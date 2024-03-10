Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

Тиррено — Адриатико-2024. Превью

Тиррено-Адриатико, итальянская велогонка Мирового тура, которую называют «Гонкой двух морей», пройдёт с 4 по 10 марта. 59-й выпуск - 1115-километровое путешествие от Лидо-ди-Камайоре до Сан-Бенедетто-дель-Тронто, включает этапы для гонщиков всех специализаций - мастеров индивидуальной гонки на время, спринтеров, универсалов и горняков, с королевским горным этапом с финишем на Монте-Петрано (10 км с 8%).

Маршрут Тиррено-Адриатико-2024

Организаторы «Гонки двух морей» не отходят от сложившихся традиций, что лишь подчёркивает нарастание напряжения в борьбе за этапы и генеральную классификацию, начиная с индивидуальной гонки на время, разгоняя интригу на пересечённых этапах, с кульминацией в 5-й и 6-й день гонки, когда определится победитель, и завершив спринтерской борьбой в Сан-Бенедетто-дель-Тронто.

1-й этап - 10-километровая плоская индивидуальная гонка на время по прямой дороге с единственным разворотом на 180 градусов после прохождения единственной отсечкой через 5,6 км после старта. Два последних года победу на этапе одерживал Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers), который готов побороться за третий подряд успех.

2-й этап - шанс для спринтеров на почти полностью равнинном этапе и равнинном финишном отрезке.

3-й этап - 222-километровый, самый протяжённый этап гонки, этап с преимущественно равнинными 100 километрами, где шанс получают специалисты отрывов. Подъём Казакастальда - 5,9 км с 3,6% за 16 км до финиша и финальный подъём к финишу - 3 км со средним градиентом 2,3% могут спровоцировать атаки и застать врасплох кого-то из претендентов.

4-й этап - состоит из двух частей: подготовки к прохождению финального круга и самого круга. Первая часть пройдёт в горах Сибиллини, где будут несколько туннелей и узких дорог. В первый раз линию финиша участники пересекут за 22,7 км. Главное препятствие круга - 3-км подъём со средним градиентом 7%. Финальные 3 км со средним градиентом 4,5%, последний километр - градиент 2%.

5-й этап - череда подъёмов и спусков без единого ровного отрезка - первый серьёзный тест для генеральщиков. За 25 км до финиша начнётся решающая часть - подъём Сан-Джакомо - 11,9 км с 6,2%, максимальным градиентом 11% на второй части подъёма. После спуска к озеру - финальный 3-километровый подъём, где на первых двух километрах средний градиент 2,7 - 3,2%, на финальном километре - 7%.

6-й этап, королевский горный, где решающими могут стать финальные 30 км, на которых сначала предстоит преодолеть «стенку» 2,5 км со средним градиентом 8,5% и финишный подъём Монте-Петрано - 10,1 км со средним градиентом 8 %, где самый тяжёлый отрезок - первые 1,5 км с градиентом 12%.

7-й этап - спринтерский с пересечённым рельефом на первой половине дистанции и плоским на второй.

Участники и претенденты Тиррено-Адриатико-2024

Примож Роглич, победитель прошлого года, не будет защищать свой титул, как и призёр - Жуан Алмейда. Но недостатка звёзд, желающих стать «Королём двух морей», не будет.

Некоторые из участников уже боролись за генеральную классификацию на Тиррено-Адриатико. Так, двукратный победителя Тур де Франс Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) финишировал на этой гонке 2-м в 2022, победитель Джиро д’Италия Тео Геоган Харт (Lild-Trek) был 3-м в прошлом году, ещё один победитель Джиро д'Италия Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) финишировал 5-м в 2022.

В числе претендентов также призёр Вуэльты Испании-2022 Хуан Аюсо (UAE Team Emirates), трёхкратный призёр Вуэльты Испании Энрик Мас (Movistar), олимпийский чемпион Ричард Карапас (EF Education Easy-Post), Дани Мартинес (Bora-hansgrohe), Киан Эйтдебрукс (Visma Lease a Bike), Бен О’Коннор (Decathlon AG2R La Mondiale), Том Пидкок (INEOS Grenadiers), Фаусто Маснада (Soudal Quick Step), Роман Барде (dsm firmenich PostNL) и другие.

Тиррено-Адриатико2024 станет второй гонкой сезона для 38-летнего четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума (Israel Premier Tech).

Этапы Тиррено-Адриатико-2024:

04 марта. Этап 1. Lido di Camaiore-Viareggio-Lido di Camaiore Tudor ITT, 10 км

05 марта. Этап 2. Camaiore-Follonica, 198 км

06 марта. Этап 3. Volterra-Gualdo Tadino, 220 км

07 марта. Этап 4. Arrone-Giulianova, 207 км

08 марта. Этап 5. Torricella Sicura-Valle Castellana, 146 км

09 марта. Этап 6. Sassoferrato-Cagli (Monte Petrano), 180 км

10 марта. Этап 7. San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto, 154 км