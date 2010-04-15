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Visma Lease a Bike о травмах Йонаса Вингегора после падения на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024

Переломы ключицы и рёбер у Йонаса Вингегора

 

Visma Lease a Bike о травмах Йонаса Вингегора после падения на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024

 

 

Велокоманда Visma Lease a Bike сообщила, что у 27-летнего датского велогонщика Йонаса Вингегора диагностированы перелом ключицы и рёбер. Капитан команды Visma Lease a Bike, двукратный победитель Тур де Франс, упал в числе группы гонщиков на повороте во время спуска за 35 км до финиша 4 этапа Тура Страны Баксков-2024.

 

Он не поднялся после падения, с места падения его унесли на носилках и увезли в машине скорой помощи. По первым сведениям команды Йонас Вингегор находился в сознании.

 

Велокоманда Visma Lease a Bike обновила данные о состоянии гонщика:

 

«К счастью, Йонас Вингегор в сознании. Обследование в больнице показало, что у него перелом ключицы и нескольких рёбер. В качестве меры предосторожности он останется в больнице. Спасибо всем за сообщения поддержки».

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Теги к статье: Йонас Вингегор Тур Страны Басков-2024 Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike

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  1. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Вчера, 21:32 | Регистрация: 21.05.2023

    Ван Арт, Винегор, Роглич ушёл. Остался Кусс. А всего пару месяцев назад казалось, что Висма тотально непобедима. Есть ещё Уйтдебрукс, быстро мечты сбываются, шёл типа учиться, а станет сразу же лидером

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 21:39 | Регистрация: 15.04.2010

    Такая травма может испортить весь сезон ему.

  3. diplomat

    Вчера, 21:44 | Регистрация: 12.03.2011

    Здоровья! Как физического, так и психологического!

  4. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Вчера, 21:59 | Регистрация: 8.07.2013

    После сегоднешнего дня у всего пелотона изменится календарь гонок , не только у постродавших.

    Цитата: Николай Н.
    Такая травма может испортить весь сезон ему.
    Уже.

    Вингегорду и всем кто сегодня упал здоровья и терпения.

     

  5. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:11 | Регистрация: 4.07.2011

    Здоровья, Йонас! 

    Как говорят: get well soon!

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