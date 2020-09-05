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Примож Роглич — победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2024

Примож Роглич выиграл 10-км разделку, открывшую Тур Страны Басков-2024

 

 

Примож Роглич одержал первую победу в составе команды Bora-hansgrohe. 34-летний словенский велогонщик выиграл открывающую Тур Страны Басков-2024 индивидуальную гонку на время. Дистанцию в 10 км с крутым отрезком, где градиент достигал почти 10% и  покрытым брусчаткой, за которым следовал 1,7 км подъём со средним градиентом в 5%. Дистанция завершалась короткой крутой рампой.

 

Примож Роглич преодолел дистанцию за 12 минут 34 секунды со средней скоростью 47,745 км/ч. Действующий олимпийский чемпион в разделке показал лучшее время на отсечке через 4,4 км после старта, проехав до отсечки со средней скоростью 38.168 км/ч.

 

На второй части дистанции он ещё больше увеличил своё преимущество над соперниками, несмотря на то, что на последних сотнях метров до финиша свернул не на ту дорогу. Вторую часть дистанции от отсечки 4 км и до финиша Примож Роглич проехал со средней скоростью 59.469 км/ч.  

 

Примож Роглич дважды побеждал на Туре Страны Басков - в 2018 и 2021 годах. Теперь он снова надел майку лидера, а также стал лучшим в горной классификации, так как был быстрее всех на промежуточной отсечке времени, которая располагалась на вершине подъёма 3-й категории.

 

Ближайшим соперником Приможа Роглича стал 28-летний австралийский велогонщик команды UAE Team Emirates Джей Вайн, проигравший ему 7 секунд. Третий результат показал 23-летний датский велогонщик команды Lidl-Trek Маттиас Скельмосе, уступивший Рогличу 10 секунд.

 

Primoz Roglic — победитель 1 этапа Tour of the Basque Country-2024

 

Primoz Roglic — победитель 1 этапа Tour of the Basque Country-2024

 

Primoz Roglic — победитель 1 этапа Tour of the Basque Country-2024

 

Primoz Roglic — победитель 1 этапа Tour of the Basque Country-2024

 

Primoz Roglic — победитель 1 этапа Tour of the Basque Country-2024

 

Primoz Roglic — победитель 1 этапа Tour of the Basque Country-2024

 

Primoz Roglic — победитель 1 этапа Tour of the Basque Country-2024

 

Photo © Sprint Cycling/Bora-hansgrohe Team

 

Примож Роглич: «Я очень рад этой победе. На Туре Страны Басков всегда здорово выступать. Мне очень нравится атмосфера и энтузиазм болельщиков. Нога идёт хорошо, сегодня чувствовал себя сильным. У самой финишной черты свернул не туда, но, к счастью, это в итоге не стоило мне победы. Однако впереди много трудных дней, мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы развить успех сегодняшнего выступления».

 

Пачи Вила (Patxi Vila), спортивный директор Bora-hansgrohe: «Мы начали Тур Страны Басков наилучшим образом, с великолепной победы Приможа. Париж-Ницца прошла не совсем так, как мы ожидали, но мы много работали. Похоже, эти усилия окупились. Примож показал отличный результат, но я хотел бы подчеркнуть, что усилия прикладывала вся команда. Это даёт нам большую уверенность перед предстоящими этапами».

 

Джей Вайн (UAE Team Emirates): «Я очень доволен тем, как проехал. Эту гонку добавили в мой календарь позже совсем недавно. Я всегда радуюсь, когда представляется шанс проехать хорошую разделку. С нетерпением жду остальную неделю. Посмотрим, что в итоге у меня получится. Теоретически неделя будет нелёгкой, с несколькими тяжёлыми горными этапами, но я и ребята готовы и мотивированы».

 

Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek): «В целом доволен своим результатом, тем, как проехал. Разрыв в 10 секунд с Рогличем, учитывая, что он потерял несколько секунд перед финишной чертой, не такой маленький, как я ожидал перед стартом. Но третье место с такими соперниками - точно не плохо. Моя цель в этой гонке - бороться за подиум в общем зачёте, так что, старт получился хорошим.

