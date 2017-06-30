Тур де Франс. Этап 6. Огромный успех Алексея Луценко на вершине Мон Эгуаль

Сегодняшний день на «Тур де Франс» стал днем славы для казахстанского велоспорта: действующий чемпион Казахстана Алексей Луценко одержал великолепную сольную победу на вершине подъема Мон Эгуаль на 6-м этапе французской супермногодневки.



Луценко предпринял решающую атаку из отрыва дня где-то за 17 км до финиша на одном из крутых участков заключительного подъема. Чемпион Казахстана сумел сбросить с колеса всех соперников и уехать в сольный отрыв. Набрав более 50 секунд преимущества над ближайшим преследователем, Луценко финишировал в гордом одиночестве на вершине Мон Эгуаль, одержав самую крупную победу в своей карьере.

- Одна из целей, которую я ставил перед собой на «Тур де Франс» - была борьба за победу на этапе. Этот «Тур» был одной из самых больших моих целей в этом сезоне. Я мечтал об этом успехе долгое время, и теперь моя мечта осуществилась! В самом деле, я настраивался на этот этап, и в предыдущие дни после того, как я заканчивал свою часть работы на Мигеля Анхеля, я отставал от группы, специально набирая время в общем зачете, надеясь, что главные фавориты не будут охотиться за мной в решающий момент. Сегодня, перед стартом мы обсудили нашу тактику на этот день, и вместе со спортивными директорами и нашим генеральным менеджером Александром Винокуровым мы решили, что мне нужно постараться уехать в отрыв, так как сегодня есть реальные шансы, что он доедет до финиша. Я неплохо себя чувствовал весь день, и мои ноги отлично работали. Пришлось потратить какое-то время на то, чтобы наша группа все же уехала, но, в итоге, нам это удалось. День был длинным и жарким, но меня хорошо вел по гонке Александр Винокуров, который находился в техничке, которая ехала за мной. На последнем подъеме я старался сохранять спокойствие и придерживаться своего собственного ритма. На самом трудном участке я предпринял атаку. Я очень счастлив одержать эту победу, это большое достижение и для меня, и для нашей команды! Это невероятное чувство победить в майке национального чемпиона Казахстана! Я благодарю мою команду за эту возможность, и особенное спасибо всем нашим спонсорам, и нашему главному партнеру «Самрук-Казына», который поддерживает нас уже столько лет! – рассказал Алексей Луценко.

Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

Шестой этап «Тур де Франс» стартовал в Ле-Тей. Вскоре после старта группе из 8 гонщиков удалось уехать вперед. Алексей Луценко был в этой группе, мощно работая на первой позиции для того, чтобы набрать как можно большее преимущество. После нескольких километров напряженной борьбы с пелотоном, отрыву все же удалось оторваться от основной группы, нарастив свое преимущество до 6 минут.



На финальной части дистанции пелотон сумел приблизиться на расстояние около двух с половиной минут, но атака Алексея Луценко не дала пелотону возможности развить успех. Чемпион Казахстана сохранил свое лидерство и, в итоге, победил на этом этапе.



- Это большой день для нашей команды, а также, для казахстанского велоспорта. Мы ждали этот день уже много лет, и теперь мы увидели победу чемпиона Казахстана в казахстанской команде на этапе самой большой гонки в мире «Тур де Франс»! Мы все очень счастливы и горды тем, что сумели подарить нашей стране этот успех. Кроме того, мы очень рады, что настраиваясь на этот этап, подготовив хороший план на день, в итоге, мы сумели реализовать его и добиться успеха! Команда проделала отличную работу, а Алексей Луценко провел феноменальный день! Он был силен, сконцентрирован и не сделал ни единой ошибки. Это был наш день, и я поздравляю всех фанатов нашей команды с этой замечательной победой. Но, «Тур де Франс» продолжается. Мы все еще на первой неделе гонки, и впереди еще долгий путь до Парижа. Мы продолжим сражаться для того, чтобы добиться еще более высоких результатов на этой «Большой Петле», - сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер «Астана Про Тим».



Пелотон, в котором находились все основные фавориты гонки, включая капитана «Астана Про Тим» Мигеля Анхеля Лопеса, финишировал через 2 минуты 53 секунды после Луценко.



Британец Адам Йейтс сохранил лидерство и желтую майку, Мигель Анхель Лопес – 10-й, уступая всего 13 секунд.



Завтра пройдет 7-й этап супермногодневки: 168 км от Мийо до Лавора.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

Результаты 6 этапа Тур де Франс-2020