Майкл Мэттьюс – победитель 3-го этапа Тура Швейцарии-2017

Майкл Мэттьюс обошёл в спринте Петера Сагана и Джона Дегенкольба на 3-м этапе Тура Швейцарии-2017

26-летний австралийский гонщик команды Sunweb Майкл Мэттьюс (Michael Matthews) одержал победу на 3-м этапе Тура Швейцарии-2017. Это вторая победа Мэттьюса в этом сезоне после выигранного этапа на Туре Страны Басков-2017. 3-й этап Тура Швейцарии финишировал там же, где был финиш 16-го этапа Тур де Франс прошлого года. Тогда в Берне победу праздновал Петер Саган, а Мэттьюс финишировал 5-м.

Этап с финишем после подъёма в столице Швейцарии Берне завершился спринтом. Отрыв дня был пойман за 13 км до финиша. Атака Доменико Поццовиво (AG2R) и поехавшего за ним Йона Исагирре (Bahrain-Merida) на финальном подъёме оказалась безрезультатной.

Майкл Мэттьюс опередил на финише чемпиона мира Петера Сагана (Bora-Hansgrohe) и Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo). Победа на этапе принесла австралийскому гонщику и майку лидера генеральной классификации, которую он перехватил у Стефана Кюнга (BMC).