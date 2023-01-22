Джей Вайн — победитель Тура Даун Андер-2023

Саймон Йейтс – победитель 5-го этапа, Джей Вайн – победитель генеральной классификации Тура Даун Андер-2023

27-летний велогонщик команды UAE Team Emirates Джей Вайн (Jay Vine) стал победителем Тура Даун Андер-2023, одержав первую в карьере победу в многодневной велогонке Мирового тура.

5-й этап Тура Даун Андер-2023, решился на финальном, дебютировавшем в гонке подъёме Маунт-Лофти (Mount Lofty), где за 1,8 км до финиша атаковал 30-летний британский велогонщик команды Jayco-AlUla Саймон Йейтс (Simon Yates). Бонусных секунд, за которые команда Jayco-AlUla боролась на промежуточных спринтах, Саймону Йейтсу не хватило для победы в генеральной классификации – Джей Вайн отреагировал на ускорение, как и австралийский велогонщик команды AG2R Citroen Бен О’ Коннор. Они в итоге разыграли спринт.

Джей Вайн ускорился первым, но Саймон Йейтс сразу сел ему на колесо, а Бен О’Коннор не смог вмешаться в их борьбу и финишировал третьим. Перед финишной чертой Саймон Йейтс обошёл Джея Вайна и одержал победу на финальном, 5-м этапе Тура Даун Андер-2023, а в общем зачёте сохранил второе место, уступив Вайну 11 секунд.

В общем зачёте третье место удержал испанский велогонщик команды Bahrain Victorious, победитель 3 этапа Тура Даун Андер Пельо Бильбао.

Майку лучшего в очковой классификации выиграл Майкл Мэттьюс ( Jayco-AlUla), лучшим в горной классификации стал 26-летний датский велогонщик Миккель Оноре (EF Education-EasyPost), а майка лучшего молодого гонщика осталась у 20-летнего американского гонщика Магнуса Шеффилда (INEOS Grenadiers).

Photo © UAE Team Emirates/SprintCyclingAgency

Photo © GreenEDGE Cycling

Photo © photo Kei Tsuji/SprintCyclingAgency©2023

Джей Вайн (UAE Team Emirates): «Невероятно, что стою здесь в этой майке. Команда показала на гонке высший класс, ребята выступили потрясающе, наш спортивный директор Марко всегда чётко инструктировал нас из технички. Начало этапа было хаотичным, пришлось всё время быть начеку, но ребята были рядом, это победа команды в той же степени, что и моя.

Езжай за Йейтси, сиди за Йейтси, сиди за Йейтси. И когда мы пересекли последнюю вершину, я не захотел терять 15 секунд. Поэтому я должен был попытаться спринтовать, но не очень получилось. Я большой фанат Алена Проста из «Формулы-1» . Знаете его философию – рискуй, когда можешь, когда представляется шанс, иди ва-банк. Вот так я и ехал эту гонку. Не жадничал, не ехал за этапами, когда мог выиграть как можно больше времени. Поэтому ребятам сегодня было намного легче – у нас был 15-секундный буфер над двумя соперниками. Наверное, хорошо, что я раньше не участвовал в этой гонке, зато теперь могу говорить, что выиграл её в свой дебют.

Не думаю, что Тур Даун Андер в январе точно отражает форму, которая может быть на Гранд-туре. Я даже не думаю сейчас о Джиро д’Италия-2023. Я только начинаю подготовку к сезону, посмотрим, что получится на следующих гонках.

Моя жена всё время повторяла мне, чтобы я просто наслаждался гонкой. Думаю, это во многом избавило меня от стресса на этой неделе. Я по-настоящему наслаждался вчера и сегодня».

Саймон Йейтс (Jayco-AlUla): «Я в восторге, очень счастлив! Мы приехали сюда за победой в общем зачёте, и мы очень хорошо постарались. Думаю, мы можем быть довольны итогом. Мы были предельно мотивированы хорошо выступить, все проехали фантастически. Сегодня был трудный день. Хотя этап короткий, но один из тех кольцевых, что мне нравятся. С парой кругов вокруг Маунт-Лофти. Ребята были великолепны, все внесли вклад. Я сумел закончить их работу на финальном подъёме, обошёл Вайна на финише. Великолепно выиграть в Австралии».

Пельо Бильбао (Bahrain Victorious): «Финальный подъём я проехал, думая о подиуме, старался добрать лидеров и гарантировать себе третье место, потому что большего сделать уже не мог. Мне очень понравилась эта гонка, организаторы сделали невероятно интересный маршрут. И для раздельщиков, и для панчеров, и для спринтеров, и для горняков – для всех предусмотрели этапы. Трудно просить большего от гонки всего из шести этапов. Возможно, вернусь сюда в следующем году».