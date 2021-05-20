VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тренер Йонаса Вингегора: «Теперь он быстро адаптируется к разным обстоятельствам»

Тренер Йонаса Вингегора о его прогрессе и возможностях

 

 

За пять лет карьеры в профессиональном велоспорте Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) всего за два года превратился сначала в претендента на подиум (после 2-го места на дебютном Тур де Франс-2020), а затем в двукратного победителя Тур де Франс (2022 и 2023 годов).

 

Тренер 27-летнего датского велогонщика команды  Visma |Lease a Bike Тим Хеемскерк (Tim Heemskerk) в интервью Wieler Revue рассказал, как удалось добиться быстрого прогресса.

 

Тренер Йонаса Вингегора: «Теперь он быстро адаптируется к разным обстоятельствам»

 

Тим Хеемскерк, тренер Йонаса Вингегора: «Когда работаешь с молодым гонщиком, часто главным становится вопрос стиля жизни. Встают такие вопросы как, надо ли тренироваться всегда в одно и то же время или иногда можно выезжать утром, а иногда днём. Это важно. А также необходимо понять, что делать до и после тренировок, учиться заботиться о себе.

 

У молодых гонщиков процесс восстановления часто проходит не так гладко. В начале карьеры Йонас думал, что он сможет хорошо готовиться к гонкам в Дании. Я видел, что он может быть силён, но надо улучшать детали. Я начал поощрять его больше тренироваться за пределами Дании. Теперь во время сезона у него разные локации для тренировок. Он понял, что в другом климате может тренироваться более плодотворно, а, следовательно, лучше готовиться.

 

Мы обнаружили, что он способен достигать пиковой мощности даже в конце тренировочной сессии, и даже во время трёхнедельных гонок. Это отличает его от других. У него почти нет спада.

 

Кроме того, он не теряет мощности ни на высоте, ни в жару. Это удаётся ему благодаря подготовке. Он долго тренируется на высоте, много работает. А тренировки за пределами Дании - дополнительный шаг. Теперь он стал невероятно быстро адаптироваться к разным обстоятельствам. Пространство для роста уменьшается, но всегда есть что совершенствовать».

 

Йонас Вингегор нацелен на борьбу за третью подряд победу на Тур де Франс и с нетерпением ждёт соперничества с Ремко Эвенепулом (Soudal Quick Step) и Тадеем Погачаром (UAE Team Emirates), о чём рассказал в интервью SpazioCiclismo:

 

«Очень жду борьбы с ним (Ремко), особенно на двух разделках Тура. В этой дисциплине на прошлой Вуэльте он меня победил, но, надо отметить, что я тогда был не на своём обычном уровне. Будет интересно посмотреть, как мне удастся с ним сразиться, когда я буду готов на 100%.

 

Даже если Тадей проедет Джиро д’Италия-2024, мы считаем его одним из самых сильных моих соперников. Поехать Джиро как Погачар? Возможно, в будущем я попробую сделать такой дубль. Это зависит от того, как пройдут следующий Тур де Франс и Вуэльта. В 2023 году в Испании я был не в лучшей форме. Посмотрим, смогу ли добиться в Испании такого же результата, какого добился на Туре. Если получится, попробую и Джиро».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 01:36 | Регистрация: 20.05.2021

    Примож уже за бортом? А ведь так может случится:"Кто породил,тот и покончит",тем более,что у Приможа мотивации прибавились."Адаптироватся к разным обстоятельствам",а  к разным соперникам тоже? Главное,чтобы все соперники завершали гонки без травм.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

16 - 21 января 2024

Santos Tour Down Under

20 января 2024

Classica Comunitat Valenciana

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • Виктор Сироткин
    Восьмая подряд победа Матье ва ... (5)
    Виктор Сироткин-Фото

    Да что вы знаете о неприличии?
    По ссылке статистика велокросса МВДП за сезон 18/19.

