Вопрос о следующем контракте Яспер Филипсен будет решать после Париж-Рубэ-2024

AzaKonta

Вопрос о следующем контракте Я ... (1) К Арабам пойдет

Astanaforever

"Dwars door Vlaanderen"-2024 ... (4) Димка наш едет гонку. Урррааааа!

collega2011

Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (22) Тема допинга всегда возникает,когда часто и долго побеждает тот,за кого ты не болеешь,а твой избранный чаще проигрывает Относительно вело--они все варятся в одном котле и все или почти все друг про друга все знают.Что касается WADA--так это же не инопланетная организация,там такие же люди как и все грешные.

BaTman

Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (22) "4-исходя из вашей логике ,то тогда надо всех гонщиков кто когда либо смог достичь выдающихся результатов подозревать в употребление допинга." -

Можно уверенно говорить что жрут, но допинг как разговор для бедных. Не нашёл варианты быть не пойманным, это тот же проигрыш только чуть раньше.

И не забываем жрут все, а выигрывают единицы. Никакой допинг не уменьшает величие победителей, шанс жрать и заносить в WADA есть у всех. А принципиальные остались в спортшколе тренерами.



p.s. кто гоняется, знают что сделали всё за пересечь линию первым.

VeloliveTeam

"Dwars door Vlaanderen"-2024 ... (4) Цитата: Earl57



Позанудствовать, что ли "Тем более" в этом предложении к чему относится по замыслу автора? К тому, что Матье ван дер Пул уже выигрывал эту полуклассику или все-таки к тому, что он в этом году не едет Дварс доор Фландерен?



Позанудствовать, что ли"Тем более" в этом предложении к чему относится по замыслу автора? К тому, что Матье ван дер Пул уже выигрывал эту полуклассику или все-таки к тому, что он в этом году не едет Дварс доор Фландерен? Задумывалось, что относится к тому, что Матье выигрывал, так как постоянно присутствует тема их соперничества и счёта побед. Фраза появилась, когда при проверке победителей гонки выяснилось, что Матье ван дер Пул уже успел выиграть и на Дварс доор Фландерен. Но теперь вижу, что и к тому, что Матье ван дер Пул не едет, тоже можно отнести.

BaTman

Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (22) Ну по такой теории подскажите где у Погги аномалии ? и чем он отличается от Фруми в физиологии ?

С чего решили что у Фруми не такой талант чем у Матье или у Вини ?

RVL

Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (22) Цитата: Гонщик Чисто ради интереса, какое имеешь отношение непосредственно к спорту высоких достижений? Или такой же чу-ан как просточёк ? а смысл тебе что то рассказывать. Ты ж как горбатый, помрёшь с надписью на памятнике "он верил, что пога заряжен. Помним, любим, скорбим" а смысл тебе что то рассказывать. Ты ж как горбатый, помрёшь с надписью на памятнике "он верил, что пога заряжен. Помним, любим, скорбим" Зы. Долгих лет, если что.

Гонщик

Тадей Погачар — победитель Вуэ ... (22) Цитата: RVL И по какому из них проходит погачар, вини, мвдп, ваа, Педерсен...? Чисто ради интереса, какое имеешь отношение непосредственно к спорту высоких достижений? Или такой же чу-ан как просточёк ? Чисто ради интереса, какое имеешь отношение непосредственно к спорту высоких достижений? Или такой же чу-ан как просточёк ?



Цитата: error Цитата: uran Они были или являются доминаторами в своих дисциплинах. Или что-то не так?



Доминация доминации рознь и не всегда допинг приводит к доминированию. Допинг скорее поможет длительному доминированию или быстрому восстановлению. И доминация не всегда следствие допинга, зависит от многих факторов. Пример Майкл Фелпс в плавание. Он физически не пропорционален, его фигура (мощное тело, короткие слабенькие ноги, длинные не пропорционально руки) выглядит редиска ливо, но идеально подходит для плавания. И он доменировал! Это не вызывало вопросов. Это было объективно. Это было на всех этапах его развития в любой категории возраста. И этого ждали в итоге. И дождались 5 золотых медалей на олимпиаде. Но как быть когда ничего не имеющий особого таланта или объективных данных гонец, вдруг становится доминантом во всем?.. Например Фрумми. За короткий срок стал уметь "всё".. или почти все. Тогда и возникают вопросы.

Доминация доминации рознь и не всегда допинг приводит к доминированию. Допинг скорее поможет длительному доминированию или быстрому восстановлению. И доминация не всегда следствие допинга, зависит от многих факторов. Пример Майкл Фелпс в плавание. Он физически не пропорционален, его фигура (мощное тело, короткие слабенькие ноги, длинные не пропорционально руки) выглядит редиска ливо, но идеально подходит для плавания. И он доменировал! Это не вызывало вопросов. Это было объективно. Это было на всех этапах его развития в любой категории возраста. И этого ждали в итоге. И дождались 5 золотых медалей на олимпиаде. Но как быть когда ничего не имеющий особого таланта или объективных данных гонец, вдруг становится доминантом во всем?.. Например Фрумми. За короткий срок стал уметь "всё".. или почти все. Тогда и возникают вопросы. Сравнение как минимум не корректное, сложный технический командный вид , как вело , решает не только моща , но и мастерство , взаимодействие в команде , на одной химозе далеко не уедешь.

RVL

Ваут ван Арт остался без помощ ... (2) Очень важна. Особенно в розыгрышах большинства.

nightbuster33

"Dwars door Vlaanderen"-2024 ... (4) "Астана" объявила состав на эту гонку.Любая перетурбация,на каждую однодневку, состава команды конечный результат будет звучать подобно; "Астана" провалила гонку в Бельгии"(Спорт.портал Казахстана).Будто команда,все предыдущие однодневки отработала положительно и только в Бельгии была промашка и в последующих стартах подобое не повторится. Дай то Бог! Только помогут ли такие заголовки статей в становлении и существовании команды.