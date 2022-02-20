Велокоманда Deceuninck-Quick Step о состоянии Марка Кэвендиша

- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 14:32
Перелом рёбер и повреждение лёгкого у Марка Кэвендиша
Велокоманда Deceuninck-Quick Step сообщила, что Марк Кэвендиш после падения на треке во время соревнований «Шесть дней Гента» был отправлен в госпиталь при Университете Гента. Обследование выявило перелом двух рёбер на левой стороне и небольшое повреждение лёгкого (пневмоторакс). Британский велогонщик останется в больнице под наблюдением. Ожидается, что его выпишут или позже сегодня, 22 ноября, или утром 23 ноября, а затем его ожидает период восстановления.
Как сообщалось в Cyclingnews, Марк Кэвендиш провёл ночь в палате интенсивной терапии. Хотя Марк Кэвендиш смог подняться и даже успокоить зрителей велодрома Кёпке, помахав им рукой, с полотна трека его унесли на носилках.
Ильо Кейссе, выступавший в паре с Марком Кэведишем на «Шести днях Гента», сказал в интервью Het Nieuwsblad: «Все очень волновались. Даже если не вспоминать совсем далёкие события, вы знаете, что уже случилось здесь. Всех нас падение напугало, особенно детей Марка, которые тоже были на велодроме. Марк говорил о рёбрах, где у него большой синяк. А ещё он беспокоился о бедре».
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