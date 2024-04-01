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Массовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонки

Лидеры Тура Страны Басков-2024 попали в массовый завал на 4-м этапе

 

 

На 4-м этапе Тура Страны Басков-2024, на повороте скоростного спуска, в пелотоне произошло массовое падение. В него попали многие лидеры генеральной классификации. Серьёзно пострадал Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike), который не смог подняться.

 

Массовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонкиМассовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонки

 

Массовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонкиМассовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонки

 

Массовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонкиМассовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонки

 

Массовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонкиМассовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонки

 

Массовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонкиМассовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонки

 

Массовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонкиМассовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонки

 

Массовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонкиМассовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонки

 

Массовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонкиМассовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонки

 

Массовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонкиМассовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонки

 

Массовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонкиМассовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонки

Массовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонкиМассовое падение на 4-м этапе Тура Страны Басков-2024 и нейтрализация гонки

Photo screen (c) Eurosport

 

 

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В тему:

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  1. RVL

    Сегодня, 17:51 | Регистрация: 30.08.2012

    Очень жёстко...

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 17:56 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: RVL
    Очень жёстко...

    Ужас какой то.

    Здоровья парням.

  3. Имя: Крутим педали)

    Kay82

    Сегодня, 18:01 | Регистрация: 24.05.2021

    Судя по ситуации. Погачар - победитель Джирьі і Тура

    Зупиніть їх!

    1. RVL

      Сегодня, 18:04 | Регистрация: 30.08.2012

      Тебя только это и беспокоит... несмотря на трэш происходящего

      1. Имя: Васисуалий

        kabachok

        Сегодня, 18:13 | Регистрация: 30.09.2019

        он дурачок....

        1. Имя: Крутим педали)

          Kay82

          Сегодня, 18:15 | Регистрация: 24.05.2021

          Навзаєм

          Зупиніть їх!
  4. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 18:03 | Регистрация: 5.09.2020

    Жуть конечно. Всем гонщикам восстановиться!

    Когда Отар объявил рекламную паузу на спуске, я про себя подумал, что вернемся с падением Роглича...

  5. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 18:03 | Регистрация: 8.07.2013

    Ужас, оградительный отбойник не там поставили и ещё эта канава с бетонными желобами.

  6. Имя: Сергей

    APXEOLOG

    Сегодня, 18:09 | Регистрация: 14.03.2010

    Нет слов, это 3,14здец..... Надеюсь все упавшие восстановятся и вернуться ещё более сильными!

  7. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Сегодня, 18:15 | Регистрация: 30.09.2019

    блин, они сыпались, как будто там масло кто-то пролил. жесть какая...

  8. Имя: Игорь

    _DeKKeR_

    Сегодня, 18:16 | Регистрация: 27.05.2017

    Цитата: Kay82
    Судя по ситуации. Погачар - победитель Джирьі і Тура


    Мда.. Судя по ситуации, сочувствия, от Вас, ждать не придется... Достойно, что сказать.

    Жутко все выглядело, надеюсь, все обойдется с минимальными проблемами, а лучше без.


  9. Имя: Сергей

    SVS

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 26.04.2017

    Господи, какой ужас :(. 

    Страшно на это смотреть. Как ударился Виньегор - это... Хоть бы обошлось. Как бы я к нему не относился, а такого никогда не пожелал бы никому.

    Ремко жаль, парня из uae и сагановской команды. Роглич, надеюсь без последствий.

    Очень сочувствую им и желаю выздоровления и чтоб без последствий.

  10. василий

    Сегодня, 18:23 | Регистрация: 15.09.2019

    Да жестко Роглич вообще 2 дня подряд решил что асе хватит

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Сегодня, 18:42 | Регистрация: 5.09.2020

      Он мог копчик отбить, зад точно был стёрт. Тут точно не вариант продолжать, с учётом остальных обстоятельств.
      Но, судя по тому, что он поехал в своей машине, его повреждения могут быть не очень критичными. По крайней мере, я надеюсь на это.

  11. Гонщик

    Сегодня, 18:26 | Регистрация: 28.05.2017

    Вини похоже выбывает надолго , остальные пока неясно , но так расслабленно ехать виражи по большому радиусу , на спуске … Матерных слов не хватает . Кто-то сориентироваться и перелетел канаву , думал что Ремко , но это был не он .

