Якопо Моска получил травмы при падении на чемпионате Италии

Якопо Моска упал во время разделки на чемпионате Италии

Якопо Моска (Jacopo Mosca) получил серьёзные травмы 18 июня при падении во время 45,7 километровой индивидуальной гонки на время на чемпионате Италии. У 27-летнего велогонщика команды Trek-Segafredo повреждение лёгкого, перелом ключицы и рёбер с правой стороны. Велогонщика доставили в госпиталь Форли, а затем перевезли в больницу города Чезена, где он останется на несколько дней.

В сообщении команды Trek-Segafredo говорится: «Якопо Моска получил серьёзные травмы во время разделки на чемпионате Италии. Он не терял сознание. Осмотр показал, что у Якопо перелом ключицы и многочисленные переломы рёбер с правой стороны, а также пневмоторакс, который потребовал установки дренажа».