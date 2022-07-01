Яспер Стёйвен продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo до 2025 года

Яспер Стёйвен продолжит выступать в команде Trek-Segafredo

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30-летний бельгийский велогонщик Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven) продлил контракт с командой Trek-Segafredo на три года. Карьеру профессионала Яспер Стёйвен начал в Trek-Segafredo (Trek Factory Racing) в 2014 году и с тех пор ни разу не менял команду.

За эти годы Яспер Стёйвен одержал 9 побед, в том числе выиграл Милан – Сан-Ремо в 2021, классики «Кюрне-Брюссель-Кюрне» и «Омлоп Хет Ниусблад», этап Вуэльты Испании, Тур Германии, а также проехал с командой 8 Гранд-туров.

Яспер Стёйвен: «Как многие знают, в этой команде я стал профессионалом, и то, что выступаю в ней с самого начала карьеры, показывает, насколько идеально мы друг другу подходим. В команде Trek-Segafredo меня с радостью приняли, всегда поддерживали и ценили. Вместе мы одержали несколько великолепных побед, и в следующие три года я хотел бы увеличить их список. Прежде всего в этой команде чувствую себя как дома, мне нравится моя работа.

В следующие три года хотел бы продолжать вносить вклад в атмосферу команды, где все чувствуют себя ценными и важными, получают максимальное удовлетворение от работы, где личные цели – это цели команды и наоборот. Сочетание этих факторов и то, что в гонках мы выступаем как единое целое, что получаем удовольствие от того, что выступаем вместе, поможет нам разделить в ещё больше прекрасных моментов и побед в ближайшие годы!»