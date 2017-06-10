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Майкл Мэттьюс – победитель 3-го этапа Тура Швейцарии-2017

Майкл Мэттьюс обошёл в спринте Петера Сагана и Джона Дегенкольба на 3-м этапе Тура Швейцарии-2017

 

 

  26-летний австралийский гонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) одержал победу на 3-м этапе Тура Швейцарии-2017. Это вторая победа Мэттьюса в этом сезоне после выигранного этапа на Туре Страны Басков-2017. 3-й этап Тура Швейцарии финишировал там же, где был финиш 16-го этапа Тур де Франс прошлого года. Тогда в Берне победу праздновал Петер Саган, а Мэттьюс финишировал 5-м.

 

Майкл Мэттьюс – победитель 3-го этапа Тура Швейцарии-2017

 

Майкл Мэттьюс – победитель 3-го этапа Тура Швейцарии-2017

 

Майкл Мэттьюс – победитель 3-го этапа Тура Швейцарии-2017

 

  Этап с финишем после подъёма в столице Швейцарии Берне завершился спринтом. Отрыв дня был пойман за 13 км до финиша. Атака Доменико Поццовиво (AG2R) и поехавшего за ним Йона Исагирре (Bahrain-Merida) на финальном подъёме оказалась безрезультатной.

 

  Майкл Мэттьюс опередил на финише чемпиона мира Петера Сагана (Bora-Hansgrohe) и Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo). Победа на этапе принесла австралийскому гонщику и майку лидера генеральной классификации, которую он перехватил у Стефана Кюнга (BMC).

 

 

 

 

Результаты 3 этапа Тура Швейцарии-2017

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Теги к статье: Майкл Мэттьюс Michael Matthews Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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Комментарии

  • Адриен
    Тур Швейцарии-2017. Этап 3 (9)
    Адриен-Фото

    Нет, ну бывают комментаторы с разными "примечательностями" - скучные,восторженные, высокомерные и т.д.- как говорится, на вкус и цвет... Кожевникова же поражает страстным желанием блеснуть своей эрудицией и индивидуальностью, вставляя слова или целые фразы о ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ смысле которых она имеет весьма отдаленное представление. Как говорится в фильме - "Ляпай ! Но ляпай уверенно ! У них это называется точкой зрения !" Все равно как повар, желающий поразить своей стряпней, кладет в борщ банан, осьминога,кокос и думает, что получится вкуснейшее блюдо ... А на деле - несъедобная бурда . Неужели руководство канала не видит этого вопиющего непрофессионализма ?

  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2017. Этап 3 (9)
    VeloVelo-Фото

    Да ладно вам! ) Это  Хорошо, что Кожевникова коментировала.
    А ведь мог бы сам Великий Гу! )

  • ktilp-12
    Тур Швейцарии-2017. Этап 3 (9)
    ktilp-12-Фото

     Первый раз смотрю по Матч-арене велоспорт, это нечто!!!!!! Неоднократные отзывы о ее "перлах и ляпах" удивляли в отзывах, но удивляет НЕПРОФЕССИНАЛИЗМ ее в своем деле. За время существовании Матч-арены можно было вникнуть в суть велоспорта,для этого можно посмотреть 20-30 репортажей СК и Отара. Да-ааааа-уж.

  • Андрон
    Тур Швейцарии-2017. Этап 3 (9)
    Андрон-Фото
    Хорошо, что не смотрел репортаж. Не удержался бы, ляпнул чего-нибудь про мой любимый персонаж - Лизавету Кожевникову.
    У меня уже тетрадь перлов, записанных за Лизой.
  • RVL
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (15)
    RVL-Фото

    Это Елизавета, если не ошибаюсь.
    много выводов по Дофине , без единого коммента по сути транслируемой Швейцарии.
    ничего не имею против..но там по шаблонам все. 
    зы. Лиза, прокатитесь как Сережа, какой нить гранфондо, или чемпионат области, для ощущений происходящего. я серьезно..ну или с тренером.

  • старт-шоссе 82
    Тур Швейцарии-2017. Этап 3 (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    http://tivix.co/337-match-arena.html
  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Этап 3 (9)
    evgeny1330-Фото
    Где эти перлы можно послушать, особенно про Дегенкольба и БМС понравилось.
  • ararat
    Луис-Леон Санчес остается в ко ... (6)
    ararat-Фото
    Отличная новость!
  • GTX
    Тур Швейцарии-2017. Этап 3 (9)
    GTX-Фото

    Узнал много нового

    Дегенкольб раньше выступал в БМС, вчера кстати тоже.

    Дегенкольб и Метьюс - узкоспециализированые спринтеры.

    У Скай сейчас не найдеться 8 гонщиков на Тур де Франс.

    *скаевский осьминог - это понравилось.

    Продолжаем слушать сказки тети Лизы...

  • evgeny1330
    Тур Швейцарии-2017. Этап 3 (9)
    evgeny1330-Фото
    Молодец Мэттьюз, Саган опять второй, Дегенкольб в этом сезоне никакой, наверное последствия той травмы до сих пор сказываются.

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 1213

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