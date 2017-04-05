Майкл Мэттьюс – победитель 1-го этапа Тура Страны Басков-2017

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- Дата:
- Сегодня, 18:51
Майкл Мэттьюс на 1-м этапе Тура Страны Басков-2017 опережает в спринте своих соотечественников Джея МакКарти и Саймона Герранса
Майкл Мэттьюс (Michael Matthews), 26-летний австралийский гонщик команды Sunweb, одержал первую в сезоне победу, выиграв 1-й этап Тура Страны Басков-2017, и надел майку лидера общего зачёта.
На последних 5 км дистанции атаковали Тим Велленс (Lotto Soudal) и Жулиан Алафилипп (Quick Step Floors). Тима Велленса быстро догнала группа, а Жулиан Алафилипп удерживал просвет, но прокололся за 3,5 км до финиша.
Этап завершился общим спринтом, в котором Майкл Мэттьюс опередил своих соотечественников, гонщика команды Bora – Hansgrohe Джея МакКарти и гонщика команды Orica-Scott Саймона Герранса.
На последних 700 м упал капитан команды Trek-Segafredo Альберто Контадор, он финишировал через минуту после пелотона, однако, не потерял время, так как падение произошло в пределах последних 3 км этапа. После финиша испанский гонщик написал в твиттере, что упал на траву и не пострадал.
Результаты 1-го этапа Тура Страны Басков-2017
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