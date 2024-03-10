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Александр Власов — победитель 7 этапа Париж — Ницца-2024

Александр Власов выиграл 7-й этап Париж-Ницца-2024 из сольной атаки

 

 

Призёр Париж-Ницца-2021, 27-летний российский велогонщик команды Bora-hansgrohe Александр Власов одержал победу на 7-м этапе Париж-Ницца-2024. Этап, сокращённый из-за ветра до 104 км, завершался финишем в подъём Мадоне д’Утелль (Madone d'Utelle) — 15,3 км со средним градиентом 5,7%, максимальным 8%, вернувшийся в маршрут «Дороги к солнцу» спустя 8 лет.

 

 Отрыв дня был нейтрализован в начале восхождения. На подъёме скорость в проредившейся группе задавали гонщики команды Soudal Quick Step Маттиа Каттанео, Луис Верваке и Илан Ван Вильдер, работавшие на своего капитана, чемпиона Бельгии Ремко Эвенепула, который атаковал за 4,3 км до финиша. После ускорения Эвенепула за 4 км до финиша из группы  контратаковал Александр Власов. Через километр у него в запасе уже было 10 секунд, которые Александр Власов удержал до финиша и отпраздновал первую в этом сезоне и первую в карьере победу на этапе Париж-Ницца.

 

Через 8 секунд финишировал Ремко Эвенепул, ускорившийся за 2 км до финиша. За ним усидели Примож Роглич (Bora-hansgrohe), Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek), Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike) и Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious). Лидер общего зачёта Брэндон Макналти (UAE Team Emirates), не выдержавший темп Эвенепула, финишировал 7-м, но сохранил майку лидера, правда, его преимущество сократилось до 4 секунд над Маттео Йоргенсоном. Ремко Эвенепул поднялся на 4-ю строчку общего зачёта и перед финальным 8-м этапом уступает лидеру, Брэндону Макналти 36 секунд.

 

Александр Власов — победитель 7 этапа Париж — Ницца-2024

 

Александр Власов — победитель 7 этапа Париж — Ницца-2024

Александр Власов — победитель 7 этапа Париж — Ницца-2024

Александр Власов — победитель 7 этапа Париж — Ницца-2024

 

Photo © Sprint Cycling/Bora-hansgrohe Team

 

Александр Власов: «Очень рад выиграть на гонке Мирового тура, одной из самых важных в календаре. Я знаю, что здесь в 2016 году побеждал Ильнур Закарин. Это счастливая для нас гора. К тому же я здесь тренируюсь, хорошо знаю эти дороги. Я просто очень счастлив.

 

Сегодня у меня хорошо шла нога. Мы планировали проверить, как пойдёт гонка на финальном подъёме, должен ли я помогать Приможу или закрывать атаки и уезжать. Я увидел подходящий момент, решил, что могу атаковать и поехал. Условия были тяжёлыми, на последних километрах было холодно и шёл дождь, я сильно замёрз, особенно руки. Приятно одержать победу, которая стала наградой за все эти испытания».  

 

Пачи Вила (Patxi Vila), спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Сегодня этап изменили из-за плохой погоды, поэтому горный финиш на Ла-Мадоне-д’Утелль был новым. Первая часть этапа проходила по извилистым, коварным дорогам, поэтому мы решили сфокусироваться на том, чтобы удерживаться на хорошей позиции и беречь силы. Было ясно, что все действия начнутся на финальном горе, так и получилось. Идея состояла в том, чтобы находиться с Приможем как можно дольше, держать его на колесе первых гонщиков. Алекс должен был быть рядом, чтобы предвосхищать любые атаки. В итоге Алекс атаковал. Поначалу его удержали, но потом он создал просвет и уехал. Это заслуженная победа для всей команды, которая работала всю неделю. Браво Алексу и команде».

 

Результаты 7 этапа Париж-Ницца-2024

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Теги к статье: Александр Власов Aleksandr Vlasov BORA - hansgrohe Париж — Ницца-2024 Paris-Nice-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • jerzyk
    Париж-Ницца-2024. Этап 7 (18)
    jerzyk-Фото
    Цитата: sqrudgmcduck
    Молодец Саша! Вот так держать! Ещё не ясно, кто кого на Туре возить будет.
    Дай Бог нашому теляті вовка з'їсти! ???
  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: “Я сделал небо ... (10)
    VeloVelo-Фото
    Ну а пока Грелка порвала тузика.
  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул: “Я сделал небо ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Мда, интервью Ремко очень много говорит о нём самом...

  • M-07
    Ремко Эвенепул извинился перед ... (18)
    M-07-Фото
    Джиро-2015, атака, когда Астана была заблокирована завалом. Да и на Вуэльте-2008 многие говорят про атаку при проблемах у Вальверде, но я не нашёл нормальную трансляцию с этапа с той атакой, поэтому не могу утверждать про это как факт
  • M-07
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 6 (8)
    M-07-Фото
    Тадей же на Джиро собрался, с Джиро в ногах будет очень сложно звенеть на Туре.
  • collega2011
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 6 (8)
    collega2011-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=y1PQQ5UNRDM

    Лэнс-Ульрих-Вино-Састре

  • sqrudgmcduck
    Париж-Ницца-2024. Этап 7 (18)
    sqrudgmcduck-Фото
    Ну это время покажет. В своё время Вингегора брали Рогличу помогать, а оно вон как вышло. Если Роглич не потянет, ему уже не привыкать на лидера работать. В Бору он ушёл потому что хоть какой то ещё шанс лидером побыть есть. В юмбе для него песня спета. Но это не значит, что ему всё там гарантировано. Глупо было бы.
  • RVL
    Ремко Эвенепул: “Я сделал небо ... (10)
    RVL-Фото

    Он хотел сказать, что если бы не ошибка, он бы всех порвал, как тузик грелку...)))

  • Astanaforever
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 6 (8)
    Astanaforever-Фото
    Все просто поняли, что он с другой галактики... Но и Погачар будет звенеть к туру...не как в прошлом году подходя к туру изнеможенным весенними классиками. Короче эти два парня будут делать тур. Ремко и Роглич будут разбираться между собой .........звенеть
  • uran
    Париж-Ницца-2024. Этап 7 (18)
    uran-Фото
    Цитата: sqrudgmcduck
    Молодец Саша! Вот так держать! Ещё не ясно, кто кого на Туре возить будет.
    Ясно уже с подписания Роглича, Власову не дадут даже этап.

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