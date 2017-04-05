Майкл Мэттьюс – победитель 1-го этапа Тура Страны Басков-2017

[quote=EL-Fenomeno]......

Он стал первым с 2008 года (тогда выиграл Стейн Девольдер) гонщиком, выигравшим Тур Фландрии в майке действующего чемпиона Бельгии.[quote=EL-Fenomeno]Он стал первым с 2008 года (тогда выиграл Стейн Девольдер) гонщиком, выигравшим Тур Фландрии в майке действующего чемпиона Бельгии.[/quote]

однако в статье "Он стал первым с 2008 года (тогда выиграл Стейн Девольдер) гонщиком, выигравшим Тур Фландрии в майке действующего чемпиона Бельгии."