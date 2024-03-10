Александр Власов — победитель 7 этапа Париж — Ницца-2024

Александр Власов выиграл 7-й этап Париж-Ницца-2024 из сольной атаки

Призёр Париж-Ницца-2021, 27-летний российский велогонщик команды Bora-hansgrohe Александр Власов одержал победу на 7-м этапе Париж-Ницца-2024. Этап, сокращённый из-за ветра до 104 км, завершался финишем в подъём Мадоне д’Утелль (Madone d'Utelle) — 15,3 км со средним градиентом 5,7%, максимальным 8%, вернувшийся в маршрут «Дороги к солнцу» спустя 8 лет.

Отрыв дня был нейтрализован в начале восхождения. На подъёме скорость в проредившейся группе задавали гонщики команды Soudal Quick Step Маттиа Каттанео, Луис Верваке и Илан Ван Вильдер, работавшие на своего капитана, чемпиона Бельгии Ремко Эвенепула, который атаковал за 4,3 км до финиша. После ускорения Эвенепула за 4 км до финиша из группы контратаковал Александр Власов. Через километр у него в запасе уже было 10 секунд, которые Александр Власов удержал до финиша и отпраздновал первую в этом сезоне и первую в карьере победу на этапе Париж-Ницца.

Через 8 секунд финишировал Ремко Эвенепул, ускорившийся за 2 км до финиша. За ним усидели Примож Роглич (Bora-hansgrohe), Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek), Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike) и Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious). Лидер общего зачёта Брэндон Макналти (UAE Team Emirates), не выдержавший темп Эвенепула, финишировал 7-м, но сохранил майку лидера, правда, его преимущество сократилось до 4 секунд над Маттео Йоргенсоном. Ремко Эвенепул поднялся на 4-ю строчку общего зачёта и перед финальным 8-м этапом уступает лидеру, Брэндону Макналти 36 секунд.

Photo © Sprint Cycling/Bora-hansgrohe Team

Александр Власов: «Очень рад выиграть на гонке Мирового тура, одной из самых важных в календаре. Я знаю, что здесь в 2016 году побеждал Ильнур Закарин. Это счастливая для нас гора. К тому же я здесь тренируюсь, хорошо знаю эти дороги. Я просто очень счастлив.

Сегодня у меня хорошо шла нога. Мы планировали проверить, как пойдёт гонка на финальном подъёме, должен ли я помогать Приможу или закрывать атаки и уезжать. Я увидел подходящий момент, решил, что могу атаковать и поехал. Условия были тяжёлыми, на последних километрах было холодно и шёл дождь, я сильно замёрз, особенно руки. Приятно одержать победу, которая стала наградой за все эти испытания».

Пачи Вила (Patxi Vila), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня этап изменили из-за плохой погоды, поэтому горный финиш на Ла-Мадоне-д’Утелль был новым. Первая часть этапа проходила по извилистым, коварным дорогам, поэтому мы решили сфокусироваться на том, чтобы удерживаться на хорошей позиции и беречь силы. Было ясно, что все действия начнутся на финальном горе, так и получилось. Идея состояла в том, чтобы находиться с Приможем как можно дольше, держать его на колесе первых гонщиков. Алекс должен был быть рядом, чтобы предвосхищать любые атаки. В итоге Алекс атаковал. Поначалу его удержали, но потом он создал просвет и уехал. Это заслуженная победа для всей команды, которая работала всю неделю. Браво Алексу и команде».