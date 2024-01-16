Джей Вайн не будет защищать титул победителя на Туре Даун Андер-2024

Джей Вайн: «В 2024 году хочу сосредоточиться на европейских гонках»

Джей Вайн (Jay Vine) не будет защищать титул победителя Тура Даун Андер в 2024 году. В планах 28-летнего австралийского гонщика команды UAE Team Emirates участие в двух Гранд-турах - Джиро д’Италия и Вуэльте Испании. Учитывая такую программу, а также позднее завершение сезона 2023 года (15 октября на Туре Турции), команда вместе с гонщиком решила, что Вайн не примет участие в домашних австралийскийх гонках, в том числе не будет защищать титул чемпиона Австралии в разделке.

Photo © UAE Team Emirates/SprintCyclingAgency

В интервью Cyclingnews во время тренировочного лагеря команды UAE Team Emirates Джей Вайн объяснил, какие приоритеты ставит в следующем сезоне:

«Я снова поеду Джиро и Вуэльту, и если хочу снова бороться на Вуэльте, то до сентября должен быть в хорошей форме. Поэтому мы решили, что я совсем не поеду в Австралию, не буду стартовать ни на национальных чемпионатах, ни на Туре Даун Андер.

В этом году подъёмы Виллунга и Лофти (на Туре Даун Андер) были намного легче. Чтобы я мог что-то сделать в следующем году, мне надо было бы быть в очень хорошей форме уже до января. В прошедшем сезоне перед Джиро я не достиг ни одной из моих целей в гонках. На Джиро поехал сразу после травмы.

Теперь хочу быть конкурентоспособным в Европе, поэтому мы решили, что невыполнимо бороться в австралийских гонках. В конце концов, так быстро всё сделать просто невозможно. Я не так хорош как Тадей. Он способен проехать Ломбардию и выиграть, а потом также выступать в феврале с мощностью 7 ватт на килограмм. Но я нет.

Виллунга - очень тяжёлый подъём, на нём трудно выиграть. Я мечтал о победе на нём, но показатели, которые нужно выдать на этой горке…на нём все летят. Чтобы им соответствовать, мне пришлось бы начинать готовиться с октября, а не заканчивать сезон в середине октября. Нужен был бы ещё перерыв, а потом в середине ноября начинать подготовку. Это просто невозможно».