    (чтобы отобразились велокроссовая статистика нужно нажать "cross" слева над строкой с перечислением годов, а затем выбрать "18/19")
    https://www.procyclingstats.com/rider/mathieu-van-der-poel/2019
    там из 34 стартов - 32 победы всего и 26 побед подряд

     

    В период: начало лета 2018 - середина февраля 2019 (за неделю до начала шоссейного сезона) завоевал звание
    1) Чемпион национальный велоспорт-шоссе
    2) Чемпион национальный велоспорт-МТБ
    3) Чемпион национальный велокросс
    4) Чемпион европы велокросс
    5) Чемпион мира велокросс
    6) Чемпион Superprestige велокросс
    7) Чемпион DVV Trophy велокросс 

    -
    2-е место Чемпионат Европы велоспорт-шоссе (причем, чемпион Матео Трентин - серьезный финишер - имел помощника на последних километрах, а выиграл пол велосипеда)
    2-е место Кубок мира велоспорт-МТБ (пропускал этапы, но какое-то время был лидером общего зачета)
    -
    3-е место кубок мира велокросс (пропустил 3 этапа: 2 первых в США и французский)
    3-е место чемпионат мира велоспорт-МТБ

  • nightbuster33
    Тренер Йонаса Вингегора: «Тепе ... (1)
    nightbuster33-Фото

    Примож уже за бортом? А ведь так может случится:"Кто породил,тот и покончит",тем более,что у Приможа мотивации прибавились."Адаптироватся к разным обстоятельствам",а  к разным соперникам тоже? Главное,чтобы все соперники завершали гонки без травм.

  • VeloVelo
    Новый дизайн велоформы команды ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Так себе...

  • Astanaforever
    Восьмая подряд победа Матье ва ... (5)
    Astanaforever-Фото
    До неприличия уже.
  • Velolife
    Восьмая подряд победа Матье ва ... (5)
    Velolife-Фото
    Хотя я ошибся в последнем комментарии, написав, что Mathieu van der Poel одержал 8 побед из 8 гонок, но, «по гамбургскому счёту», надо признать, что ошибка была провидческой. Тем не менее, Wout van Aert заехал на финиш 2-м, спустя 1:54, что оказалась неожиданным даже для него. Но более неожиданным оказался результат 3-го гранда, Tom/а Pidcock/а: он приехал 12-м (!), отстав от MVDP на более, чем 5 мин. Явно, грязь не для британца, хотя его соотечественник, Cameron Mason, финишировал на более, чем минуту раньше. Tom Pidcock даже не скрывал своего разочарования, скинув на финише номер, и, резко развернувшись, покрутил назад в пит-зону. Ну, а у женщин вся та же картина: Fem van Empel первая, а Lucindа Brand вторая. А вот третьей, неожиданно, стала не европейка, а молодая канадка - Ava Holmgren, близняшка Isabella Holmgren, которая переехала финишную черту 9-й! Совсем не плохо! Обеим 18 лет, и обе гоняют в Lidl-Trek. Интересно начался новый год в велокроссе. Неужели, не менее интересным будет этот год на шоссе? WVA говорит, что велокросс для него – это подготовка к весенним классикам, Giro и олимпиаде, поэтому Tour он не едет. Тогда что для MVDP велокросс? Он готовится к шоссе? Или там будут другие игроки? Например, WVA, или Tom Pidcock, или Tadej Pogačar, или Jonas Vingegaard, или Primož Roglič?
  • veltus85
    Итоги велосезона 2023 года: ко ... (35)
    veltus85-Фото
    про какого димона речь?
  • shain
    Восьмая подряд победа Матье ва ... (5)
    shain-Фото

    Эпичные говны.

  • Николай Н.
    X2O Trofee Baal - GP Sven Nys- ... (8)
    Николай Н.-Фото

    Хорошо, что выставили результаты, теперь видно кто где. Ещё бы и про женщин не забывали.

  • Николай Н.
    Восьмая подряд победа Матье ва ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Ван Арт смог только один круг создать конкуренцию Пулу, а дальше его не хватило.

  • RVL
    Итоги велосезона 2023 года: ко ... (35)
    RVL-Фото
    Саш, Нам же не приговор суда Ольга описала. Да и версию Денниса тут никто не излагал.
    Ждём-с...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

3 января

Daniel Mclay (Arkea-BB Hotels)

4 января

William Barta (Movistar Team)

Cameron Scott (Bahrain Victorious)

Davide De Cassan (Polti-Kometa)

Nicolas Alustiza Goenaga (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2024 (5)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)