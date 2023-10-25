Яспер Филипсен: “Хотел бы однажды выиграть Париж-Рубэ”

Яспер Филипсен одержал 19 побед в 2023 году и стремится к большему

Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) в этом году принёс команде Alpecin-Deceuninck 19 побед. 25-летний бельгийский велогонщик начал сезон с победы на двух этапах Тиррено-Адриатико-2023, выиграл классики Classic Brugge-De Panne и Scheldeprijs, кульминацией успешного сезона стали четыре выигранных этапа и первая в карьере зелёная майка Тур де Франс-2023. Сезон Филипсен завершил победами на четырёх этапах Тура Турции.

В числе других достижений Яспера Филипсена вторая ступень подиума классики Монумента Париж-Рубэ, победу на которой одержал его товарищ по команде Матье ван дер Пул.

Яспер Филипсен не намерен останавливаться на достигнутом и нацелен однажды одержать победу на Париж-Рубэ, о чём рассказал в интервью Sporza.

Яспер Филипсен: «В ближайшие годы я бы снова хотел бороться на Тур де Франс. Сейчас в плане спринта я вышел на свой пик, но в смысле удовлетворённости мне хотелось бы двигаться ещё дальше.

Я уже услышал от босса нашей команды Кристофа Родхофта (Christoph Roodhooft), что в следующем году в планах Париж-Рубэ. В этом году я хорошо там выступил, мне всегда нравилась эта гонка. Надеюсь, когда-нибудь смогу выиграть Париж-Рубэ

После Тура мы ищем новые цели. Самая очевидная - выигрывать как можно больше. Это хорошая цель, она долго будет меня мотивировать. Конечно, мои последние победы были одержаны не на самых крупных гонках. Но побеждать всегда тяжело. Мне просто нравится побеждать, будь то большая или маленькая гонка».