Кто из них слуга двух господ?
  • JetRevel
    Директор Visma Lease a Bike и ... (3)
    JetRevel-Фото
    Хорошая история как по мне,Винни нужно восстановить и набрать форму, Вуэльту он заберёт без проблем (если будет готовиться к ней),да и морально его ломать не нужно сейчас.Другое дело товарищ Сеп,он сделал много заявлений в прошлом году после победы на Вуэльте,его можно и "под танки Арабские") Заодно проверка его амбиций, лично я не верю в него (но хочу ошибаться), заодно посмотрим кто кого в прошлом году возил на Вуэльте) Даже если его переедут,а не сомневаюсь в этом, хороший способ обрезать амбиции и сделать его более гибким
  • Cyrill
    Предварительные составы команд ... (27)
    Cyrill-Фото
    Да оставьте вы бедного Вини, в этом июле он будет не при делах. Про Кэва - вс? очень под вопросом - 2 победы в сезоне и при не самых сильных соперниках (поездах); зачем Кэв ездил на Швейцарию (учитывая рельеф) - вообще вопрос.
  • JetRevel
    Предварительные составы команд ... (27)
    JetRevel-Фото
    Цитата: RVL
    По идее Ланда и развозчик и подвозчик
    В этом году я не видел от него ничего вообще, конечно всё может случиться,но мне кажется что этого летчика уже сбили)

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3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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