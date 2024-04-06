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Победа Кентана Херманса, падение Приможа Роглича на 3 этапе Тура Страны Басков-2024

Кентан Херманс — победитель 3 этапа Тура Страны Басков-2024

 

 

28-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Кентан Херманс (Quinten Hermans) одержал победу на 3-м этапе Тура Страны Басков-2024, опередив в спринте 22-летнего итальянского гонщика команды Bahrain Victorious Эдоардо Дзамбанини и 28-летнего испанского гонщика команды Movistar Алекса Аранбуру. В этом году Кентан Херманс пропустил брусчатые классики, сфокусировавшись на Туре Страны Басков, и это принесло специалисту велокросса  первую в карьере победу в гонке Мирового тура и третью в карьере победу на шоссе (после этапа Тура Валлонии в 2018 и этапа Тура Бельгии в 2022).

 

Победа Кентана Херманса, падение Приможа Роглича на 3 этапе Тура Страны Басков-2024

 

 

3-й этап Тура Страны Басков-2024 вновь не обошёлся без массовых падений, одним из которых стало падение лидера общего зачёта Приможа Роглича (Bora-hansgrohe). 34-летний словенский велогонщик упал за 40 км до финиша, через некоторое время после того, как пелотон нейтрализовал отрыв дня . Команда Bora-hansgrohe вернула своего капитана в пелотон только через 14 км. Примож Роглич сохранил майку лидера, финишировав в общей группе.

 

После финиша команда Bora-hansgrohe сообщила, что у Приможа Роглича «поверхностные повреждения правой стороны тело, ушибы и кровоподтёки. Сотрясение мозга исключено после обследования», которое провели на дороге после падения.

 

Ещё один завал произошёл за 1,2 км до финиша, в него попал лидер команды UAE Team Emirates Хуан Аюсо.

 

На промежуточном спринте 3 бонусных секунды выиграл Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), опередивший Исаака Дель Торо и Йонаса Вингегора. Это позволило чемпиону Бельгии подняться на вторую строчку общего зачёта, сместив Маттиаса Скельмосе (Lidl-Trek). Теперь от Приможа Роглича в генеральной классификации Эвенепула отделяют 7 секунд.

 

Победа Кентана Херманса, падение Приможа Роглича на 3 этапе Тура Страны Басков-2024

Победа Кентана Херманса, падение Приможа Роглича на 3 этапе Тура Страны Басков-2024

Победа Кентана Херманса, падение Приможа Роглича на 3 этапе Тура Страны Басков-2024

Победа Кентана Херманса, падение Приможа Роглича на 3 этапе Тура Страны Басков-2024

Победа Кентана Херманса, падение Приможа Роглича на 3 этапе Тура Страны Басков-2024

Победа Кентана Херманса, падение Приможа Роглича на 3 этапе Тура Страны Басков-2024

Победа Кентана Херманса, падение Приможа Роглича на 3 этапе Тура Страны Басков-2024

Победа Кентана Херманса, падение Приможа Роглича на 3 этапе Тура Страны Басков-2024

Photo screen (c) Eurosport

 

 

 

Кентан Херманс: «Команда великолепно отработала. Они были уверены в том, что сегодня я смогу отфинишировать. Очень благодарен ребятам, потому что я спринтовал после того, как они вывезли меня на идеальную позицию. Мы сворачивали с главной дороги и делали правый поворот. Для меня спринт был идеальным, потому что дорога шла в небольшой подъём.

 

Стан Ван Трихт великолепно отработал на меня на последних шестистах метрах. А потом мне пришлось немного сместиться, но я сел на колесо Аранбуру. Понял, что правильно за ним сел. Когда хорошо идёт нога за 200 м до финиша, можно выиграть. Это потрясающе».

 

 

Результаты 3 этапа Тура Страны Басков-2024

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Теги к статье: Кентан Херманс Quinten Hermans Alpecin-Deceuninck Тур Страны Басков-2024 Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка Примож Роглич

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Комментарии

  • DIM
    Организаторы Париж-Рубэ-2024 р ... (2)
    DIM-Фото
    Благими намерениями выстлана дорога в ад.
  • Astanaforever
    Организаторы Париж-Рубэ-2024 р ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ага, теперь на этой шикане жди массового завала. Все начнут ломиться толпой, чтобы заехать первыми на брусчатку в аренбергский лес.
  • Ser Gio
    Scheldeprijs-2024. Результаты (2)
    Ser Gio-Фото

    Мерлир взял нормальный такой реванш у Филипсена. И да, как то уж совсем сдулся Груневеген, после того как ушел с Висмы.

  • Astanaforever
    Спортивный директор Мерейн Зее ... (2)
    Astanaforever-Фото
    "С болью в сердце, но нужно развиваться в другую сторону, полезно принять новый вызов от больших денег." )))
  • Astanaforever
    Scheldeprijs-2024. Результаты (2)
    Astanaforever-Фото
    Как не было в Астане спринтерского поезда, так не будет даже если в команду придет Филипсен вместе с Мерлиером. Никто их развозить не будет , да и некому. Сырица вместе с Федоровым приехали парой через почти три минуты. Небось ехали болтали о телках, часах ролекс и ферарри. И как им кайфово в Астане. ))) И вообще по приколу на неофициальный чемпионат мира среди спринтеров Вино посылает своего закадычного корефана Димку. Класс, ничаво не скажешь. Настоящий друк!!!! )))
  • RVL
    Спортивный директор Мерейн Зее ... (2)
    RVL-Фото

    Вроде из инеоса с болью в сердце....люди ушли...

    И результат в другое место))

    А вини бледно выглядит.....

    Посмотрим 

  • MVDP
    Тур Страны Басков-2024. Этап 3 (7)
    MVDP-Фото
    Кроссеры сегодня в ударе.
  • RVL
    Тур Страны Басков-2024. Этап 3 (7)
    RVL-Фото
    Что к чему?
  • BlAr
    Тур Страны Басков-2024. Этап 3 (7)
    BlAr-Фото
    У них, похоже, заочный спор с ВВА...
  • RVL
    Тур Страны Басков-2024. Этап 3 (7)
    RVL-Фото

    Сложно сказать, где все решится...если уже не в прологе.

    Но , что то будет по ходу борьбы за бонусы, именно в борьбе за бонусы)))

    Главное чтобы не в завалах.

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