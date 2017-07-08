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Йонас Вингегор — победитель велогонки O Gran Camino-2024

Йонас Вингегор сделал хет-трик и  одержал победу в общем зачёте O Gran Camiño-2024

 

 

Йонас Вингегор второй год подряд начинает сезон с победы в испанской велогонке O Gran Camiño. 27-летний датский велогонщик команды Visma Lease a Bike и в этом году  не оставил соперникам шанса, забрав победы на трёх подряд горных этапах, все три победы он одержал из сольного отрыва со значительным преимуществом.

 

И снова одним из соперников была погода - 4-й этап O Gran Camiño-2024 организаторы уже во время гонки сократили из-за проливного дождя, оставив лишь одно, а не два прохождения финального подъёма 1-й категории  Монте Алойя (Monte Aloia) - 7 км со средним градиентом 8.06%, максимальным 9,3%.

 

Йонас Вингегор — победитель велогонки O Gran Camino-2024

Йонас Вингегор — победитель велогонки O Gran Camino-2024

Йонас Вингегор — победитель велогонки O Gran Camino-2024

Йонас Вингегор — победитель велогонки O Gran Camino-2024

 

К подножию подъёма преимущество отрыва дня сократилось до 50 секунд, а за 3 км до вершины их добрал проредившийся пелотон. Первым из группы атаковал Ленни Мартинес (Groupama-FDJ), но Йонас Вингегор был начеку и поехал вслед за ним, а затем ускорился и сбросил соперника. 20-летний Ленни Мартинес стал сильнейшим из группы, удержав второе место, он финишировал через 15 секунд после победителя Йонаса Вингегора и также стал вторым в общем зачёте. Тройку лучших на этапе замкнул Хью Карти (EF Education EasyPost), а Эган Берналь (INEOS Grenadiers), финишировавший 4-м через 48 секунд после Вингегора, поднялся на третью ступень итогового подиума O Gran Camiño-2024.

 

Йонас Вингегор в интервью сайту команды и Wielerflits сказал: «Очень доволен прошедшей неделей. Все фантастически работали. Три победы на трёх этапах и в генеральной классификации позволяют говорить о почти идеальной гонке O Gran Camino. Единственное, что не слишком радовало, это погода. К сожалению, нам пришлось завершать гонку в таких тяжёлых условиях.

 

Нога шла отлично, форма хорошая. Я готов к Тиррено-Адриатико, н самое важное теперь - не заболеть. Сегодня было не так холодно, но если бы пришлось спускаться перед вторым прохождением финального подъёма, то можно было совсем замёрзнуть. И ещё был сильный ветер. На некоторых участках казалось, что деревья вот-вот упадут.

 

Организаторы правильно решили сократить этап. На последнем подъёме мы догнали гонщиков отрыва и поехали за победой на этапе. За 3 км до вершины в группе фаворитов все ещё держались вместе, но потом начались атаки. Я увидел, что настал хороший момент, к счастью, за мной никто не смог поехать. А потом оставалось только распределить силы до финиша. Жаль организаторов, второй год подряд гонка проходит в плохую погоду. Я бы предпочёл проехать весь маршрут без изменений. Вернусь ли в следующем году? Думаю, сначала изучу прогноз погоды. Посмотрим».

 

Ленни Мартинес: «Надо было хорошо утеплиться. Мне пришлось остановиться у технички, чтобы взять одежду, потому что я очень замёрз. Это всегда кажется странным, потому что когда едешь быстро, тебе тепло, как только чуть замедляешься, тебе снова холодно. Но к финалу я снял всё, что надел, чтобы финишировать в моей обычной майке. Ребята, как обычно, отлично поработали, чтобы я начал подъём на хорошей позиции.

 

Я атаковал первым, а потом ответил на контратаку Вингегора. К сожалению, уехать за ним мне не удалось, но я держался в пределах 10-15 секунд, контролируя усилия, чтобы не выдохнуться. Очень рад, что занял второе место между Йонасом Вингегором и Эганом Берналем - они оба великие чемпионы. Я впервые сел на колесо Йонаса, впервые боролся с ним за победу на этапе. Это первый раз, но не последний. Хочу повторить подобное в будущем».

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike O Gran Camino-2024 велогонка категории 2.1

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 07:45 | Регистрация: 8.07.2017

    С весны пораньше уже - быкует Й. Вингегор.

    Не доведёт это до добра летом

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
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Комментарии

  • Yuriy 17
    Йонас Вингегор — победитель ве ... (1)
    Yuriy 17-Фото

    С весны пораньше уже - быкует Й. Вингегор.

    Не доведёт это до добра летом

  • старт-шоссе 82
    У Петера Сагана выявили пробле ... (19)
    старт-шоссе 82-Фото

    =Бросайте курить= сказал доктор певцу, на что тот ответил =ну я же не курю когда пою.=

    Сагану здоровья и всем по велосипеду.

  • старт-шоссе 82
    Omloop Het Nieuwsblad-2024. Же ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Vos класично отсиделась на колесе последние 20км, Longo Borghini и van Anrooij как-то однообразно и прямолинейно атаковали за что и поплатились, а Kopecky больше всех пахала и на последнем подъеме всю работу сделала она.

    Вот и всё великолепие.

  • Astanaforever
    Ильхан Достиев – вице-чемпион ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Новость О-Ш-Е-Л-О-М-Л-Я-Ю-Щ-А-Я!!!!!
  • Astanaforever
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: василий
    У Астаны вообще все плохо в классиках
    Так вместо бездарей и лентяев набрали лентяев и бездарей. Чувствуете разницу?)))) А руководство Астаны чувствует ,вот и понабрали.
  • василий
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (6)
    василий-Фото
    У Астаны вообще все плохо в классиках
  • Pedalpower
    Ильхан Достиев – вице-чемпион ... (3)
    Pedalpower-Фото
    Для парня достижение значительное, молодчина он, в отличии от дармоедов основной команды. Но в целом явно не туда идёт прогресс развития спорта, если рядовое призовое место на гонке второй категории, причём где всего 4 протур команды ехало, уже отдельное событие заслуживающее новости.
  • Николай Н.
    Тур ОАЭ-2024. Этап 7 (4)
    Николай Н.-Фото

    Смелый побег и удачный финиш привёл парнишку к победе в этом туре.

  • Николай Н.
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Ван Арт прекрасно провёл гонку, своим упорством к победе измотал своих напарников по побегу, что те уже не составили ему конкуренцию на финише.

  • salomon
    Kuurne - Bruxelles - Kuurne-20 ... (6)
    salomon-Фото
    Шо и требовалось доказать

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