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Ваут ван Арт— победитель классики Kuurne-Brussel-Kuurne-2024

Ваут ван Арт одержал победу на первой в карьере классике Кюрне-Брюссель-Кюрне

 

 

Ваут ван Арт не оставил соперникам шанса на Кюрне-Брюссель-Кюрне-2024 (Kuurne-Brussel-Kuurne), выиграв классику в спринте у двух попутчиков по отрыву, в котором проехал около 85 км.  Команда Visma Lease a Bike начала давить на пелотон, как только начались первые холмы. Поредевшая группа, в которой были помимо Ваута ван Арта Кристоф Лапорт, Дилан Ван Барле и Маттео Йоргенсон, быстро вырвалась вперёд.

 

 29-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike ускорился уже за 85 км до финиша на подъёме Мон-Сен-Лоран, а затем ещё раз атаковал через 10 км. Вместе с Ваутом ван Артом сумели уехать 32-летний бельгийский велогонщик Тим Велленс (UAE Team Emirates) и 24-летний чемпион Испании Ойсер Ласкано (Movistar).

 

Трио лидеров уже за 56 км до финиша опережало ближайших преследователей на полторы минуты, а за 5 км до финиша их преимущество выросло до двух с половиной минут. Тим Велленс попытался обмануть Ваута ван Арта и атаковал за 4 км до финиша, но бельгийский гонщик команды Visma Lease a Bike моментально отреагировал. Втроём они разыграли спринт. Ойер Ласкано попробовал застать врасплох соперников и первым начал спринт, но Ваут ван Арт и Тим Велленс спринтовали гораздо мощнее. Ваут ван Арт добавил в свой список достижений первую в карьере победу на классике  Kuurne-Brussel-Kuurne.

 

 

 

Ваут ван Арт— победитель классики Kuurne-Brussel-Kuurne-2024

Ваут ван Арт— победитель классики Kuurne-Brussel-Kuurne-2024

Ваут ван Арт— победитель классики Kuurne-Brussel-Kuurne-2024

Ваут ван Арт— победитель классики Kuurne-Brussel-Kuurne-2024

Ваут ван Арт— победитель классики Kuurne-Brussel-Kuurne-2024

 

 

Ваут ван Арт: «Логичная тактика для нас - сделать гонку как можно тяжелее для соперников. Мы задали очень высокую скорость. Поэтому разрыв пелотона на группы был вопросом времени. Получился идеальный открывающий классики уик-энд. Мы выиграли и Омлоп Хет Ниусблад и Кюрне-Брюссель-Кюрне. Особенно радует, как великолепно мы выиграли. Эта победа даёт прекрасные ощущения. Мы снова были на старте с сильной командой, поэтому чувствовали определённое давление. Очень горжусь, что всё получилось.

 

Гонка была тяжёлой, как и ожидалось, холмы проредили пелотон. Впереди остались сильнейшие. Велленс и Ласкано стали идеальными компаньонами в отрыве, а попутный ветер в финале дал нам преимущество. Я сосредоточился, чтобы отражать атаки, но был совершенно уверен, что у меня достаточно сил, чтобы завершить гонку».

 

Гриша Нирманн (Grischa Niermann), спортивный директор команды Visma Lease a Bike: «Можем оглянуться на этот уик-энд с огромным удовлетворением. У нас был хороший план на обе гонки, но сегодня Ваут просто был сильнейшим. Он произвёл убедительное впечатление, поэтому мы решили, что команда будет работать на него. Второй год подряд нам удаётся выиграть обе эти классики, что особенно приятно. У нас сплочённая команда, в которой каждый готов на всё ради общего успеха. Теперь мы с хорошим настроением отправляемся в очередной тренировочный лагерь на высоте».

 

Тим Велленс: «Для меня гонка очень хорошая. Сегодня второе место после Ваута ощущается почти как победа. Мы уехали на холмах и потом всё время оглядывались. Я думал, как мне выиграть, когда соперник - Ваут, но сценариев у меня было не так много. Победить Ваута на равнине не так-то просто. Поэтому второе место для меня было максимально возможным.

Я попробовал атаковать в финале, но это не сработало, поэтому у меня нет сожалений. Перед финишем был сильный встречный ветер. Нельзя было первым начинать спринт.  

Перед Страде Бьянке моя форма в порядке, там буду снова работать на Тадея, а это всегда хорошая перспектива».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike Kuurne-Brussel-Kuurne-2024

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Комментарии

  • Yuriy 17
    Йонас Вингегор — победитель ве ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    С весны пораньше уже - быкует Й. Вингегор.

    Не доведёт это до добра летом

  • старт-шоссе 82
    У Петера Сагана выявили пробле ... (19)
    старт-шоссе 82-Фото

    =Бросайте курить= сказал доктор певцу, на что тот ответил =ну я же не курю когда пою.=

    Сагану здоровья и всем по велосипеду.

  • старт-шоссе 82
    Omloop Het Nieuwsblad-2024. Же ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Vos класично отсиделась на колесе последние 20км, Longo Borghini и van Anrooij как-то однообразно и прямолинейно атаковали за что и поплатились, а Kopecky больше всех пахала и на последнем подъеме всю работу сделала она.

    Вот и всё великолепие.

  • Astanaforever
    Ильхан Достиев – вице-чемпион ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Новость О-Ш-Е-Л-О-М-Л-Я-Ю-Щ-А-Я!!!!!
  • Astanaforever
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: василий
    У Астаны вообще все плохо в классиках
    Так вместо бездарей и лентяев набрали лентяев и бездарей. Чувствуете разницу?)))) А руководство Астаны чувствует ,вот и понабрали.
  • василий
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (6)
    василий-Фото
    У Астаны вообще все плохо в классиках
  • Pedalpower
    Ильхан Достиев – вице-чемпион ... (3)
    Pedalpower-Фото
    Для парня достижение значительное, молодчина он, в отличии от дармоедов основной команды. Но в целом явно не туда идёт прогресс развития спорта, если рядовое призовое место на гонке второй категории, причём где всего 4 протур команды ехало, уже отдельное событие заслуживающее новости.
  • Николай Н.
    Тур ОАЭ-2024. Этап 7 (4)
    Николай Н.-Фото

    Смелый побег и удачный финиш привёл парнишку к победе в этом туре.

  • Николай Н.
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Ван Арт прекрасно провёл гонку, своим упорством к победе измотал своих напарников по побегу, что те уже не составили ему конкуренцию на финише.

  • salomon
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (6)
    salomon-Фото
    Шо и требовалось доказать

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