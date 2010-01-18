Вопрос о следующем контракте Яспер Филипсен будет решать после Париж-Рубэ-2024

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- Сегодня, 00:53
Контракта с Яспером Филипсеном добиваются несколько крупных велокоманд
Контракт Яспера Филипсена (Jasper Philipsen) с велокомандой Alpecin-Deceuninck, где он выступает четвёртый сезон, заканчивается в конце 2024 года. 26-летний бельгийский велогонщик недавно одержал одну из самых крупных побед в карьере — выиграл Монумент Милан-Сан-Ремо.
В списке его достижений 6 побед на этапах Тур де Франс и зелёная майка лучшего в очковой классификации, три этапа Вуэльты Испании. В общей сложности Яспер Филипсен с начала карьеры в 2018 году одержал 45 побед. Проведя первый профессиональный сезон в проконтинентальной команде Hagens Berman Axeon, Филипсен два года выступал в UAE Team Emirates, после чего перешёл в Alpecin-Deceuninck.
Перед стартом на Милан — Сан-Ремо-2024 Яспер Филипсен в интервью Het Laatste Nieuws рассказал, что впервые нанял спортивного агента, которым стал Алекс Карера (Alex Carera). Алекс Карера также представляет интересы Тадея Погачара (UAE Team Emirates), Пельо Бильбао (Bahrain Victorious).
Яспер Филипсен: «Мы давно знакомы, хорошо ладим. Я сказал Алексу,что следующие четыре, пять лет будут лучшими годами моей карьеры. Надеюсь найти команду, в которой смогу полностью раскрыться. Это может быть и в моей нынешней команде. Все варианты открыты. Составлю полную картину, тогда приму решение».
Как сообщают GCN, Wielerflits и Het Laatste Nieuws, в контракте с Яспером Филипсеном помимо его нынешней команды Alpecin-Deceuninck заинтересованы команды UAE Team Emirates, Bora-hansgrohe, Tudor Pro Cycling, а также EF Education EasyPost.
В беседе с GCN спортивный агент Яспера Филипсена Алекс Карера сказал: «Нам надо больше времени. В нём заинтересовано много команд, крупных команд. Но мы будем решать только после Париж-Рубэ. Сейчас он просто хочет сфокусироваться на своих гонках. В следующие две недели у него много целей».
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