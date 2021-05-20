Тренер Йонаса Вингегора: «Теперь он быстро адаптируется к разным обстоятельствам»

Тренер Йонаса Вингегора о его прогрессе и возможностях

За пять лет карьеры в профессиональном велоспорте Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) всего за два года превратился сначала в претендента на подиум (после 2-го места на дебютном Тур де Франс-2020), а затем в двукратного победителя Тур де Франс (2022 и 2023 годов).

Тренер 27-летнего датского велогонщика команды Visma |Lease a Bike Тим Хеемскерк (Tim Heemskerk) в интервью Wieler Revue рассказал, как удалось добиться быстрого прогресса.

Тим Хеемскерк, тренер Йонаса Вингегора: «Когда работаешь с молодым гонщиком, часто главным становится вопрос стиля жизни. Встают такие вопросы как, надо ли тренироваться всегда в одно и то же время или иногда можно выезжать утром, а иногда днём. Это важно. А также необходимо понять, что делать до и после тренировок, учиться заботиться о себе.

У молодых гонщиков процесс восстановления часто проходит не так гладко. В начале карьеры Йонас думал, что он сможет хорошо готовиться к гонкам в Дании. Я видел, что он может быть силён, но надо улучшать детали. Я начал поощрять его больше тренироваться за пределами Дании. Теперь во время сезона у него разные локации для тренировок. Он понял, что в другом климате может тренироваться более плодотворно, а, следовательно, лучше готовиться.

Мы обнаружили, что он способен достигать пиковой мощности даже в конце тренировочной сессии, и даже во время трёхнедельных гонок. Это отличает его от других. У него почти нет спада.

Кроме того, он не теряет мощности ни на высоте, ни в жару. Это удаётся ему благодаря подготовке. Он долго тренируется на высоте, много работает. А тренировки за пределами Дании - дополнительный шаг. Теперь он стал невероятно быстро адаптироваться к разным обстоятельствам. Пространство для роста уменьшается, но всегда есть что совершенствовать».

Йонас Вингегор нацелен на борьбу за третью подряд победу на Тур де Франс и с нетерпением ждёт соперничества с Ремко Эвенепулом (Soudal Quick Step) и Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates), о чём рассказал в интервью SpazioCiclismo:

«Очень жду борьбы с ним (Ремко), особенно на двух разделках Тура. В этой дисциплине на прошлой Вуэльте он меня победил, но, надо отметить, что я тогда был не на своём обычном уровне. Будет интересно посмотреть, как мне удастся с ним сразиться, когда я буду готов на 100%.

Даже если Тадей проедет Джиро д’Италия-2024, мы считаем его одним из самых сильных моих соперников. Поехать Джиро как Погачар? Возможно, в будущем я попробую сделать такой дубль. Это зависит от того, как пройдут следующий Тур де Франс и Вуэльта. В 2023 году в Испании я был не в лучшей форме. Посмотрим, смогу ли добиться в Испании такого же результата, какого добился на Туре. Если получится, попробую и Джиро».