 

В такой нервной гонке, когда прикладываешь все силы в борьбе за генеральную классификацию, шансы побороться за победу приходят сами собой. С нетерпением жду следующие этапы. В финале разделки я положился на свои ощущения. В итоге главным было слушать свой инстинкт. Три недели назад я проводил разведку. Это очень помогло, особенно на спуске после промежуточной отсечки. Я прошёл его с уверенностью, избежал рисков, сохраняя при этом высокую скорость».

 

 

Результаты 1 этапа Тура Страны Басков-2024

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Bora-hansgrohe Тур Страны Басков-2024 Itzulia Basque Country велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 05:54 | Регистрация: 5.09.2020

    Судя по видео, секунд 10 потерял Примож. 8 занял маневр, и как минимум пара секунд добавилась при компенсации отставания по скорости из-за медленного выезда.

    На результат этапа это не повлияло, и, скорее всего, на ГК принципиально не повлияет так же. Разрывы будут больше.

     

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Комментарии

  • BlAr
    Матье ван дер Пул — победитель ... (10)
    BlAr-Фото
    Думаю, что было правильно сказано, что Мадс надеялся получить более рабочую группу единомышленников и поймать МВДП. Безусловно, он ошибся, продолжив работать в паре на протяжении долгого времени, когда стало ясно, что задуманное не вышло.
  • BlAr
    Примож Роглич — победитель 1 э ... (1)
    BlAr-Фото

    Судя по видео, секунд 10 потерял Примож. 8 занял маневр, и как минимум пара секунд добавилась при компенсации отставания по скорости из-за медленного выезда.

    На результат этапа это не повлияло, и, скорее всего, на ГК принципиально не повлияет так же. Разрывы будут больше.

     

  • старт-шоссе 82
    Матье ван дер Пул — победитель ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    У МВДП и у Погачара в активе по три монумента, сможет ли кто нибудь из них взять все пять? Ведь для обоих остались самые сложные для них гонки

    для МВДП Ломбардия и Льеж , для Погачара Милан - Сан-Ремо и Париж - Рубэ.

    У кого больше шансов?.......

    Цитата: Pugachev
    Вот с ПЕдерсеном не понял я... Ведь если бы не бессмысленный этот парный отрыв, мог бы существенно выше заехать... В чем был скрытый смысл?
    Все знали что МВДП будет атаковать на Коппенберге, и видимо Педерсон понимал что не сможет удержаться за ним.

  • Невозмутимый
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    Невозмутимый-Фото
    Бензин это поят. А кормили их чистейшим угл?м
  • EL-Fenomeno
    Тур Фландрии-2024. Результаты (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Погода сделала свое дело. Для гонцов конечно это жесткое испытание (как и для фанатов по дороге маршрута), но для болел возле ТВ/ПК самое то))

    Снимаю шляпу ибо МВДП всё так чётко рассчитал, что да, с одной стороны было понятно, что никто его не догонит (интрига - всё), но зато ребята за подиум рубились классно.

    Как на Рубэ...силы останутуся у МВДП) а что говорит прогноз погоды на 7 апреля ?  

    Мэтьюз после гонки был раздавлен, когда узнал что его отправили с 3 на 11 место. Да, резал остро под углом Поллита...вот и его орги Фландрии урезали; жаль(

    Цитата: agpersonal
    Ожидаемо пресно. Все сводилось к вопросу не кто, а когда, интрига дематериализовалась почти за полтинник до финиша. Девченки рубились куда интереснее.

    Если вы эту Фландрию считает "пресной" - увы и ахх (сорвами курдюкова) только и могу ответить.

  • kabachok
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    kabachok-Фото

    А что, было где навозить? На 10 км?
    Ну ты смешной! И да, молодец насчет Тура, заранее соломку подстелил, бгг.

  • RVL
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    RVL-Фото
    Прям бензин? Или хамон да паэлья?
  • M-07
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    M-07-Фото
    Вингегор так-то тут, на 5-м месте
  • motte
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    motte-Фото

    Цитата: kabachok
    Будут вопли про бензин, или на этот раз ограничимся этодругином?

    Про бензин:

    Сегодня встретил одного знакомого из сборной Эстонии 50+, вернулся со сборов в Испании, так он говорит, чем их там кормят, что они так дизелят.

  • RVL
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (18)
    RVL-Фото

    Спасибо за разряд)
    Ну хоть в полку биороботов прибыло..)

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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