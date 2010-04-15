Visma Lease a Bike о травмах Йонаса Вингегора после падения на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024

Переломы ключицы и рёбер у Йонаса Вингегора

Велокоманда Visma Lease a Bike сообщила, что у 27-летнего датского велогонщика Йонаса Вингегора диагностированы перелом ключицы и рёбер. Капитан команды Visma Lease a Bike, двукратный победитель Тур де Франс, упал в числе группы гонщиков на повороте во время спуска за 35 км до финиша 4 этапа Тура Страны Баксков-2024.

Он не поднялся после падения, с места падения его унесли на носилках и увезли в машине скорой помощи. По первым сведениям команды Йонас Вингегор находился в сознании.

Велокоманда Visma Lease a Bike обновила данные о состоянии гонщика:

«К счастью, Йонас Вингегор в сознании. Обследование в больнице показало, что у него перелом ключицы и нескольких рёбер. В качестве меры предосторожности он останется в больнице. Спасибо всем за сообщения поддержки».