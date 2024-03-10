VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

Тиррено — Адриатико-2024. Превью

 

Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

 

 

Тиррено-Адриатико, итальянская велогонка Мирового тура, которую называют «Гонкой двух морей», пройдёт с 4 по 10 марта. 59-й выпуск - 1115-километровое путешествие от Лидо-ди-Камайоре до Сан-Бенедетто-дель-Тронто, включает этапы для гонщиков всех специализаций - мастеров индивидуальной гонки на время, спринтеров, универсалов и горняков, с королевским горным этапом с финишем на Монте-Петрано (10 км с 8%).

 

Маршрут Тиррено-Адриатико-2024

 

Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

 

 

Организаторы «Гонки двух морей» не отходят от сложившихся традиций, что лишь подчёркивает нарастание напряжения в борьбе за этапы и  генеральную классификацию, начиная с индивидуальной гонки на время, разгоняя интригу на пересечённых этапах, с кульминацией в 5-й и 6-й день гонки, когда определится победитель, и завершив спринтерской борьбой в Сан-Бенедетто-дель-Тронто.

 

1-й этап - 10-километровая плоская индивидуальная гонка на время по прямой дороге с единственным разворотом на 180 градусов после прохождения единственной отсечкой через 5,6 км после старта. Два последних года победу на этапе одерживал Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers), который готов побороться за третий подряд успех.

 

2-й этап - шанс для спринтеров на почти полностью равнинном этапе и равнинном финишном отрезке.

 

3-й этап - 222-километровый, самый протяжённый этап гонки, этап с преимущественно равнинными 100 километрами, где шанс получают специалисты отрывов. Подъём Казакастальда - 5,9 км с 3,6% за 16 км до финиша и финальный подъём к финишу - 3 км со средним градиентом 2,3% могут спровоцировать атаки и застать врасплох кого-то из претендентов.

 

4-й этап - состоит из двух частей: подготовки к прохождению финального круга и самого круга. Первая часть пройдёт в горах Сибиллини, где будут несколько туннелей и узких дорог. В первый раз линию финиша участники пересекут за 22,7 км. Главное препятствие круга - 3-км подъём со средним градиентом 7%. Финальные 3 км со средним градиентом 4,5%, последний километр - градиент 2%.

 

5-й этап - череда подъёмов и спусков без единого ровного отрезка - первый серьёзный тест для генеральщиков. За 25 км до финиша начнётся решающая часть - подъём Сан-Джакомо -  11,9 км с 6,2%, максимальным градиентом 11% на второй части подъёма. После спуска к озеру - финальный 3-километровый подъём, где на первых двух километрах средний градиент 2,7 - 3,2%, на финальном километре - 7%.

 

6-й этап, королевский горный, где решающими могут стать финальные 30 км, на которых сначала предстоит преодолеть «стенку» 2,5 км со средним градиентом 8,5% и финишный подъём Монте-Петрано - 10,1 км со средним градиентом 8 %, где самый тяжёлый отрезок - первые 1,5 км с градиентом 12%.  

 

7-й этап - спринтерский с пересечённым рельефом на первой половине дистанции и плоским на второй.

 

 

Участники и претенденты Тиррено-Адриатико-2024

 

Примож Роглич, победитель прошлого года, не будет защищать свой титул, как и призёр - Жуан Алмейда. Но недостатка звёзд, желающих стать «Королём двух морей», не будет.

 

Некоторые из участников уже боролись за генеральную классификацию на Тиррено-Адриатико. Так, двукратный победителя Тур де Франс Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) финишировал на этой гонке 2-м в 2022, победитель Джиро д’Италия Тео Геоган Харт  (Lild-Trek) был 3-м в прошлом году, ещё один победитель Джиро д'Италия Джей Хиндли (Bora-hansgrohe) финишировал 5-м в 2022.

 

В числе претендентов также призёр Вуэльты Испании-2022 Хуан Аюсо (UAE Team Emirates), трёхкратный призёр Вуэльты Испании Энрик Мас (Movistar), олимпийский  чемпион Ричард Карапас (EF Education Easy-Post), Дани Мартинес (Bora-hansgrohe), Киан Эйтдебрукс (Visma Lease a Bike), Бен О’Коннор (Decathlon AG2R La Mondiale), Том Пидкок (INEOS Grenadiers), Фаусто Маснада (Soudal Quick Step), Роман Барде (dsm firmenich PostNL) и другие.

 

Тиррено-Адриатико2024 станет второй гонкой сезона для 38-летнего четырёхкратного победителя Тур де Франс Криса Фрума (Israel Premier Tech).

