Команда UAE Team Emirates о травмах Джея Вайна

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- Дата:
- Вчера, 22:12
Джей Вайн получил тяжёлые травмы при падении на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024
Велокоманда UAE Team Emirates сообщила о том, что 28-летний австралийский велогонщик Джей Вайн получил травмы позвоночника при падении на спуске на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024. Джей Вайн не смог подняться при падении, но находился в сознании.
Photo (c) UAE Team Emirates
Врач команды Адриано Ротунно (Adriano Rotunno) сообщил:
«Джей Вайн получил тяжёлые повреждения при падении. У него перелом шейного и двух позвонков грудного отдела позвоночника. К счастью, обошлось без неврологических нарушений, а также без других серьёзных повреждений или травм головы.
Джей останется в больнице для неврологического наблюдения. Мы ожидаем результатов спинально-ортопедического обследования и дальнейшего лечения».
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