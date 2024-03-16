Матье ван дер Пул: “Будет чуть легче выступать на Милан-Сан-Ремо-2024, потому что уже выигрывал гонку”

Матье ван дер Пул о старте на Милан — Сан-Ремо-2024

Матье ван дер Пул стартует на Милан — Сан-Ремо в пятый раз в карьере и впервые как защищающий титул победителя и действующий чемпион мира. 29-летний нидерландский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck уверен, что Милан-Сан-Ремо — одна из немногих гонок, для борьбы за высокие места на которой набор гоночных дней в ногах не является необходимым, о чём рассказал перед стартом на пресс-конфереции Het Laatste Nieuws.

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Матье ван дер Пул: «Мне, наверное, в субботу будет немного легче, потому что я уже выигрывал гонку. В этом случае можно или больше рисковать, или ехать гораздо терпеливее, потому что давления меньше. Возможно, это моё преимущество.

Погачар явно уже в хорошей форме, он понимает, что ему надо осложнить гонку. Я ожидаю быстрый подъём на Чипрессу перед Поджио. Моя тактика? Следовать за ним.

Нет, вообще-то, в этой гонке не так много тактических вариантов. Обычно всё происходит на Поджио. И будет важно занять хорошую позицию на Чипрессе, потом, конечно, и на Поджио, а дальше говорить будут ноги.

Когда я вернулся с тренировки (в день Страде Бьянке) и начал смотреть гонку, Погачар уже уехал. Но я не слишком много пропустил. Не удивлюсь, если он в субботу атакует на Поджио, но в то же время все знают, что он захочет там это сделать.

В прошлом году удивил Ганна, возможно, и в этом году тоже кто-нибудь тоже удивит.

Чувствую себя отлично. Очень много тренировался в Испании, но мне ещё необходимо несколько гонок, чтобы выйти на свой высший уровень. По сравнению с тем, что было два года назад, в этом году мы уже знали, что Милан-Сан-Ремо будет моей первой гонкой. Поэтому тренировался очень тщательно, чтобы выступить здесь как можно лучше. Но только во время гонки можно понять, насколько хороша твоя форма. Поэтому несколько вопросов остаются, хотя я сделал всё, что хотел, и теперь чувствую себя подготовленным.

Я могу хорошо выступать даже без гонок в ногах. Если и могу выиграть один Монумент без вхождения в ритм гонок, то это Милан-Сан-Ремо. Спуски с Чипрессы и Поджио было важно освежить в памяти, поэтому я снова провёл их разведку. Конечно, не на полной скорости, потому что в противном случае можно было быстро попасть в неприятности с дорожным движением».

После Милан-Сан-Ремо-2024 в календаре Матье ван дер Пула E3 Saxo Classic, Гент-Вевельгем,Туре Фландрии и Париж-Рубэ, Амстел Голд Рэйс и Льеж-Бастонь-Льеж.

«В любом случае, мне больше подходят Тур Фландрии и Рубэ. Такая гонка как Льеж для меня труднее, особенно, когда стартуют Погачар и Эвенепул. Но попробовать стоит. Этой весной у меня в планах не слишком много гонок, поэтому все они - мои цели. Рассчитываю быть на пике формы к Туру. К этому стремлюсь вместе с командой».