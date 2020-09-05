Примож Роглич — победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2024

Примож Роглич выиграл 10-км разделку, открывшую Тур Страны Басков-2024

Примож Роглич одержал первую победу в составе команды Bora-hansgrohe. 34-летний словенский велогонщик выиграл открывающую Тур Страны Басков-2024 индивидуальную гонку на время. Дистанцию в 10 км с крутым отрезком, где градиент достигал почти 10% и покрытым брусчаткой, за которым следовал 1,7 км подъём со средним градиентом в 5%. Дистанция завершалась короткой крутой рампой.

Примож Роглич преодолел дистанцию за 12 минут 34 секунды со средней скоростью 47,745 км/ч. Действующий олимпийский чемпион в разделке показал лучшее время на отсечке через 4,4 км после старта, проехав до отсечки со средней скоростью 38.168 км/ч.

На второй части дистанции он ещё больше увеличил своё преимущество над соперниками, несмотря на то, что на последних сотнях метров до финиша свернул не на ту дорогу. Вторую часть дистанции от отсечки 4 км и до финиша Примож Роглич проехал со средней скоростью 59.469 км/ч.

Примож Роглич дважды побеждал на Туре Страны Басков - в 2018 и 2021 годах. Теперь он снова надел майку лидера, а также стал лучшим в горной классификации, так как был быстрее всех на промежуточной отсечке времени, которая располагалась на вершине подъёма 3-й категории.

Ближайшим соперником Приможа Роглича стал 28-летний австралийский велогонщик команды UAE Team Emirates Джей Вайн, проигравший ему 7 секунд. Третий результат показал 23-летний датский велогонщик команды Lidl-Trek Маттиас Скельмосе, уступивший Рогличу 10 секунд.

Photo © Sprint Cycling/Bora-hansgrohe Team

Примож Роглич: «Я очень рад этой победе. На Туре Страны Басков всегда здорово выступать. Мне очень нравится атмосфера и энтузиазм болельщиков. Нога идёт хорошо, сегодня чувствовал себя сильным. У самой финишной черты свернул не туда, но, к счастью, это в итоге не стоило мне победы. Однако впереди много трудных дней, мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы развить успех сегодняшнего выступления».

Пачи Вила (Patxi Vila), спортивный директор Bora-hansgrohe: «Мы начали Тур Страны Басков наилучшим образом, с великолепной победы Приможа. Париж-Ницца прошла не совсем так, как мы ожидали, но мы много работали. Похоже, эти усилия окупились. Примож показал отличный результат, но я хотел бы подчеркнуть, что усилия прикладывала вся команда. Это даёт нам большую уверенность перед предстоящими этапами».

Джей Вайн (UAE Team Emirates): «Я очень доволен тем, как проехал. Эту гонку добавили в мой календарь позже совсем недавно. Я всегда радуюсь, когда представляется шанс проехать хорошую разделку. С нетерпением жду остальную неделю. Посмотрим, что в итоге у меня получится. Теоретически неделя будет нелёгкой, с несколькими тяжёлыми горными этапами, но я и ребята готовы и мотивированы».

Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek): «В целом доволен своим результатом, тем, как проехал. Разрыв в 10 секунд с Рогличем, учитывая, что он потерял несколько секунд перед финишной чертой, не такой маленький, как я ожидал перед стартом. Но третье место с такими соперниками - точно не плохо. Моя цель в этой гонке - бороться за подиум в общем зачёте, так что, старт получился хорошим.

В такой нервной гонке, когда прикладываешь все силы в борьбе за генеральную классификацию, шансы побороться за победу приходят сами собой. С нетерпением жду следующие этапы. В финале разделки я положился на свои ощущения. В итоге главным было слушать свой инстинкт. Три недели назад я проводил разведку. Это очень помогло, особенно на спуске после промежуточной отсечки. Я прошёл его с уверенностью, избежал рисков, сохраняя при этом высокую скорость».