Джей Вайн переходит в велокоманду UAE Team Emirates

Джей Вайн подписал двухлетний контракт с велокомандой UAE Team Emirates

Джей Вайн (Jay Vine) подписал двухлетний контракт с велокомандой UAE Team Emirates. 26-летний австралийский велогонщик начал карьеру профессионала в велокоманде Alpecin-Deceuninck (Alpecin-Fenix) в 2021 году, после того, как выиграл соревнования на платформе Zwirt Academy. В этом сезоне он одержал первые победы в профессионалах – выиграл два этапа Вуэльты Испании-2022.

Photo (c) UAE Team Emirates

Мауро Джанетти, генеральный менеджер команды UAE Team Emirates: «Мы очень рады приветствовать Джея в нашей команде. Он доказал, что является горняком высшего класса. Мы считаем, что он продолжит расти и развиваться на шоссе, у него есть на это потенциал. В профессиональный шоссейный велоспорт он пришёл относительно поздно, но быстро прогрессирует, показал сильный характер и большое желание присоединиться к нашей команде. Мы надеемся на много плодотворных лет совместной работы».

Джей Вайн: «Очень рад стать гонщиком команды UAE Team Emiratres, в ней сильный состав гонщиков и опыт борьбы за генеральную классификацию. Это следующий логичный шаг моей карьеры. И я очень благодарен команде Alpecin за возможности, которые они мне дали, за то, что помогли найти своё место в пелотоне. Я мотивирован начать новый сезон с UAE Team Emirates, стремлюсь выйти на более высокий уровень в борьбе за генеральную классификацию, помогая команде достигать цели».

Несмотря на то, что несколько дней назад Джей Вайн в интервью VeloNews отрицал, что уходит из велокоманды Alpecin-Deceuninck, переход в велокоманду UAE Team Emirates всё же состоялся. VeloNews сообщают, что Alpecin-Deceuninck подтвердила, что Джей Вайн должен был выступать в команде в 2023 году, но контракт расторгли досрочно.

Велокоманда Alpecin-Deceuninck: «Соглашение Джея Вайна с нашей командой действовало до конца 2023 года. Нам бы хотелось удержать его, но мы уважаем его желание покинуть команду раньше намеченного срока. Джей доказал, что Zwift Academy работает, что это правильный инструмент. Но одна из задач Zwift Academy - создание возможностей. Если в команде UAE Team Emirates Джей Вайн сможет быстрее развиться как генеральщик, мы не можем лишать его этого шанса, учитывая, что он поздно стал профессионалом».