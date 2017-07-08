Йонас Вингегор — победитель велогонки O Gran Camino-2024

Йонас Вингегор сделал хет-трик и одержал победу в общем зачёте O Gran Camiño-2024

Йонас Вингегор второй год подряд начинает сезон с победы в испанской велогонке O Gran Camiño. 27-летний датский велогонщик команды Visma Lease a Bike и в этом году не оставил соперникам шанса, забрав победы на трёх подряд горных этапах, все три победы он одержал из сольного отрыва со значительным преимуществом.

И снова одним из соперников была погода - 4-й этап O Gran Camiño-2024 организаторы уже во время гонки сократили из-за проливного дождя, оставив лишь одно, а не два прохождения финального подъёма 1-й категории Монте Алойя (Monte Aloia) - 7 км со средним градиентом 8.06%, максимальным 9,3%.

К подножию подъёма преимущество отрыва дня сократилось до 50 секунд, а за 3 км до вершины их добрал проредившийся пелотон. Первым из группы атаковал Ленни Мартинес (Groupama-FDJ), но Йонас Вингегор был начеку и поехал вслед за ним, а затем ускорился и сбросил соперника. 20-летний Ленни Мартинес стал сильнейшим из группы, удержав второе место, он финишировал через 15 секунд после победителя Йонаса Вингегора и также стал вторым в общем зачёте. Тройку лучших на этапе замкнул Хью Карти (EF Education EasyPost), а Эган Берналь (INEOS Grenadiers), финишировавший 4-м через 48 секунд после Вингегора, поднялся на третью ступень итогового подиума O Gran Camiño-2024.

Йонас Вингегор в интервью сайту команды и Wielerflits сказал: «Очень доволен прошедшей неделей. Все фантастически работали. Три победы на трёх этапах и в генеральной классификации позволяют говорить о почти идеальной гонке O Gran Camino. Единственное, что не слишком радовало, это погода. К сожалению, нам пришлось завершать гонку в таких тяжёлых условиях.

Нога шла отлично, форма хорошая. Я готов к Тиррено-Адриатико, н самое важное теперь - не заболеть. Сегодня было не так холодно, но если бы пришлось спускаться перед вторым прохождением финального подъёма, то можно было совсем замёрзнуть. И ещё был сильный ветер. На некоторых участках казалось, что деревья вот-вот упадут.

Организаторы правильно решили сократить этап. На последнем подъёме мы догнали гонщиков отрыва и поехали за победой на этапе. За 3 км до вершины в группе фаворитов все ещё держались вместе, но потом начались атаки. Я увидел, что настал хороший момент, к счастью, за мной никто не смог поехать. А потом оставалось только распределить силы до финиша. Жаль организаторов, второй год подряд гонка проходит в плохую погоду. Я бы предпочёл проехать весь маршрут без изменений. Вернусь ли в следующем году? Думаю, сначала изучу прогноз погоды. Посмотрим».

Ленни Мартинес: «Надо было хорошо утеплиться. Мне пришлось остановиться у технички, чтобы взять одежду, потому что я очень замёрз. Это всегда кажется странным, потому что когда едешь быстро, тебе тепло, как только чуть замедляешься, тебе снова холодно. Но к финалу я снял всё, что надел, чтобы финишировать в моей обычной майке. Ребята, как обычно, отлично поработали, чтобы я начал подъём на хорошей позиции.

Я атаковал первым, а потом ответил на контратаку Вингегора. К сожалению, уехать за ним мне не удалось, но я держался в пределах 10-15 секунд, контролируя усилия, чтобы не выдохнуться. Очень рад, что занял второе место между Йонасом Вингегором и Эганом Берналем - они оба великие чемпионы. Я впервые сел на колесо Йонаса, впервые боролся с ним за победу на этапе. Это первый раз, но не последний. Хочу повторить подобное в будущем».