Массовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонки

- Категория:
- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 17:44
Лидеры Тура Страны Басков-2024 попали в массовый завал на 4-м этапе
На 4-м этапе Тура Страны Басков-2024, на повороте скоростного спуска, в пелотоне произошло массовое падение. В него попали многие лидеры генеральной классификации. Серьёзно пострадал Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike), который не смог подняться.
Photo screen (c) Eurosport
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