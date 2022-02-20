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Велокоманда Deceuninck-Quick Step о состоянии Марка Кэвендиша

Перелом рёбер и повреждение лёгкого у Марка Кэвендиша

Велокоманда Deceuninck-Quick Step о состоянии Марка Кэвендиша

 

Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщила, что Марк Кэвендиш после падения на треке во время соревнований «Шесть дней Гента» был отправлен в госпиталь при Университете Гента. Обследование выявило перелом двух рёбер на левой стороне и небольшое повреждение лёгкого (пневмоторакс). Британский велогонщик останется в больнице под наблюдением. Ожидается, что его выпишут или позже сегодня, 22 ноября, или утром 23 ноября, а затем его ожидает период восстановления.

 

  Как сообщалось в Cyclingnews, Марк Кэвендиш провёл ночь в палате интенсивной терапии. Хотя Марк Кэвендиш смог подняться и даже успокоить зрителей велодрома Кёпке, помахав им рукой, с полотна трека его унесли на носилках.

 

  Ильо Кейссе, выступавший в паре с Марком Кэведишем на «Шести днях Гента», сказал в интервью Het Nieuwsblad: «Все очень волновались. Даже если не вспоминать совсем далёкие события, вы знаете, что уже случилось здесь. Всех нас падение напугало, особенно детей Марка, которые тоже были на велодроме. Марк говорил о рёбрах, где у него большой синяк. А ещё он беспокоился о бедре».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Deceuninck-Quick Step

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Комментарии

  • Адриен
    Джо Домбровски о переходе в ве ... (1)
    Адриен-Фото

    То, о чем я писал. Погачар выигрывает не потому, что у него  феноменальные физические возможности, а за счет какой-то непоколебимой самоуверенности, титанового спокойствия и легкости восприятия происходящего.  Это как, помните, в Индии  в Дели есть железная колонна, которая не ржавеет. Почему? Знатоки говорят - НЕТ ПРИМЕСЕЙ . Вот так же и с Погачаром. В его ГОНОЧНОЙ психики , по моему, вообще нет "примесей" в виде давления, обязательств, переживаний, волнений .

  • GTX
    Спортивный директор команды Ju ... (2)
    GTX-Фото
    Я бы Роглича поставил на Джиро, потом Вуэльту. Ему такой дубль под силу, а в 2023 году Погачар возможно поедет Джиро, и Роглич возьмёт Тур... если не упадет
  • gumanoidd
    Джанни Москон о новом старте в ... (7)
    gumanoidd-Фото

    Цитата: uran
    Недаром ему дали погоняло ТРАКТОР

    навеяло---когда я в молодости Гонялся---у меня было Погоняло Плуг--- пахал как Окаянный)

  • flugegeheimen
    Итан Хейтер - будущий претенде ... (10)
    flugegeheimen-Фото
    Победы британских гонщиков за последние 20 лет
    в велошоссе: ГК Тур де Франс 6 раз, Вуэльта 3 раза, Джиро 2 раза, Чемпионат мира 2 раза, Олимпиада 1 раз. А футбол - игра командная, зачем британским игрокам переходить в зарубежные клубы, если они играют в лучшей лиге мира?
  • Earl57
    Итан Хейтер - будущий претенде ... (10)
    Earl57-Фото
    Интересно что на том чемпионате Биссегер был 23-м в андеровской разделке, отстав от Бьерга на 2:34. А Алмейда тогда в групповой гонке был 76-м. Кто мог тогда предсказать, что Алмейда превратится в генеральщика, а Биссегер в раздельщика?
  • Геродот
    Спортивный директор команды Ju ... (2)
    Геродот-Фото

    Менеджмент команды кривит душой,говоря о том,что не может решиться кого поставить капитаном на Тур,потому что понимает:ставку надо делать на будущее,а не на прошлое.Но уже сам факт таких "сомнений" недвусмысленно свидетельствует об адекватности менеджмента.

  • Freejazz
    Итан Хейтер - будущий претенде ... (10)
    Freejazz-Фото

    Вот они молодые надежды. Начало хорошее и во взрослых, но посмотрим, как у него получится. когда его все знать будут (если что, я не пытаюсь пожелать Пидкоку неудач, я просто осторожен в заходах на генеральные классификации).

    А по Хейтеру - по моему восприятию в горах он пока слабоват и далек от даже средних гонцов на генерал. Холмистые недельки - это его.

  • Earl57
    Итан Хейтер - будущий претенде ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Freejazz
    Я так понимаю, что цитата выше про шоссе. Трек и МТБ (:-)) это отдельно.

    Что касается медалей на шоссейных чемпионатах

    Кто это справа, с бронзовой медалью? Не британец?

     

  • RVL
    Марк Кэвендиш упал на треке в ... (8)
    RVL-Фото

    Почему стучат? Говорят как есть. Ведь кого то из них, если что, он выдавит из состава, команда перекроится под марка. А патрикей похоже во второй успех уже мало верит. Успокоительным будет лишь спонсор от марка , которого хватит и на волков и на патрикея)))

  • motte
    Марк Кэвендиш упал на треке в ... (8)
    motte-Фото

    Пара сломанных рёбер и повреждение лёгкого у него.

     

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