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Мадс Педерсен — победитель 8 этапа Тур де Франс-2023

Мадс Педерсен: «На таких финишах могу компенсировать недостаточную скорость мощностью»

 

 

Мадс Педерсен одержал победу на 8-м этапе Тур де Франс-2023, выиграв спринт в Лиможе.  27-летний датский гонщик команды Lidl Trek выиграл этап Большой Петли второй раз в карьере.

 

 

Мадс Педерсен — победитель 8 этапа Тур де Франс-2023

 

Photo © A.S.O. / Charly Lopez

 

8-й этап начался с многочисленных атак, но отрыв сформировался только через 20 км после ускорения Тима Деклерка (Tim Declercq/Soudal-Quick Step), к которому переложились Антни Тюржи (Anthony Turgis /TotalEnergies) и Антони Делаплас (Anthony Delaplace /Arkea-Samsic). Пелотон отпустил трио на 5 минут. После прохождения промежуточного спринта  Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck) попытался застать пелотон врасплох и атаковал. За ним образовалась группа из 14 гонщиков, но команда Jumbo-Visma закрыла просвет через пару километров.

 

За 63 км до финиша из-за того, что несколько гонщиков притёрлись колёсами в хвосте пелотона, упал 38-летний британский гонщик Марк Кэвендиш (Astana Qazaqstan). Падение оказалось неудачным - Кэвендиш сломал ключицу и сошёл с гонки, так и не добившись рекордной 35-й победы на этапе Тур де Франс.

 

За 6 км до финиша произошёл завал, причиной которого, по словам сошедшего из-за падения гонщика TotalEnergies Стефа Краса (Steff Cras) стал вышедший на  дорогу зритель. Из-за этого инцидента пострадали также Саймон Йейтс (Jayco-AlUla) и Микель Ланда (Bahrain Victorious), они быстро вернулись на велосипед, но не смогли догнать пелотон и потеряли 27 секунд.

 

Когда пелотон сократил разрыв до полуминуты, Антони Тюржи атаковал в одиночку за 16 км до финиша, но уехать ему не удалось, через 8 км его нагнали.

Мадс Педерсен — победитель 8 этапа Тур де Франс-2023

Мадс Педерсен — победитель 8 этапа Тур де Франс-2023

Мадс Педерсен — победитель 8 этапа Тур де Франс-2023

Мадс Педерсен — победитель 8 этапа Тур де Франс-2023

Мадс Педерсен — победитель 8 этапа Тур де Франс-2023

 

Мадс Педерсен — победитель 8 этапа Тур де Франс-2023

 

Мадс Педерсен — победитель 8 этапа Тур де Франс-2023

Мадс Педерсен — победитель 8 этапа Тур де Франс-2023

 

 

Этап финишировал  в небольшой холм протяженностью 1 км со средним градиентом 3%. Маттиас Скельмосе начал развоз Мадса Педерсена, его сменил Тони Галлопан, которого в свою очередь сменил Кирш, а затем их работу завершил Яспер Стёйвен. За 500 м до финиша Мадс Педерсен остался без товарищей по команде, но на идеальной позиции, и начал спринт. Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) приблизился к Мадсу Педерсену, но не смог его обойти. Тройку лучших на этапе замкнул Ваут ван Арт (Jumbo-Visma).

 

Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) сохранил жёлтую майку лидера, Тадей Погачар (UAE Team Emirates) продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика, Яспер Филипсен (Alpecin-Deceuninck) снова укрепил позицию в очковой классификации, Нельсон Паулесс (EF Education EasyPost) сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации.

 

Мадс Педерсен — победитель 8 этапа Тур де Франс-2023

 

Photo © A.S.O. / Pauline Ballet

 

 

Мадс Педерсен: «Эта победа очень много для меня значит, особенно сейчас, когда у нас на майке новый спонсор. Хороший способ начать сотрудничество.

 

Утром мы не знали, уедет ли отрыв или этап завершится спринтом. Спринтеры не захотели отпускать отрыв. Мои ребята идеально развезли, даже в долгом спринте мне хватило ноги отфинишировать. Хорошо, что выиграл пораньше, чем в прошлом году на 13-м этапе.  Когда пересекал финиш, уже знал, что победил.

 

Спринт получился долгим,  этот тягун на финише больно ударил по ногам. За 50 м почти догнали, Яспер великолепно спринтовал и чуть не обошёл меня. Но неважно, с каким запасом побеждаешь, в любом случае, побеждать на Туре прекрасно.

 

Команда сегодня отлично отработала, от Хуанпе и Чикко, которые провели смены, до финала. Я уже говорил, что мне немного не хватает скорости, я не чистый спринтер, но в таких финалах важнее мощность, и она у меня есть, что я показал сегодня.  

 

Я просто счастлив, что принёс ребятам победу после того, как несколько раз ошибался на прошлых этапах.

 

Для меня было удовольствием бороться с Марком Кэвендишем. Жаль, что легенде вот так пришлось завершить Тур».

 

Результаты 8 этапа Тур де Франс-2023

 

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Lidl Trek Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
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