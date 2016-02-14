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Джей Вайн переходит в велокоманду UAE Team Emirates

Джей Вайн подписал двухлетний контракт с велокомандой UAE Team Emirates

 

 

 

  Джей Вайн (Jay Vine) подписал двухлетний контракт с велокомандой UAE Team Emirates. 26-летний австралийский велогонщик начал карьеру профессионала в велокоманде Alpecin-Deceuninck (Alpecin-Fenix) в 2021 году, после того, как выиграл соревнования на платформе Zwirt Academy. В этом сезоне он одержал первые победы в профессионалах – выиграл два этапа Вуэльты Испании-2022.

 

 

Джей Вайн переходит в велокоманду UAE Team Emirates

 Photo (c) UAE Team Emirates

 

  Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Мы очень рады приветствовать Джея в нашей команде. Он доказал, что является горняком высшего класса. Мы считаем, что он продолжит расти и развиваться на шоссе, у него есть на это потенциал. В профессиональный шоссейный велоспорт он пришёл относительно поздно, но быстро прогрессирует, показал сильный характер и большое желание присоединиться к нашей команде. Мы надеемся на много плодотворных лет совместной работы».

 

  Джей Вайн: «Очень рад стать гонщиком команды UAE Team Emiratres, в ней сильный состав гонщиков и опыт борьбы за генеральную классификацию. Это следующий логичный шаг моей карьеры. И я очень благодарен команде Alpecin за возможности, которые они мне дали, за то, что помогли найти своё место в пелотоне. Я мотивирован начать новый сезон с UAE Team Emirates, стремлюсь выйти на более высокий уровень в борьбе за генеральную классификацию, помогая команде достигать цели».

 

  Несмотря на то, что несколько дней назад Джей Вайн в интервью VeloNews отрицал, что уходит из велокоманды Alpecin-Deceuninck, переход в велокоманду UAE Team Emirates всё же состоялся. VeloNews сообщают, что Alpecin-Deceuninck подтвердила, что Джей Вайн должен был выступать в команде в 2023 году, но контракт расторгли досрочно.

 

  Велокоманда Alpecin-Deceuninck: «Соглашение Джея Вайна с нашей командой действовало до конца 2023 года. Нам бы хотелось удержать его, но мы уважаем его желание покинуть команду раньше намеченного срока. Джей доказал, что Zwift Academy работает, что это правильный инструмент. Но одна из задач Zwift Academy  - создание возможностей. Если в команде UAE Team Emirates Джей Вайн сможет быстрее развиться как генеральщик, мы не можем лишать его этого шанса, учитывая, что он поздно стал профессионалом».

 

 

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Теги к статье: Джей Вайн Jay Vine UAE Team Emirates Alpecin-Deceuninck

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  1. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 15:15 | Регистрация: 14.02.2016

    повыигрывал немного и в поговозы ?

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Комментарии

  • RVL
    Аннулирование результатов Наир ... (3)
    RVL-Фото
    легко найдет . горные этапчики он пощелкает еще
  • motte
    Аннулирование результатов Наир ... (3)
    motte-Фото

    Так если сам президент Колумбии говорит, что кокс круче , чем нефть и углеводороды -:)

  • Esperus2006
    Аннулирование результатов Наир ... (3)
    Esperus2006-Фото
    Сомневаюсь, что команду найдет при таких раскладах. Уже не такой топ, чтобы рисковать так
  • Виктор Сироткин
    Джей Вайн переходит в велокома ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    повыигрывал немного и в поговозы ?

  • RVL
    Генеральный менеджер Education ... (3)
    RVL-Фото

    Тур можно выиграть не будучи самым сильным генералом.  шансы есть всегда. Нибали не даст соврать.

  • sixpack
    Генеральный менеджер Education ... (3)
    sixpack-Фото

    интересной борьбу за генерал делают гонщики. Карапазу это сделать не удастся

     

    а так Воутерс прав: в среднем в настоящее время ГТ скучноватый жанр. Карапазу удачи в новой команде

  • Shalam s Urala
    Генеральный менеджер Education ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    Воутерс стесняется прямо сказать очевидное - Тур Карапасу не взять никогда, генерал он скучный (т.к. от обороны и на удачу) и вообще мечтать это здорово, но сначала спросим тех, кто платит мечтателю. не за мечты платит

  • shoooster
    Сонни Кольбрелли завершает кар ... (2)
    shoooster-Фото
    Здоровья тебе, Сонни!
  • Sheridan
    Дэн Мартин: “Тадей Погачар вер ... (2)
    Sheridan-Фото
    В Астане, думаю, во всем бардак. Вся эта тряска с Premier Tech-ом будто уничтожила порядок и дисциплину всех сотрудников.
  • nightbuster33
    Дэн Мартин: “Тадей Погачар вер ... (2)
    nightbuster33-Фото

    В его словах скрывается истина,которой не хватает многим командам,в том числе и команде Астаны....Управляемость велоспорта! Да это начинается с самого начала занятий велоспортом  под опекой тренеров и только  у единиц выявляется свое виденье гонки для достижения высоких целей,а основная масса так и катаются в рамках указаний наставников не только в процессе тренировок,но и входе гонки через радио. Из них мало кто работает своей головой,каждую секунду ожидая в своих ушах дальнейших действий в гонке. ...30 часов еженедельных тренировок с соответствующей интенсивностью....Да, если бы Астана имела бы такой объем тренировок, мы бы никогда не видели бы спины их гонщиков в последних рядах почти во всех гонках. 

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