Победа Кентана Херманса, падение Приможа Роглича на 3 этапе Тура Страны Басков-2024

Кентан Херманс — победитель 3 этапа Тура Страны Басков-2024

28-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Кентан Херманс (Quinten Hermans) одержал победу на 3-м этапе Тура Страны Басков-2024, опередив в спринте 22-летнего итальянского гонщика команды Bahrain Victorious Эдоардо Дзамбанини и 28-летнего испанского гонщика команды Movistar Алекса Аранбуру. В этом году Кентан Херманс пропустил брусчатые классики, сфокусировавшись на Туре Страны Басков, и это принесло специалисту велокросса первую в карьере победу в гонке Мирового тура и третью в карьере победу на шоссе (после этапа Тура Валлонии в 2018 и этапа Тура Бельгии в 2022).

3-й этап Тура Страны Басков-2024 вновь не обошёлся без массовых падений, одним из которых стало падение лидера общего зачёта Приможа Роглича (Bora-hansgrohe). 34-летний словенский велогонщик упал за 40 км до финиша, через некоторое время после того, как пелотон нейтрализовал отрыв дня . Команда Bora-hansgrohe вернула своего капитана в пелотон только через 14 км. Примож Роглич сохранил майку лидера, финишировав в общей группе.

После финиша команда Bora-hansgrohe сообщила, что у Приможа Роглича «поверхностные повреждения правой стороны тело, ушибы и кровоподтёки. Сотрясение мозга исключено после обследования», которое провели на дороге после падения.

Ещё один завал произошёл за 1,2 км до финиша, в него попал лидер команды UAE Team Emirates Хуан Аюсо.

На промежуточном спринте 3 бонусных секунды выиграл Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), опередивший Исаака Дель Торо и Йонаса Вингегора. Это позволило чемпиону Бельгии подняться на вторую строчку общего зачёта, сместив Маттиаса Скельмосе (Lidl-Trek). Теперь от Приможа Роглича в генеральной классификации Эвенепула отделяют 7 секунд.

Photo screen (c) Eurosport

Кентан Херманс: «Команда великолепно отработала. Они были уверены в том, что сегодня я смогу отфинишировать. Очень благодарен ребятам, потому что я спринтовал после того, как они вывезли меня на идеальную позицию. Мы сворачивали с главной дороги и делали правый поворот. Для меня спринт был идеальным, потому что дорога шла в небольшой подъём.

Стан Ван Трихт великолепно отработал на меня на последних шестистах метрах. А потом мне пришлось немного сместиться, но я сел на колесо Аранбуру. Понял, что правильно за ним сел. Когда хорошо идёт нога за 200 м до финиша, можно выиграть. Это потрясающе».