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Бен О’Коннор — победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2024

Бен О’Коннор выиграл первый горный финиш Тура ОАЭ-2024, Джей Вайн надел майку лидера

 

 

28-летний австралийский велогонщик команды Decathlon AG2R La Mondiale Бен О’Коннор (Ben O'Connor) одержал победу на 3-м этапе Тура ОАЭ-2024 с финишем в подъём Джебель-Джаис (Jebel Jais), а его ровесник и соотечественник, австралийский велогонщик команды UAE Team Emirates Джей Вайн финишировал вторым и надел майку лидера гонки.

 

 Гонщики UAE Team Emirates, потерявшая на этапе своего капитана Адама Йейтса, который сошёл после падения, продолжали борьбу. Миккель Бьерг возглавлял проредившийся пелотон и контролировал ситуацию до отметки 2 км до финиша. За 1,2 км до финиша из пелотона атаковали гонщики Decathlon AG2R La Mondiale Валентан Паре-Пантр (Valentin Paret-Paintre) и Бен О’Коннор. Победитель 2 этапа, лидировавший в общем зачёте Брэндон Макналти (UAE Team Emirates) попытался ответить на ускорение, но за 300 м до финиша отстал.

 

После развоза Валентана Паре-Пантра Бен О’Коннор удержал просвет и отпраздновал победу на высоте 1489 м на вершине Джебель-Джаис. 

 

28-летний австралийский гонщик команды UAE Team Emirates Джей Вайн на втором подряд этапе занял 2-е место,  финишировав через 5 секунд после победителя этапа, и сохранил майку лидера в команде, возглавив генеральную классификацию.   

 

 22-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dstny Леннерт Ван Этвельт замкнул на 3-м этапе тройку призёров, став самым молодым (22 года и 7 месяцев) гонщиком в топ-3 на этапе с горным финишем Тура ОАЭ после Тадея Погачара, который выиграл этап до Джебель-Джаис в 2021 году в 22 года и 5 месяцев.

 

 

Бен О’Коннор — победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2024

Бен О’Коннор — победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2024

Бен О’Коннор — победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2024

Бен О’Коннор — победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2024

Бен О’Коннор — победитель 3 этапа Тура ОАЭ-2024

 

Photo Credits: Sprint Cycling Agency

 

Бен О’Коннор: «Я попросил Валентана Паре-Пантра просто поехать на полной скорости. Не очень задумывался, что у нас получится. Так как я не хотел бороться в спринте, мне надо было уехать раньше. Валентан поехал так, что я чуть не выпал. Мы создали просвет, а дальше мне пришлось его удерживать.

 

У меня была великолепная подготовка к сезону. Я выиграл первую гонку в Мурсии, где были эшелоны, и мы втроём остались в лидирующей группе. Сегодня был первый горный тест, я прекрасно чувствовал себя весь день, даже на боковых ветрах. Жаль, что упал Адам Йейтс. Но как только выбывает кто-то из генеральщиков, этим надо пользоваться.  Приятно быть в числе тех, кто будет бороться за генеральную классификацию перед Джебель-Хафит.

 

Это победа в гонке Мирового тура. Я хотел выиграть большой этап. Давно уже не выигрывал на вершине подъёма. Это было потрясающе. Ребята работали сегодня великолепно. Вторая победа в сезоне - очень круто».

 

Джей Вайн: «Я всегда нацелен на победу. Когда пошла атака, я увидел, что Брэндон начал выпадать. По радио мне сказали, что дают мне зелёный свет. Я вырвался вперёд и приложил все силы. Изначально мы планировали забрать майку лидера в конце недели. Мы неплохо справились. Я в красной майке. Миккель Бьерг фантастически отработал, удержал Брэндона и меня впереди. На последнем километре мы просто выложились полностью.

 

Падение Адама Йейтса было немного странным, он упал не в самый напряжённый момент. Я не видел, как это произошло. К сожалению, он не помнит, как упал. Надеюсь, с ним всё в порядке. Сейчас наш план - удержать майку в команде до конца гонки, неважно на ком из UAE Team Emirates она будет. Но я уверен, что у соперников другое мнение. Невероятно, это моя первая гонка года, а на мне майка лидера гонки Мирового тура».

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Комментарии

  • error
    Тур ОАЭ-2024. Этап 3 (6)
    error-Фото

    Пока Эмираты сильнее Висмы выглядят.. на всех уровнях

  • nightbuster33
    Тур ОАЭ-2024. Этап 3 (6)
    nightbuster33-Фото
    Напарник увез, создал достаточный для победы просвет,а победитель удержал этот просвет,мог бы и проиграть.Пока австралийцы, по времени, сильнее остальных.
  • Николай Н.
    Тур ОАЭ-2024. Этап 3 (6)
    Николай Н.-Фото

    О,Коннор Молодец, это его уже вторая победа за этот месяц. И обе в одном стиле, поехал и взял финиш.

  • BlAr
    Тур ОАЭ-2024. Этап 3 (6)
    BlAr-Фото
    Падал со слов комментатора, а в начале финального подъёма остановился, переговорил с техничкой и сошёл.
  • ararat
    Тур ОАЭ-2024. Этап 3 (6)
    ararat-Фото
    Пропустил гонку, подскажите что с Адамом Йетцем?
  • nightbuster33
    Тур ОАЭ-2024. Этап 3 (6)
    nightbuster33-Фото

    Мальчуган Т.Лопез выдал все,что накопил к этому этапу.Молодец! Жаль ,что Техада не востановился после падения,что было заметно уже после разделки,показав одно и тоже время с Лопезом.Весь сезон еще впереди.

  • RVL
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (7)
    RVL-Фото
    На Евроспорте английский комментатор произносил как МерлИеэ
  • MVDP
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (7)
    MVDP-Фото
    Коль он фламандец, французская транскрипция неуместна.
  • MVDP
    Тур ОАЭ-2024. Этап 2 (1)
    MVDP-Фото

    Кольнага катит!

  • BlAr
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (7)
    BlAr-Фото

    Кстати, продолжая тему Вута ван Аэрта, Тим Мерлье с точки зрения французской транскрипции - абсолютно верный вариант, в отличие от Мерлир. Кто-то в курсе, уместна ли она в данном случае, или его имя нужно произносить по каким-то другим правилам?

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