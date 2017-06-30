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Тур де Франс. Этап 6. Огромный успех Алексея Луценко на вершине Мон Эгуаль

Тур де Франс. Этап 6. Огромный успех Алексея Луценко на вершине Мон Эгуаль

  

Сегодняшний день на «Тур де Франс» стал днем славы для казахстанского велоспорта: действующий чемпион Казахстана Алексей Луценко одержал великолепную сольную победу на вершине подъема Мон Эгуаль на 6-м этапе французской супермногодневки.

Луценко предпринял решающую атаку из отрыва дня где-то за 17 км до финиша на одном из крутых участков заключительного подъема. Чемпион Казахстана сумел сбросить с колеса всех соперников и уехать в сольный отрыв. Набрав более 50 секунд преимущества над ближайшим преследователем, Луценко финишировал в гордом одиночестве на вершине Мон Эгуаль, одержав самую крупную победу в своей карьере.

 

- Одна из целей, которую я ставил перед собой на «Тур де Франс» - была борьба за победу на этапе. Этот «Тур» был одной из самых больших моих целей в этом сезоне. Я мечтал об этом успехе долгое время, и теперь моя мечта осуществилась! В самом деле, я настраивался на этот этап, и в предыдущие дни после того, как я заканчивал свою часть работы на Мигеля Анхеля, я отставал от группы, специально набирая время в общем зачете, надеясь, что главные фавориты не будут охотиться за мной в решающий момент. Сегодня, перед стартом мы обсудили нашу тактику на этот день, и вместе со спортивными директорами и нашим генеральным менеджером Александром Винокуровым мы решили, что мне нужно постараться уехать в отрыв, так как сегодня есть реальные шансы, что он доедет до финиша. Я неплохо себя чувствовал весь день, и мои ноги отлично работали. Пришлось потратить какое-то время на то, чтобы наша группа все же уехала, но, в итоге, нам это удалось. День был длинным и жарким, но меня хорошо вел по гонке Александр Винокуров, который находился в техничке, которая ехала за мной. На последнем подъеме я старался сохранять спокойствие и придерживаться своего собственного ритма. На самом трудном участке я предпринял атаку. Я очень счастлив одержать эту победу, это большое достижение и для меня, и для нашей команды! Это невероятное чувство победить в майке национального чемпиона Казахстана! Я благодарю мою команду за эту возможность, и особенное спасибо всем нашим спонсорам, и нашему главному партнеру «Самрук-Казына», который поддерживает нас уже столько лет! – рассказал Алексей Луценко.

 

Тур де Франс. Этап 6. Огромный успех Алексея Луценко на вершине Мон Эгуаль

 Photo credit: © Getty Images/ Astana Pro Team

 

Шестой этап «Тур де Франс» стартовал в Ле-Тей. Вскоре после старта группе из 8 гонщиков удалось уехать вперед. Алексей Луценко был в этой группе, мощно работая на первой позиции для того, чтобы набрать как можно большее преимущество. После нескольких километров напряженной борьбы с пелотоном, отрыву все же удалось оторваться от основной группы, нарастив свое преимущество до 6 минут.

На финальной части дистанции пелотон сумел приблизиться на расстояние около двух с половиной минут, но атака Алексея Луценко не дала пелотону возможности развить успех. Чемпион Казахстана сохранил свое лидерство и, в итоге, победил на этом этапе.

- Это большой день для нашей команды, а также, для казахстанского велоспорта. Мы ждали этот день уже много лет, и теперь мы увидели победу чемпиона Казахстана в казахстанской команде на этапе самой большой гонки в мире «Тур де Франс»! Мы все очень счастливы и горды тем, что сумели подарить нашей стране этот успех. Кроме того, мы очень рады, что настраиваясь на этот этап, подготовив хороший план на день, в итоге, мы сумели реализовать его и добиться успеха! Команда проделала отличную работу, а Алексей Луценко провел феноменальный день! Он был силен, сконцентрирован и не сделал ни единой ошибки. Это был наш день, и я поздравляю всех фанатов нашей команды с этой замечательной победой. Но, «Тур де Франс» продолжается. Мы все еще на первой неделе гонки, и впереди еще долгий путь до Парижа. Мы продолжим сражаться для того, чтобы добиться еще более высоких результатов на этой «Большой Петле», - сказал Дмитрий Фофонов, спортивный менеджер «Астана Про Тим».

