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Генеральный менеджер команды UAE Team Emirates о подписании Джея Вайна и его перспективах

Мауро Джанетти: «Джей Вайн в будущем может бороться за генеральную классификацию»

 

 

  26-летний австралийский велогонщик Джей Вайн (Jay Vine) пришёл в профессиональный велоспорт в 2021 году и сразу же проявил себя, став призёром Тура Турции и дважды войдя в топ-5 на этапах Вуэльты Испании. В 2022 году Джей Вайн занял 2-е место в общем зачёте на Туре Турции и Туре Норвегии, а также одержал первые победы в профессионалах – выиграл два этапа испанского Гранд-тура. где также лидировал в горной классификации с 8 по 17 этапы, но сошёл с Вуэльты Испаании-2022 из-за падения.

 

Генеральный менеджер команды UAE Team Emirates о подписании Джея Вайна и его перспективах

 

  В конце сезона Джей Вайн досрочно расторг контракт с велокомандой Alpecin-Deceuninck и перешёл в команду UAE Team Emirates, где надеется продолжить развиваться и вырасти в генеральщика. О том, что потенциально Джей Вайн способен бороться за генеральную классификацию и в этом направлении с ним будет работать команда, в интервью VeloNews рассказал генеральный менеджер UAE Team Emirates Мауро Джанетти (Mauro Gianetti).

 

  Мауро Джанетти: «Мы поняли, что он очень сильный гонщик. Он заметно прогрессировал, а результаты Вуэльты подтвердили наше мнение о нём, составленное в начале сезона. Мы видели, что в Норвегии, Турции, во Франции в гонке Etoile de Bessèges он близко подходил к победе. Иногда у него просто была неидеальная тактика, поэтому он не выигрывал. Но, перейдя в нашу команду, он сможет стать горняком очень высокого уровня.

 

  Считаем, что в будущем он также сможет бороться за генеральную классификацию. Надо поработать с ним над разделкой, потому что с теми показателями, что он выдаёт, он точно может ехать индивидуальную гонку лучше. Мы поможем ему, выделим время и силы, чтобы улучшить его посадку, потому что он может быть универсальным гонщиком.

 

Вероятнее всего, он сможет начать следующий сезон с  Тура  Даун Андер. Он будет мотивирован, это его домашняя гонка. Он также поедет в наш тренировочный лагерь».

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Теги к статье: Джей Вайн Jay Vine UAE Team Emirates

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Комментарии

  • MVDP
    Чемпионат Европы по велокроссу ... (7)
    MVDP-Фото

    В Намюре у него не получается, это факт, но здесь больше не в рельефе, а в покрытии причина. Как раз таки техника езды по скользкой грязи хромает, отсюда и падения, и поломки.

  • sashaney
    Яспер Филипсен опередил Йонаса ... (2)
    sashaney-Фото

    Фруми официально оформился свадебным генералом.

  • nightbuster33
    Генеральный менеджер Education ... (15)
    nightbuster33-Фото

    Справа на стр."Страницы истории велоспорта".Советую всем вначале ознакомится,затем корректно комментировать.Обычно ссылаются на других,когда сомневаются в своих знаниях.Легче ознакомится прочтением напечатанного и развеять мифы кем-то сказанным и пополнить свой багаж из достоверных источников.В гонке 2016г.(Джиро)было две разделки-8,?км. и 40,?км. и в обеих Кройс проиграл Нибали,мало,но проиграл. А призерами на этих этапах были совершенно другие лица. Бай-Бай!

  • Astanaforever
    Яспер Филипсен опередил Йонаса ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ну и рожа у Фрума.)))
  • Гонщик
    Генеральный менеджер Education ... (15)
    Гонщик-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Нибали:2013г.Джиро-удерживал Розовую майку 13 этапов и победил,2014г.ТдФ-удерживал Желтую майку 19 этапов и победил,2016г.-Розовую майку последние 2 этапа и до конца."Кройс был на голову сильнее",но проиграл обе разделки Нибали.Ну, а эффект "СВЕТА и ТЕНИ" могут понять только специалисты-ОПТИКИ.По простому говоря, пример:прочти текст с разной частотой мигания и сможешь ли прочитать текст при максимальной частоте мигания....Тут везуха не поможет.Этот эффект особо страшен для водителей при ездке по шоссе в солнечную погоду,где открытые участки чередуются с перекрытыми деревьями участками.Чем выше скорость,тем выше опастность, особенно на незнакомых трассах. Из-за этого эффект не сможешь рассмотреть опасное препятствие.
    Как раз в горной разделке он разорвал Нибса, память  вас подводит видимо  , а теории можно развивать сколько угодно, как и миф о якобы особых способностях Нибали на спуске, Вальверде не даст соврать. 

  • SVS
    Роан Деннис о возможностях ком ... (4)
    SVS-Фото
    А может, Ремко вышел астральным телом из физического, незаметно проколол себе колесо, потом прыгнул к Рогличу, свалил его, и ещё в толпе выпил кровь двух христианских младенцев? :-D
  • Earl57
    Чемпионат Европы по велокроссу ... (7)
    Earl57-Фото

    Никогда у Изербита не было хорошей гонки в Намюре. В прошлом году он больше двух минут отставания поймал. В 2020 вообще круговым стал, занял 31-е место. Тогда "большая тройка" такую гонку устроила, что только Вантуренхаут меньше чем на 2 минуты от них отстал. Вот у него Намюр всегда хорошо идет. В прошлые годы он заканчивал либо на подиуме, либо на 4-м месте. С Ван дер Пулом и ВВА ему сложно конкурировать, но относительно остальных всегда успешно. Кроме него Намюр хорошо идет у Пидкока и Тоона Артса.

     

  • nightbuster33
    Роан Деннис о возможностях ком ... (4)
    nightbuster33-Фото
    А может Ремке прокололся вне 3-х км.зоны и протянул время время ,чтобы въехать в нее,а затем сообщить о проколе.И почему бы не дать зависнуть вертолету с камерой над финишной прямой,буквально на 1,5-2,0мин.,чтобы зафиксировать правильность действий всех гонщиков на финише и разрешить все споры о правомерности действий каждого участника.
  • nightbuster33
    Генеральный менеджер Education ... (15)
    nightbuster33-Фото

    Нибали:2013г.Джиро-удерживал Розовую майку 13 этапов и победил,2014г.ТдФ-удерживал Желтую майку 19 этапов и победил,2016г.-Розовую майку последние 2 этапа и до конца."Кройс был на голову сильнее",но проиграл обе разделки Нибали.Ну, а эффект "СВЕТА и ТЕНИ" могут понять только специалисты-ОПТИКИ.По простому говоря, пример:прочти текст с разной частотой мигания и сможешь ли прочитать текст при максимальной частоте мигания....Тут везуха не поможет.Этот эффект особо страшен для водителей при ездке по шоссе в солнечную погоду,где открытые участки чередуются с перекрытыми деревьями участками.Чем выше скорость,тем выше опастность, особенно на незнакомых трассах. Из-за этого эффект не сможешь рассмотреть опасное препятствие.

  • Sezar
    Роан Деннис о возможностях ком ... (4)
    Sezar-Фото

    Очень вовремя напомнил. Единственный этап где Ремко мог потерять Вуэльту. Надеюсь, Ремко прочитает это вью и скажет Роану спасибо.

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