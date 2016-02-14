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Шейн Арчболд и Пачи Вила - новые спортивные директора команды Bora-hansgrohe

Шейн Арчболд и Пачи Вила пополнили состав спортивных директоров немецкой команды Bora-hansgrohe

 

 

34-летний новозеландец Шейн Арчболд (Shane Archbold), завершивший в этом сезоне карьеру профессионального велогонщика, в 2024 году продолжит работать в команде Bora-hansgrohe уже в качестве спортивного директора. Также в команду вернётся 48-летний уроженец Страны Басков Пачи Вила (Patxi Vila), который работал в Bora-hansgrohe спортивным директором в 2017 - 2019 годах. C 2020 по 2023 Пачи Вила был спортивным директором в команде Movistar.

 

Шейн Арчболд и Пачи Вила пополнили состав спортивных директоров немецкой команды Bora-hansgrohe

 

Шейн Арчболд станет самым молодым спортивным директором команды Bora-hansgrohe, его основными обязанностями будет  работа с молодыми гонщиками команды.  

 

Шейн Арчболд: «Очень рад, что команда дала мне возможность остаться и продолжать  в новой роли спортивного директора. Работать с нео-про будет очень интересно. Я смогу передать опыт и знания для будущего Bora-hansgrohe. Помогу ребятам раскрыть их потенциал».

 

Шейн Арчболд и Пачи Вила пополнили состав спортивных директоров немецкой команды Bora-hansgrohe

 

 

Пачи Вила: «Я очень счастлив, что снова буду работать в команде, с нетерпением жду, когда смогу приложить все силы ради достижения наших больших целей. Это похоже на возвращение домой.  Предвкушаю сезон 2024 года, который, надеюсь, будет для Bora-hansgrohe успешным. Учитывая важное подписание команды, надеюсь мы сможем бороться за самую большую победу».

 

Рольф Альдаг, главный спортивный директор команды: «У Шейна, когда он выступал как гонщик, всегда было своё мнение. Он большой профессионал, глубоко понимает стратегии гонок. Мы рады, что он сделает следующий шаг и даст возможность молодым гонщикам перенять его опыт.

 

У Пачи огромный опыт, каждую гонку он знает как свои пять пальцев, у него аналитический подход к современному велоспорту. Тот факт, что он уже работал в нашей команде, является преимуществом, как и в случае с Шейном. Это облегчит начало их работы».

 

Спортивные директора команды Bora-hansgrohe в 2024 году:

Рольф Альдаг (Rolf Aldag (главный спортивный директор), Шейн Арчболд (Shane Archbold), Бернхард Айзель (Bernhard Eisel), Энрико Гаспаротто (Enrico Gasparotto),Хайнрих Хаусслер (Heinrich Haussler), Кристиан Пёмер (Christian Pömer), Пачи Вила (Patxi Vila).

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Теги к статье: Шейн Арчболд Shane Archbold Пачи Вила Patxi Vila Bora-hansgrohe

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 02:42 | Регистрация: 14.02.2016

    а как же Сэм Беннетт: кто с ним будет ездить? О, да у него ещё и контракта нет на следующий сезон.

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Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Шейн Арчболд и Пачи Вила - нов ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    а как же Сэм Беннетт: кто с ним будет ездить? О, да у него ещё и контракта нет на следующий сезон.

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул получил третий ... (20)
    VeloVelo-Фото

    good))

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул получил третий ... (20)
    VeloVelo-Фото

    В прошлом году ремко получил самый титулованный приз Vélo d'Or , золотой велосипед, интересно, кто будет в этом году?

    Кусс )

  • Геродот
    Ремко Эвенепул получил третий ... (20)
    Геродот-Фото

    Хрустальный, он же стеклянный...)) Весьма символичная для Ремко награда

  • shoooster
    Ремко Эвенепул получил третий ... (20)
    shoooster-Фото
    Хрустальный, в смысле хрупкий? За Турмалу что ли дали? А предыдущие два за что тогда?
  • Pugachev
    Тур Турции-2023. Алексей Луцен ... (5)
    Pugachev-Фото

    Подъем предельной сложности... Да, тут подумаешь о цене начисляемых очков...

  • Pugachev
    Ремко Эвенепул получил третий ... (20)
    Pugachev-Фото

    Не понял... Я именно о том, что неплохо бы рассказать и про номинантов из других стран, а не выбрать кого-то другого в Бельгии... Там пусть хоть два раза в год РЭ избирают... Извините, если не понял Вас...

  • s75
    Ремко Эвенепул получил третий ... (20)
    s75-Фото
    Прислушаются, и в конце нынешнего года сделают работу над ошибками.

    Тут еще Мадис (боюсь) безнадежно себе карьеру испортил. Это будет покруче стрельбы по котам, откладывающим свои драгоценности на соседских цветочных клумбах.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (75)
    s75-Фото

    По итогам обнадеживвющих результатов на Туре Хайнаня Кристофер Фрум решил продолжить сотрудничество с IPT и в 2024 году (нынешний трехлетний контракт завершается в этом году). Главной целью знаменитого гонщика вновь назван Тур де Франс.

  • Earl57
    Ремко Эвенепул получил третий ... (20)
    Earl57-Фото

    Вспомнила про лучших mosking

    В конце прошлого года некая дама увидела на просторах интернета список номинированных на "Спортсмена года" в Норвегии. И дама возмутилась - почему среди номинантов только мужчины и только белые. Почему нет черных женщин? Как несложно догадаться, дама эта живет далеко от северной Европы...

    Норвежцы в соцсетях сначала вежливо объяснили что эти спортсмены были выбраны народным голосованием. Даму такое объяснение не устроило и она твердила: "Спорт должен быть для всех!" После чего норвежцы перестали церемониться и рассказали, что они думают об интеллектуальных способностях этой дамы. Дама удивилась и обиделась, снова и снова повторяя - "спорт должен быть для всех..."  

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2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
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