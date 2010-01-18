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Вопрос о следующем контракте Яспер Филипсен будет решать после Париж-Рубэ-2024

Контракта с Яспером Филипсеном добиваются несколько крупных велокоманд

 

 

 

Контракт Яспера Филипсена (Jasper Philipsen) с велокомандой Alpecin-Deceuninck, где он выступает четвёртый сезон, заканчивается в конце 2024 года. 26-летний бельгийский велогонщик недавно одержал одну из самых крупных побед в карьере — выиграл Монумент Милан-Сан-Ремо.

 

В списке его достижений 6 побед на этапах Тур де Франс и зелёная майка лучшего в очковой классификации, три этапа Вуэльты Испании. В общей сложности Яспер Филипсен с начала карьеры в 2018 году одержал 45 побед. Проведя первый профессиональный сезон в проконтинентальной команде Hagens Berman Axeon, Филипсен два года выступал в UAE Team Emirates, после чего перешёл в Alpecin-Deceuninck.

 

Перед стартом на Милан — Сан-Ремо-2024 Яспер Филипсен в интервью Het Laatste Nieuws рассказал, что впервые нанял спортивного агента, которым стал Алекс Карера (Alex Carera). Алекс Карера также представляет интересы Тадея Погачара (UAE Team Emirates), Пельо Бильбао (Bahrain Victorious).

 

 

Вопрос о следующем контракте Яспер Филипсен будет решать после Париж-Рубэ-2024

 

 

Яспер Филипсен: «Мы давно знакомы, хорошо ладим. Я сказал Алексу,что следующие четыре, пять лет будут лучшими годами моей карьеры. Надеюсь найти команду, в которой смогу полностью раскрыться. Это может быть и в моей нынешней команде. Все варианты открыты. Составлю полную картину, тогда приму решение».

 

Как сообщают GCN, Wielerflits и Het Laatste Nieuws, в контракте с Яспером Филипсеном помимо его нынешней команды Alpecin-Deceuninck заинтересованы команды UAE Team Emirates, Bora-hansgrohe, Tudor Pro Cycling, а также EF Education EasyPost.

 

В беседе с GCN спортивный агент Яспера Филипсена Алекс Карера сказал: «Нам надо больше времени. В нём заинтересовано много команд, крупных команд. Но мы будем решать только после Париж-Рубэ. Сейчас он просто хочет сфокусироваться на своих гонках. В следующие две недели у него много целей».

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Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck

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  1. Имя: Азамат

    AzaKonta

    Сегодня, 02:14 | Регистрация: 18.01.2010

    К Арабам пойдет

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Комментарии

  • AzaKonta
    Вопрос о следующем контракте Я ... (1)
    AzaKonta-Фото
    К Арабам пойдет
  • Astanaforever
    "Dwars door Vlaanderen"-2024 ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Димка наш едет гонку. Урррааааа!
  • collega2011
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (22)
    collega2011-Фото

    Тема допинга всегда возникает,когда часто и долго побеждает тот,за кого ты не болеешь,а твой избранный чаще проигрывает aggressive Относительно вело--они все варятся в одном котле и все или почти все друг про друга все знают.Что касается WADA--так это же не инопланетная организация,там такие же люди как и все biggrin грешные.

  • BaTman
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (22)
    BaTman-Фото

    "4-исходя из вашей логике ,то тогда надо всех гонщиков кто когда либо смог достичь выдающихся результатов подозревать в употребление допинга." -
    Можно уверенно говорить что жрут, но допинг как разговор для бедных. Не нашёл варианты быть не пойманным, это тот же проигрыш только чуть раньше.
    И не забываем жрут все, а выигрывают единицы. Никакой допинг не уменьшает величие победителей, шанс жрать и заносить в WADA есть у всех. А принципиальные остались в спортшколе тренерами.

    p.s. кто гоняется, знают что сделали всё за пересечь линию первым.

  • VeloliveTeam
    "Dwars door Vlaanderen"-2024 ... (4)
    VeloliveTeam-Фото

    Цитата: Earl57

     
    Позанудствовать, что ли umnik "Тем более" в этом предложении к чему относится по замыслу автора? К тому, что Матье ван дер Пул уже выигрывал эту полуклассику или все-таки к тому, что он в этом году не едет Дварс доор Фландерен?
     

     

    Задумывалось, что относится к тому, что Матье выигрывал, так как постоянно присутствует тема их соперничества и счёта побед. scratch Фраза появилась, когда при проверке mail1  победителей гонки выяснилось, что Матье ван дер Пул уже успел выиграть и на Дварс доор Фландерен.

     

    Но теперь вижу, что и к тому, что Матье ван дер Пул не едет, тоже можно отнести. biggrin

     

     

     

     

     

  • BaTman
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (22)
    BaTman-Фото
    Ну по такой теории подскажите где у Погги аномалии ? и чем он отличается от Фруми в физиологии ?
    С чего решили что у Фруми не такой талант чем у Матье или у Вини ?
  • RVL
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (22)
    RVL-Фото

    Цитата: Гонщик
    Чисто ради интереса, какое имеешь отношение непосредственно к спорту высоких достижений? Или такой же чу-ан как просточёк ? 
    а смысл тебе что то рассказывать. Ты ж как горбатый, помрёшь с надписью на памятнике "он верил, что  пога заряжен. Помним, любим, скорбим"

    Зы. Долгих лет, если что.

  • Гонщик
    Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (22)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RVL
    И по какому из них проходит погачар, вини, мвдп, ваа, Педерсен...?
    Чисто ради интереса, какое имеешь отношение непосредственно к спорту высоких достижений? Или такой же чу-ан как просточёк ? 



    Цитата: error
    Цитата: uran
    Они были или являются доминаторами в своих дисциплинах. Или что-то не так?

     
    Доминация доминации рознь и не всегда допинг приводит к доминированию. Допинг скорее поможет длительному доминированию или быстрому восстановлению. И доминация не всегда следствие допинга, зависит от многих факторов. Пример Майкл Фелпс в плавание. Он физически не пропорционален, его фигура (мощное тело, короткие слабенькие ноги, длинные не пропорционально руки) выглядит редискаливо, но идеально подходит для плавания. И он доменировал! Это не вызывало вопросов. Это было объективно. Это было на всех этапах его развития в любой категории возраста. И этого ждали в итоге. И дождались 5 золотых медалей на олимпиаде. Но как быть когда ничего не имеющий особого таланта или объективных данных гонец, вдруг становится доминантом во всем?.. Например Фрумми. За короткий срок стал уметь "всё".. или почти все. Тогда и возникают вопросы.
    Сравнение как минимум не корректное, сложный технический командный вид , как вело , решает не только моща , но и мастерство , взаимодействие в команде , на одной химозе далеко не уедешь.

  • RVL
    Ваут ван Арт остался без помощ ... (2)
    RVL-Фото
    Очень важна. Особенно в розыгрышах большинства.
  • nightbuster33
    "Dwars door Vlaanderen"-2024 ... (4)
    nightbuster33-Фото

    "Астана" объявила состав на эту гонку.Любая перетурбация,на каждую однодневку, состава команды конечный результат будет звучать подобно; "Астана" провалила гонку в Бельгии"(Спорт.портал Казахстана).Будто команда,все предыдущие однодневки отработала положительно и только в Бельгии была промашка и в последующих стартах подобое не повторится. Дай то Бог! Только помогут ли такие заголовки статей  в становлении и существовании команды.

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4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
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