Пелотон, в котором находились все основные фавориты гонки, включая капитана «Астана Про Тим» Мигеля Анхеля Лопеса, финишировал через 2 минуты 53 секунды после Луценко.

Британец Адам Йейтс сохранил лидерство и желтую майку, Мигель Анхель Лопес – 10-й, уступая всего 13 секунд.

Завтра пройдет 7-й этап супермногодневки: 168 км от Мийо до Лавора.

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

 

Результаты 6 этапа Тур де Франс-2020

 

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Теги к статье: Алексей Луценко Astana Pro Team Тур де Франс-2020 Tour de France Дмитрий Фофонов велоспорт Казахстана

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  1. Имя: Матвей

    paindoc

    Вчера, 21:53 | Регистрация: 21.12.2019

    Доктор Феррари еще раз доказал свой высокий профессионализм. То, что он и доктор Конкони сделали для велоспорта, просто феноменально.

  2. close2you

    Вчера, 22:13 | Регистрация: 22.07.2017

    Не пойман - не вор ??

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:17 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: paindoc
    Доктор Феррари еще раз доказал свой высокий профессионализм. То, что он и доктор Конкони сделали для велоспорта, просто феноменально.
    Желчью только не облейся.

    Вся жизнь это гонка.
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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Astanaforever
    Бауке Моллема: "Берналь проси ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Молема просто прилюдно сдал Берналя. Подслушал и сдал. Вот теперь Берналя будут делать все кому не лень. Поняли..он ни при ноге.
  • Astanaforever
    Тур де Франс. Этап 6. Огромный ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: paindoc
    Доктор Феррари еще раз доказал свой высокий профессионализм. То, что он и доктор Конкони сделали для велоспорта, просто феноменально.
    Желчью только не облейся.
  • salomon
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (24)
    salomon-Фото
    Пиренеи всех расставят по местам!
  • SportSpirit
    Бауке Моллема: "Берналь проси ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Бауке как ездит, так и говорит - без обиняков)

     

    Я тоже заметила этот момент, что когда Квято притопил - образовался просвет. Радует, что он в хорошей форме! Все никак не привыкну, что за Квято и Кастровьехо не вижу Томаса и Фрума. 

  • BaTman
    Бауке Моллема: "Берналь проси ... (3)
    BaTman-Фото

     Берналю надо показать силу, иначе начнут раздёргивать все подряд. А как видно из протокола, пока круг любителей подиума очень большой. Мне кажется даже Лопес видит себя на тумбочке.

  • Konstantin41
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (24)
    Konstantin41-Фото

     Да вроде Роглич никогда и не был особо аттакующим гонщиком.

     

    А если говорить о том, кто плохо себя чувствует, то это похоже Берналь. Сегодня на последнем километре он просил Квято ехать медленнее

  • Sezar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (24)
    Sezar-Фото

    Если Юмбо и дальше будут сидеть в глухой обороне, то до всех соперников дойдет, что у Роглича серьезные последствия травмы. И начнутся попытки их растащить.

    Кстати Алафилиппа можно тоже поздравить, он не просто отдержался в длинную гору, но и результативно атаковал. Досадно, что 20 секунд так глупо потеряны.

  • close2you
    Тур де Франс. Этап 6. Огромный ... (3)
    close2you-Фото
    Не пойман - не вор ??
  • paindoc
    Тур де Франс. Этап 6. Огромный ... (3)
    paindoc-Фото

    Доктор Феррари еще раз доказал свой высокий профессионализм. То, что он и доктор Конкони сделали для велоспорта, просто феноменально.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (24)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Gottliche_Recht
    Весьма странно, что Юмбо на последних километрах практически растворилась. Кроме Приможа и Тома в первой пачке никого нет.
    Видимо решили пока не забирать майку , тем более что опоненты ничего не предприняли , смысла впахивать остальным не было никакого .

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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