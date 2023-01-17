Генеральный менеджер команды UAE Team Emirates о подписании Джея Вайна и его перспективах

Мауро Джанетти: «Джей Вайн в будущем может бороться за генеральную классификацию»

26-летний австралийский велогонщик Джей Вайн (Jay Vine) пришёл в профессиональный велоспорт в 2021 году и сразу же проявил себя, став призёром Тура Турции и дважды войдя в топ-5 на этапах Вуэльты Испании. В 2022 году Джей Вайн занял 2-е место в общем зачёте на Туре Турции и Туре Норвегии, а также одержал первые победы в профессионалах – выиграл два этапа испанского Гранд-тура. где также лидировал в горной классификации с 8 по 17 этапы, но сошёл с Вуэльты Испаании-2022 из-за падения.

В конце сезона Джей Вайн досрочно расторг контракт с велокомандой Alpecin-Deceuninck и перешёл в команду UAE Team Emirates, где надеется продолжить развиваться и вырасти в генеральщика. О том, что потенциально Джей Вайн способен бороться за генеральную классификацию и в этом направлении с ним будет работать команда, в интервью VeloNews рассказал генеральный менеджер UAE Team Emirates Мауро Джанетти (Mauro Gianetti).

Мауро Джанетти: «Мы поняли, что он очень сильный гонщик. Он заметно прогрессировал, а результаты Вуэльты подтвердили наше мнение о нём, составленное в начале сезона. Мы видели, что в Норвегии, Турции, во Франции в гонке Etoile de Bessèges он близко подходил к победе. Иногда у него просто была неидеальная тактика, поэтому он не выигрывал. Но, перейдя в нашу команду, он сможет стать горняком очень высокого уровня.

Считаем, что в будущем он также сможет бороться за генеральную классификацию. Надо поработать с ним над разделкой, потому что с теми показателями, что он выдаёт, он точно может ехать индивидуальную гонку лучше. Мы поможем ему, выделим время и силы, чтобы улучшить его посадку, потому что он может быть универсальным гонщиком.

Вероятнее всего, он сможет начать следующий сезон с Тура Даун Андер. Он будет мотивирован, это его домашняя гонка. Он также поедет в наш тренировочный лагерь».