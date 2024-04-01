Джонатан Милан — победитель 4 этапа Тиррено-Адриатико-2024

Первая в карьере Джонатана Милана победа на этапе Тиррено-Адриатико

Джонатан Милан (Jonathan Milan) выиграл спринт на 4-м этапе Тиррено-Адриатико-2024, добавив в список достижений первую в карьере победу на этой итальянской гонке. 23-летний итальянский велогонщик команды Lidl-Trek финишировал 3-м в разделке на 1-м этапе, стал 2-м на 3-м этапе.

Отрыв дня едва не помешал спринтерам. За 2 км до финиша пелотон нагнал часть отрыва дня, но впереди оставались трое беглецов. На финальном километре 28-летний норвежский велогонщик команды UNO-X Mobility Йонас Абрахамсен (Jonas Abrahamsen) отказался сдаваться и атаковал. Его нагнали только на финальных 150 метрах, и он финишировал 7-м.

Том Пидкок (INEOS Grenadiers) также попробовал застать спринтеров врасплох, но не смог противостоять спринтерам. Джонатан Милан обошёл на финишной черте победителя 2-го этапа Яспера Филипсена (Alpecin-Deceunink).

Благодаря победе на этапе Джонатан Милан перехватил у Хуана Аюсо (UAE Team Emirates) и майку лидера гонки, опередив Аюсо на 4 секунды в генеральной классификации.

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Джонатан Милан: «Финишировали близко. Должен поблагодарить товарищей по команде за их потрясающую работу. На подъёме у меня был прокол, они вернули меня в пелотон. День был непростым. Этим утром так хотел выиграть после того, как уже финишировал третьим и вторым. На финише закричал от облегчения.

Трудным был не только финал, потому что мы проехали этап на очень высокой скорости. Очень лихорадочно прошёл последний километр, Абрахамсен усложнил нам жизнь. Я следил за Гирмаем и Филипсеном. Начал спринт с идеальной позиции, мне оставалось только выдать мою лучшую мощность на асфальте.

Эта победа очень важна перед классиками. Я в хорошей форме, на Классики поедем сильным составом с Мадсом Педерсеном и Яспером Стёйвеном. Но прежде всего хочу как можно лучше финишировать на Тиррено-Адриатико.

Я чувствую себя в самом начале своего путешествия. Команда так сильно верит в меня, что это меня поддерживает. Спринт хорошо получается, ещё я знаю, что могу защищать себя в коротких разделках. Классики - моя мечта. Пока не знаю, чего там могу добиться, и, если честно, не слишком об этом задумываюсь.

Моя цель - расти и работать. Каждая гонка - это шанс чему-то научиться. Иногда надо совершать ошибки, чтобы понимать, как совершенствоваться. Вместе с командой мы идём по этой дороге, и должны продолжать двигаться в этом направлении, оттачивать взаимодействие в развозе. Убеждён, мы сможем в будущем добиться великолепных результатов».