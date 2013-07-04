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28-летний Барт Леммен — новый велогонщик команды Jumbo-Visma

Велокоманда Jumbo-Visma подписала двухлетний контракт с 28-летним Бартом Лемменом, который после службы в ВВС стал велогонщиком

 

 

Велокоманда Jumbo-Visma объявила о подписании двухлетнего контракта с 28-летним нидерландским велогонщиком Бартом Лемменом (Bart Lemmen). Хотя Барт Леммен пришёл в профессиональный велоспорт только в 2023 году, став гонщиком проконтинентальной команды Human Powered Health, его способности впечатлили команду Jumbo-Visma.

 

Барт Леммен - бывший офицер военно-воздушных сил Нидерландов, проявил способности в разделке и на пересечённом рельефе. Результаты тестов и собеседований убедили генерального менеджера команды Ричард Плюгге (Richard Plugge) и специалистов Jumbo-Visma, что Барт Леммен  - сильный гонщик, который сможет удерживать свои позиции в пелотоне Мирового тура.

 

Мерейн Зееман, спортивный директор Jumbo-Visma: «Мы с большим нетерпением хотим увидеть, как он будет развиваться, когда начнёт работать по нашей программе тренировок. Барт совсем недавно начал заниматься велоспортом на профессиональном уровне. До этого он, будучи военнослужащим, совмещал интенсивную тренировки в армии и работу с велоспортом. Это и привлекло наше внимание, потому что, несмотря на небольшое количество тренировок и работы с тренером, в гонках он показал интересные вещи, а его физические данные говорят об огромном потенциале».

 

Барт Леммен: «Я с нетерпением жду начала новой главы в моей нетипичной велосипедной карьере. В начале года мне было довольно сложно переквалифицироваться из офицера ВВС в профессионального велогонщика. За последние несколько месяцев я добился больших успехов в физическом плане, а также в адаптации к жизни профессионального спортсмена. Прекрасно, что эта работа принесла плоды, что команда Jumbo-Visma увидела мой потенциал.

 

Горжусь, что у меня появился шанс в следующие два сезона проявить всё, на что я способен. Уверен, эти сезоны будут успешными. Очень хочу добиться результатов вместе с командой, хочу прогрессировать как гонщик. Работа с командой покажет, где я буду особенно полезен. Жду этого невероятного путешествия, в котором меня ждут открытия».

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Теги к статье: Барт Леммен Jumbo-Visma Bart Lemmen

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:28 | Регистрация: 4.07.2013

    А вот это уже интересно.

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