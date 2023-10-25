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Яспер Филипсен: “Хотел бы однажды выиграть Париж-Рубэ”

Яспер Филипсен одержал 19 побед в 2023 году  и стремится к большему

 

 

Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) в этом году принёс команде Alpecin-Deceuninck 19 побед. 25-летний бельгийский велогонщик начал сезон с победы на двух этапах Тиррено-Адриатико-2023, выиграл классики  Classic Brugge-De Panne и Scheldeprijs, кульминацией успешного сезона стали четыре выигранных этапа и первая в карьере зелёная майка Тур де Франс-2023. Сезон Филипсен завершил победами на четырёх этапах Тура Турции.

 

В числе других достижений Яспера Филипсена вторая ступень подиума классики Монумента Париж-Рубэ, победу на которой одержал его товарищ по команде Матье ван дер Пул.

 

Яспер Филипсен не намерен останавливаться на достигнутом и нацелен однажды одержать победу на Париж-Рубэ, о чём рассказал в интервью Sporza.

 

Яспер Филипсен: “Хотел бы однажды выиграть Париж-Рубэ”

 

Яспер Филипсен: «В ближайшие годы я бы снова хотел бороться на Тур де Франс. Сейчас в плане спринта я вышел на свой пик, но в смысле удовлетворённости мне хотелось бы двигаться ещё дальше.

 

Я уже услышал от босса нашей команды Кристофа Родхофта (Christoph Roodhooft), что в следующем году в планах Париж-Рубэ. В этом году я хорошо там выступил, мне всегда нравилась эта гонка. Надеюсь, когда-нибудь смогу выиграть Париж-Рубэ

 

После Тура мы ищем новые цели. Самая очевидная - выигрывать как можно больше. Это хорошая цель, она долго будет меня мотивировать. Конечно, мои последние победы были одержаны не на самых крупных гонках. Но побеждать всегда тяжело. Мне просто нравится побеждать, будь то большая или маленькая гонка».

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Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck

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Комментарии

  • error
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (4)
    error-Фото
    тоже только что отчитал. Наверно выложит велолайв... к вечеру
  • BlAr
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (4)
    BlAr-Фото

    Вышло большое интервью с Рогличем на cyclingnews. 

  • Freejazz
    Трансферные новости пелотона-2 ... (80)
    Freejazz-Фото
    Смена поколений. Появляется много молодых имен и кто-то должен уйти.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (80)
    s75-Фото

    Еще двое гонщиков Кофидиса уходят из большого спорта. Кредер и Бидар. Не знаю, ведется ли подобная статистика, но нынешний сезон выглядит не очень обычно по количеству завершающих карьеру.

  • nightbuster33
    Трансферные новости пелотона-2 ... (80)
    nightbuster33-Фото

    Наиболее часто, упоминаемый в комментариях в прошедшем сезоне Давиде Мартинелли в 30 лет завершает свою карьеру. Совсем молодой, ему бы еще крутит да крутить на радость некоторых комментаторов,лишая их острословия в будущем сезоне.

  • BlAr
    Команда Jumbo-Visma завершила ... (5)
    BlAr-Фото

    Я думаю (более того, уверен), что 3 ГТ они больше не возьмут НИКОГДА!!! И никогда не займут весь пьедестал на одном из них. Всё, поезд ушёл...

  • RVL
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (4)
    RVL-Фото

    "Мы также поговорили с Ремко Эвенепулом и одним из руководителей Soudal Quick Step"

    Это что, имя Лефевра уже зашквар произносить?!)))

  • error
    Спортивный директор Jumbo-Vism ... (4)
    error-Фото

    Про Роглу хорошо сказал... да собственно Роглич и Ван Арт сделали Юмбу топовой командой в последние годы...

    А так во вью ничо нового.. кроме спонсора...

  • Astanaforever
    Сиан Эйтдебрукс нацелен работа ... (9)
    Astanaforever-Фото
    Конченный этот Сиан в душе по сути. Сам никто, а делает такие заявления. Я бы на месте ген менеджера Боры погнал бы его в шею после таких слов. Чем то этот Сиан, Ремко напоминает свое надменностью.
  • Astanaforever
    Команда Jumbo-Visma завершила ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: BlAr
    Фантастический сезон. Но больше такого не будет...
    Вы думаете, что на сл.год Астана будет феерить во всех крупных гонках со своим новым лидером, молодым талантом, фантастическим,мегаспособным Николя? И Висма будет только подбирать объедки, что останется от Астаны? Ха-ха.

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2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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