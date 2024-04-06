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Команда UAE Team Emirates о травмах Джея Вайна

Джей Вайн получил тяжёлые травмы при падении на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024

 

 

Велокоманда UAE Team Emirates сообщила о том, что 28-летний австралийский велогонщик Джей Вайн получил травмы позвоночника при падении на спуске на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024. Джей Вайн не смог подняться при падении, но находился в сознании.

 

Команда UAE Team Emirates о травмах Джея Вайна

Photo (c) UAE Team Emirates

 

 

Врач команды Адриано Ротунно (Adriano Rotunno) сообщил:

 

«Джей Вайн получил тяжёлые повреждения при падении. У него перелом шейного и двух позвонков грудного отдела позвоночника. К счастью, обошлось без неврологических нарушений, а также без других серьёзных повреждений или травм головы.

 

Джей останется в больнице для неврологического наблюдения. Мы ожидаем результатов спинально-ортопедического обследования и дальнейшего лечения».

 

 

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Теги к статье: Джей Вайн Jay Vine UAE Team Emirates

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