    1. RVL

      Сегодня, 18:31 | Регистрация: 30.08.2012

      Ремко проехал канаву и за ней летел кульбитами дальше всех

      На одном из фото выше, он возле дерева стоит дальше всех от канавы

  12. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Сегодня, 18:29 | Регистрация: 8.09.2010

    Это какой-то велокошмар... Эта жуткая бетонная канава... Эти чудовищные валуны... Ребята, ладно эту гонку - в смысле схода - только поправляйтесь скорее!!! Да там должен был перед этим участком мужик с флажком стоять - ведь в первых группах тоже кто-то съехал в этом месте... Скорее все поправляйтесь!

  13. Гонщик

    Сегодня, 18:31 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: старт-шоссе 82
    Ужас, оградительный отбойник не там поставили и ещё эта канава с бетонными желобами.
    Канава причём, на спусках с перевалов можно вообще улететь в пропость  , нет ни канав , ни ограждений , виноват колхоз  нельзя так ездить на спуске .

    1. Имя: Сергей

      error

      Сегодня, 18:38 | Регистрация: 20.05.2010

      Именно колхоз.. и еще неудачно спланирован маршрут всего Тура Басков в этом году. Как специально под этот самый колхоз.

  14. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Сегодня, 18:34 | Регистрация: 8.09.2010

    А кто в дальней канаве лежал неподвижно? Что сним???

     

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Сегодня, 18:37 | Регистрация: 5.09.2020

      Если белый, то Отар упоминал Вайна. Он вроде в сознании.

      1. RVL

        Сегодня, 18:39 | Регистрация: 30.08.2012

        А по моему тоже о Вайне говорил отар
        Что перепрыгнул канаву и не упал даже...

        Ждём официальную версию 

        1. Имя: Борис

          BlAr

          Сегодня, 18:44 | Регистрация: 5.09.2020

          В канаве на спине лежал точно кто-то из Эмиратов.

      2. Имя: Васисуалий

        kabachok

        Сегодня, 18:43 | Регистрация: 30.09.2019

        Отар говорил, что Вайн чудом проскочил канаву, а там ХЗ...

        1. Имя: Борис

          BlAr

          Сегодня, 19:05 | Регистрация: 5.09.2020

          Вайн в больнице (Cyclingnews)

          1. Имя: Васисуалий

            kabachok

            Сегодня, 19:19 | Регистрация: 30.09.2019

            ...

  15. Имя: Алекс

    zalex567

    Сегодня, 18:35 | Регистрация: 13.03.2015

    Начало сезона 2024 превращается в какое-то адское побоище. А ведь ещё впереди Париж-Рубэ. Безумно жалко пострадавших. Дело даже не в том, что выбывают лидеры. Равного сострадания заслуживают все гонщики, независимо от их рейтинга

    1. Имя: Васисуалий

      kabachok

      Сегодня, 19:41 | Регистрация: 30.09.2019

      м-да. сезон закончился не начавшись.

  16. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Сегодня, 18:50 | Регистрация: 8.09.2010

    С виду Ремко никто не помешал, он просто поехал вперед в лес... Не было сцепления? Пыль-песок??? Смотрел раза три... Точно Ремко уже за канавами прямо поехал... Что за поворот такой?

     

    1. Имя: Сергей

      error

      Сегодня, 18:53 | Регистрация: 20.05.2010

      Видимо что то там было на дороге. Первый из Трека тоже вроде как просто соскользнул без контакта.. может рулем дернул...

    2. RVL

      Сегодня, 18:58 | Регистрация: 30.08.2012

      Ему мешала инерция. У меня было подобное падение, когда проще самому положить вел / упасть и проскользить , чем считать своим телом деревья / препятствия на своем пути

      1. Имя: Андрей Пугачев

        Pugachev

        Сегодня, 19:02 | Регистрация: 8.09.2010

        Но инерции противостоит сцепление... Все верно, что инерция, но ее, получается, не просчитали несколько человек, в том числе и номер 141 из первой группы лидирующей... Значит, и сам поворот был "не прост". Думаю, скоро побольше информации будет. Ребятам скорейшей поправки, вот что главное.

        Виноват: Ремко действительно перепрыгнул вторую канаву... Народ не ожидал такой скорости там? Или обратный уклон (извиняюсь за термин, думаю - поняли меня)?

        1. RVL

          Сегодня, 19:07 | Регистрация: 30.08.2012

          Его тупо несло, когда он выскочил с дороги... там на траве и листве старой сцепления ноль
          А многие просто не удержались до " уровня " ремко
          И пошли прямо в/ через канаву..

          1. Имя: Андрей Пугачев

            Pugachev

            Сегодня, 19:10 | Регистрация: 8.09.2010

            Да с травой-то все ясно... Чего на асфальте так унесло?

