Шейн Арчболд и Пачи Вила - новые спортивные директора команды Bora-hansgrohe

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- Дата:
- Сегодня, 00:32
Шейн Арчболд и Пачи Вила пополнили состав спортивных директоров немецкой команды Bora-hansgrohe
34-летний новозеландец Шейн Арчболд (Shane Archbold), завершивший в этом сезоне карьеру профессионального велогонщика, в 2024 году продолжит работать в команде Bora-hansgrohe уже в качестве спортивного директора. Также в команду вернётся 48-летний уроженец Страны Басков Пачи Вила (Patxi Vila), который работал в Bora-hansgrohe спортивным директором в 2017 - 2019 годах. C 2020 по 2023 Пачи Вила был спортивным директором в команде Movistar.
Шейн Арчболд станет самым молодым спортивным директором команды Bora-hansgrohe, его основными обязанностями будет работа с молодыми гонщиками команды.
Шейн Арчболд: «Очень рад, что команда дала мне возможность остаться и продолжать в новой роли спортивного директора. Работать с нео-про будет очень интересно. Я смогу передать опыт и знания для будущего Bora-hansgrohe. Помогу ребятам раскрыть их потенциал».
Пачи Вила: «Я очень счастлив, что снова буду работать в команде, с нетерпением жду, когда смогу приложить все силы ради достижения наших больших целей. Это похоже на возвращение домой. Предвкушаю сезон 2024 года, который, надеюсь, будет для Bora-hansgrohe успешным. Учитывая важное подписание команды, надеюсь мы сможем бороться за самую большую победу».
Рольф Альдаг, главный спортивный директор команды: «У Шейна, когда он выступал как гонщик, всегда было своё мнение. Он большой профессионал, глубоко понимает стратегии гонок. Мы рады, что он сделает следующий шаг и даст возможность молодым гонщикам перенять его опыт.
У Пачи огромный опыт, каждую гонку он знает как свои пять пальцев, у него аналитический подход к современному велоспорту. Тот факт, что он уже работал в нашей команде, является преимуществом, как и в случае с Шейном. Это облегчит начало их работы».
Спортивные директора команды Bora-hansgrohe в 2024 году:
Рольф Альдаг (Rolf Aldag (главный спортивный директор), Шейн Арчболд (Shane Archbold), Бернхард Айзель (Bernhard Eisel), Энрико Гаспаротто (Enrico Gasparotto),Хайнрих Хаусслер (Heinrich Haussler), Кристиан Пёмер (Christian Pömer), Пачи Вила (Patxi Vila).
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