 

 

Этапы Тиррено-Адриатико-2024:

 

 

04 марта. Этап 1. Lido di Camaiore-Viareggio-Lido di Camaiore Tudor ITT, 10 км

Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

 

Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

 

05 марта. Этап 2.  Camaiore-Follonica, 198 км

 

Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

 

06 марта. Этап 3.  Volterra-Gualdo Tadino, 220 км

 

Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

 

Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

 

07 марта. Этап 4. Arrone-Giulianova, 207 км

 

Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

 

Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

 

08 марта. Этап 5.  Torricella Sicura-Valle Castellana, 146 км

Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

 

Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

 

Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

 

09 марта. Этап 6.  Sassoferrato-Cagli (Monte Petrano), 180 км

Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

 

Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

 

 

Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

 

10 марта. Этап 7. San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto, 154 км

Тиррено - Адриатико-2024. Маршрут и участники

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тиррено-Адриатико-2024 гонка Мирового тура Tirreno-Adriatico

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Кто выиграет Тиррено-Адриатико-2024?


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

3- 10 марта 2024

Paris - Nice

4- 10 марта 2024

Tirreno-Adriatico

13 марта 2024

Danilith Nokere Koerse

13 марта 2024

Milano - Torino

15 марта 2024

Bredene Koksijde Classic

16 марта 2024

Milano-Sanremo

18 -24 марта 2024

Volta Ciclista a Catalunya

19 -23 марта 2024

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

20 марта 2024

Classic Brugge-De Panne

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • nightbuster33
    Париж-Ницца-2024. Этап 1 (9)
    nightbuster33-Фото

    То,что и "хорошему"танцору,только в голове.

  • uran
    Париж-Ницца-2024. Этап 1 (9)
    uran-Фото
    Что мешает условному астанафореверу хорошо пристроится в велокоманду про тура, рассекать по странам, кушать в ресторанах, получать массаж?
  • Au5
    Париж-Ницца-2024. Этап 1 (9)
    Au5-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Классная жизнь удалась у Димки. Катается в кайф по странам, континентам, городам, не напрягаясь, не торопясь. Живет в классных отелях, питается в ресторанах здоровой пищей. Ему делают каждый день релаксирующий массаж, проводят оздоравливающие медицинские процедуры, да и за все это стабильно перечисляют на карту нехилые бабки.... короче катится ему в этой жизни в кайф...и все под прикрытием. Молодчина этот конь педальный, ничавонескажешь, хорошо пристроился.!

    хорошо присосался))

  • Astanaforever
    Париж-Ницца-2024. Этап 1 (9)
    Astanaforever-Фото
    Классная жизнь удалась у Димки. Катается в кайф по странам, континентам, городам, не напрягаясь, не торопясь. Живет в классных отелях, питается в ресторанах здоровой пищей. Ему делают каждый день релаксирующий массаж, проводят оздоравливающие медицинские процедуры, да и за все это стабильно перечисляют на карту нехилые бабки.... короче катится ему в этой жизни в кайф...и все под прикрытием. Молодчина этот конь педальный, ничавонескажешь, хорошо пристроился.!
  • Святославчик
    Париж-Ницца-2024. Этап 1 (9)
    Святославчик-Фото
    Цитата: nightbuster33
    По моему у Астаны один Техада с головой,который и приехал к финишу в голове. А за ним Луценко:почти+1,30.Ему нужно посмотреть фильм "Чапаев",где должен быть командир во время атаки. Чуланчики разинули в хвосте перед подъемом- итог в протоколе.
    Зато Сир Груздьев на финише самого Якобсона обогнал!
  • vova-55
    Ремко Эвенепул готов к дебюту ... (1)
    vova-55-Фото

    Почти все этапы отлично подходят для Ремко. 

    Лишь 7 и 8 этапы горные.

     

  • s75
    Киан Эйтдебрукс о первой велог ... (15)
    s75-Фото

    судя по некоторым комментам - с наступлением весны отдельные индивидуумы проявляют интерес к бельгийцу не как к велогонщику... на скриншоте обыкновенное лицо уставшего велосипедиста, да еще и не самый удачный кадр, надо заметить

  • velodoctor
    Париж-Ницца-2024. Этап 1 (9)
    velodoctor-Фото

    Чуть-чуть рано Мадса открыли, мне кажется идеально было бы кому-то дать разгон после поворот,а так Кой очень комфортно на колесе сидел. 

  • velodoctor
    Тадей Погачар — победитель Стр ... (2)
    velodoctor-Фото

    Тоже подумал что Страде Бьянке заслуживает большего, как вариант можно засунуть ее в блок классик после сервеных, да история у  нее не такая и большая, но если все  топы будут ехать, маршрут и сама гонка подразумевают множетво вариантов развязок, гравийные участки, горы и холмы, стенка на финише, есть всё. 

  • Pugachev
    Тадей Погачар — победитель Стр ... (2)
    Pugachev-Фото

    Ну вот как это комментировать??????

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

4 марта

Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers)

Diego Sevilla (Polti - Kometa)

Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2024 (12)
Февраль 2024 (143)
Январь 2024 (101)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)