            1. RVL

              Сегодня, 19:11 | Регистрация: 30.08.2012

              Крутой вираж, большая скорость

  17. M-07

    Сегодня, 19:05 | Регистрация: 27.05.2017

    Ужасная картина, всем здоровья и без серьёзных последствий. Что там стоько камней делает? Причём ещё и столько фаворитов разом. И в ближайших гонках их врдя ли увидим.

    И снова возвращаемся к вопросу о том, что давно нужно вводить защитные экипировки.

     

  18. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 19:20 | Регистрация: 4.07.2011

    На западе пишут, что где были инспектора трассы? 

    Почему опасные виражине защищены стогами безопасности? 

    И, у всех один вопрос: что конкретно с винигаром. 

    Ремко ушёл от удара в дерево, касанием прошёл. 

    Вопросов масса и, и боль..

  19. Имя: Слава Андреев

    Святославчик

    Сегодня, 19:50 | Регистрация: 27.04.2022

    Жаль конечно. Всем пострадавшим здоровья. Тяжёлый завал там, где его и быть то не должно. Ужасным сонным колхозом ехали в гору, а на спуске в этом повороте что-то странное со сцеплением... Хотя завал не был бы таким ужасным если бы не толпой на спуск летели.

  20. DIM

    Сегодня, 20:02 | Регистрация: 13.10.2012

    Первый раз вижу, что бы все гранды мирового велоспорта сошли в одном вираже! Этот завал войдет в историю.

  21. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 20:02 | Регистрация: 31.05.2014

    Просто ужас. Всем гонщикам здоровья и спортивной удачию

  22. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 20:42 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: DIM
    Первый раз вижу, что бы все гранды мирового велоспорта сошли в одном вираже!Этот завал войдет в историю.

    На просторах инета уже окрестили данное деяние как "Звёздный завал " впервые в Истории велоспорта.

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Комментарии

  • motte
    Массовое падение на 4-м этапе ... (41)
    motte-Фото

    Цитата: DIM
    Первый раз вижу, что бы все гранды мирового велоспорта сошли в одном вираже!Этот завал войдет в историю.

    На просторах инета уже окрестили данное деяние как "Звёздный завал " впервые в Истории велоспорта.

  • error
    Тур Страны Басков-2024. Этап 4 (4)
    error-Фото

    Писал в другой ветке и тут повторюсь. Крайне неудачный маршрут Тура Басков этого года. Негде феерить никому. И всегда считал и считаю что если горы то и финиш в гору. А то на усталости и спуск на всех парах к финишу.. это всегда опасно. Все 4 этапа ни о чем. Даже скучный Отар заскучал.

  • MVDP
    Тур Страны Басков-2024. Этап 4 (4)
    MVDP-Фото
    Високосный год...
  • kwwk
    Массовое падение на 4-м этапе ... (41)
    kwwk-Фото

    Просто ужас. Всем гонщикам здоровья и спортивной удачию

  • DIM
    Массовое падение на 4-м этапе ... (41)
    DIM-Фото
    Первый раз вижу, что бы все гранды мирового велоспорта сошли в одном вираже! Этот завал войдет в историю.
  • Святославчик
    Массовое падение на 4-м этапе ... (41)
    Святославчик-Фото
    Жаль конечно. Всем пострадавшим здоровья. Тяжёлый завал там, где его и быть то не должно. Ужасным сонным колхозом ехали в гору, а на спуске в этом повороте что-то странное со сцеплением... Хотя завал не был бы таким ужасным если бы не толпой на спуск летели.
  • kabachok
    Массовое падение на 4-м этапе ... (41)
    kabachok-Фото
    м-да. сезон закончился не начавшись.
  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2024. Этап 4 (4)
    Николай Н.-Фото

    Да ребята это велоспорт. За ранние прогнозировать победителя не возможно. Такая трагедия и весь этап пошёл насмарку.

  • M-07
    Тур Страны Басков-2024. Этап 4 (4)
    M-07-Фото

    Что-то пропало желание достматривать гонку после произоршедшего завала. Всем пострадавшим без серьёзных последствий и скорейшего выздоровления!

  • motte
    Массовое падение на 4-м этапе ... (41)
    motte-Фото

    На западе пишут, что где были инспектора трассы? 

    Почему опасные виражине защищены стогами безопасности? 

    И, у всех один вопрос: что конкретно с винигаром. 

    Ремко ушёл от удара в дерево, касанием прошёл. 

    Вопросов масса и, и боль..

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
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