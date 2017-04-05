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Майкл Мэттьюс – победитель 1-го этапа Тура Страны Басков-2017

Майкл Мэттьюс  на 1-м этапе Тура Страны Басков-2017 опережает в спринте своих соотечественников Джея МакКарти и Саймона Герранса

 

 

 Майкл Мэттьюс (Michael Matthews), 26-летний австралийский гонщик команды Sunweb, одержал первую в сезоне победу, выиграв 1-й этап Тура Страны Басков-2017, и надел майку лидера общего зачёта.

 

На последних 5 км дистанции атаковали Тим Велленс (Lotto Soudal) и Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors). Тима Велленса быстро догнала группа, а Жулиан Алафилипп удерживал просвет, но прокололся за 3,5 км до финиша.

 

 

Майкл Мэттьюс – победитель 1-го этапа Тура Страны Басков-2017

 

Майкл Мэттьюс – победитель 1-го этапа Тура Страны Басков-2017

 

Майкл Мэттьюс – победитель 1-го этапа Тура Страны Басков-2017

 

 

Этап завершился общим спринтом, в котором Майкл Мэттьюс опередил своих соотечественников, гонщика команды Bora – Hansgrohe Джея МакКарти и гонщика команды Orica-Scott Саймона Герранса.

 

На последних 700 м упал капитан команды Trek-Segafredo Альберто Контадор, он финишировал через минуту после пелотона, однако, не потерял время, так как падение произошло в пределах последних 3 км этапа. После финиша испанский гонщик написал в твиттере, что упал на траву и не пострадал.

 

Результаты 1-го этапа Тура Страны Басков-2017

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Тур Страны Басков Vuelta al Pais Vasco гонка Мирового тура

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Комментарии

  • RVL
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (7)
    RVL-Фото
    какой черт? он там 30 км маячил на колесах и ехал пассажиром
  • sashaney
    Грег Ван Авермат – призёр Тура ... (7)
    sashaney-Фото

    ФилЖил - красавец и заслужил. Для меня закадка Н.Терпстра. Он как чёртик из табакерки вылез. Его и близко не было, когда Боонен содавал просвет. Тихой сапой заехална подиум.

  • Bjoern
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (10)
    Bjoern-Фото
    Зрители виноваты тем, что пришли посмотреть гонку и стояли там где им положено или может виноват сам Саган который вместо того чтобы ехать по дороге, решил халтурить и ехать по обочине?
  • Есентай
    Триумфальное возвращение Филип ... (3)
    Есентай-Фото

    [quote=EL-Fenomeno]......

    Он стал первым с 2008 года (тогда выиграл Стейн Девольдер) гонщиком, выигравшим Тур Фландрии в майке действующего чемпиона Бельгии.[quote=EL-Fenomeno]Он стал первым с 2008 года (тогда выиграл Стейн Девольдер) гонщиком, выигравшим Тур Фландрии в майке действующего чемпиона Бельгии.[/quote]

     

    однако в статье "Он стал первым с 2008 года (тогда выиграл Стейн Девольдер) гонщиком, выигравшим Тур Фландрии в майке действующего чемпиона Бельгии."

  • RVL
    Gazprom – RusVelo поборется за ... (2)
    RVL-Фото

    выйти на старт=побороться

  • RVL
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (10)
    RVL-Фото
    1.справедливости ради, гонку смотрят не только бельгийцы.
    2. Жильбер ехал один. как вариант, Саган ехал там, что бы усложнить жизнь Авермату и Насену...один он как бэ помещался на тропинке...остальные нет.
  • RVL
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (10)
    RVL-Фото

    Грег "умирал", пока ехал с Саганом, а когда того не стало...полетел даже после завала, и думал еще Жильбера проглотить)))
    зы. так что, не надо про смиренное вью Грега. да оно было, но это не аргумент и ни как не высталяет Сагана нытиком. Это Саган все делал...Грег шел за ним.

  • Виктор Сироткин
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (10)
    Виктор Сироткин-Фото

    Если отбросить эмоции, то можно сделать вывод, что бельгийцы (те самые любители велоспорта), которые гордятся самой великой бельгийской велогонкой, не косвенно, а прямо стали виновниками этого завала: вывесились сами за забор, развесили свои шмотки по забору, в результате - Саган зацепил рулем куртку и его руль повело в сторону забора. Вот видео https://www.youtube.com/watch?v=wqJvJFy-aPY

    А главной ошибкой Сагана была попытка ехать слева от брусчатки рядом с забором. Справа была такая же тропинка, по которой и ехал Филипп Жильбер, но от неё до правого забора было больше метра. Понятно, что следующий поворот был налево, но это был бы поворот на подиум.

  • ThaGoose
    Петер Саган: «Не знаю, из-за ч ... (10)
    ThaGoose-Фото
    Подписываюсь, и соседа подпишу.
    Колесники были есть и будут, а Спартак и Петр уникальны!!!
  • EL-Fenomeno
    Триумфальное возвращение Филип ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Взять тур Фландрии в майке нацилнального чемпиона своей страны дорогого стоит. Тем более что такого не было на Де Ронде 30 лет.

    Впечетляющяя победа Фил Жила clappingbelgood

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