Маттиас Скельмосе — победитель 6 этапа Париж — Ницца-2024

Маттиас Скельмосе: «Теперь у меня и победа на этапе и хорошее место в общем зачёте Париж-Ницца-2024»

23-летний чемпион Дании, велогонщик команды Lidl-Trek Маттиас Скельмосе (Mattias Skjelmose) одержал первую в сезоне победу, выиграв первый в карьере этап Париж-Ницца.

6-й этап Париж-Ницца-2024 начался с того, что товарищ Маттиаса Скельмосе по команде Lidl-Trek Мадс Педерсен неистово боролся за попадание в отрыв дня, считая, что шанс выиграть этап у него будет только в том случае, если до рамп Коль-сюр-Луп он доберётся до того, как подъём штурмуют лёгкие горняки. Мадс Педерсен участвовал почти в каждой попытке сформировать отрыв, однако группа из десяти гонщиков, включая Педерсена, уехала лишьл через 70 км. Однако темп, который задавали гонщики команды INEOS Grenadiers, нейтрализовали отрыв.

На спуске, ведущим к подножию Кот-де-ла-Колль-сюр-Луп - 1,8 км с 10% и максимальным 19% пелотон порвался на группы. В начале подъёма команда Bora-hansgrohe подняла темп, готовя атаку капитана Приможа Роглича, который попытался уехать от соперников за 29,8 км до финиша. Но просвет сразу закрыли.

А следующая атака, которую начал велогонщик команды Visma Lease a Bike Маттео Йоргенсон, оказалась успешной. Через несколько километров к нему переложились Маттиас Скельмосе и Брэндон Макналти (UAE Team Emirates). Втроём они создали просвет, который удержали до финиша. На финальном километре у трио лидеров оставалась минута преимущества, и они разыграли спринт.

Чемпион Дании спуртовал с выгодной позиции из-за спин соперников и обошёл их на финише. Благодаря значительному отрыву от группы преследования и бонусным секундам Маттиас Скельмосе поднялся с 19-й на 4-ю позицию в общем зачёте. А жёлтую майку лидера Париж-Ницца-2024 вновь надел финишировавший вторым на этапе Брэндон Макналти (UAE Team Emirates).

Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) выиграл спринт из группы преследователей, которая проиграла в итоге победителю, Маттиасу Скельмосе, 53 секунды.

Маттиас Скельмосе: «Я очень счастлив, и мне не верится. Весь день чувствовал себя хорошо. Но, знаете, в такие дни помимо формы нужна и удача. Команда идеально работала на меня, после того, как отрыв с Мадсом догнали, команда приложила все силы, поэтому их работа свела к минимуму вес этой необходимой удачи.

Когда Маттео атаковал, я подумал, что просвет закроют Ремко или Примож, или один из ребят, которые идут высоко в общем зачёте. Но потом попробовал сам прибавить, и они меня отпустили, или позволили мне удалиться на несколько метров. А затем я уже пошёл полным ходом. Брэндон меня догнал, мы смогли закрыть просвет.

Я люблю выступать во Франции, особенно в этом регионе. В прошлом году на гонке в От-Вар получил незабываемые эмоции, а это близко отсюда. Для меня эта победа - первая в сезоне, и такая победа всегда особенная.

Выиграть Париж-Ницца? В велоспорте случаются и гораздо бОльшие чудеса, но думаю, что сегодня другие ребята были сильнее меня. Я выиграл сегодня несколько странным способом, потому что ставка была на то, что я сильно отстаю в генеральной классификации. Не совсем приятный способ побеждать, эти ребята в отрыве были сильнее.

Сейчас чувствую себя лучше, чем в прошлом году до победы на Туре Швейцарии. Мы потеряли время в командной гонке, но если бы не это, возможно, я бы сегодня не выиграл этап, так как меня бы не отпустили. Рад, тому, какую позицию сейчас занимаю в общем зачёте.

Не знаю, что у меня получится сделать в ближайшие дни, сложно сказать. Чувствую себя прекрасно как никогда, посмотрим, как далеко получится продвинуться. Посмотрим на прогноз погоды. Был бы рад подняться в генеральной классификации, но также порадуюсь, если сохраню текущую позицию. Я стартовал на Париж-Ницца-2024 с целью бороться за общий зачёт, потом мы проиграли в командной гонке, и я переключился на этапы. Теперь же у меня и победа на этапе, и хорошее место в общем зачёте».

Брэндон Макналти: «Не ожидал такого результата. Но финальный круг оказался довольно тяжёлым. Мы понимали, что будут атаки, но я не ожидал, что надену жёлтую майку. Если и был кто-то помимо моих товарищей по команде, с кем бы я мог хорошо сработаться в отрыве, так это Йоргенсон. Так что, было весело. Вспомнил, как мы гонялись вместе с ним в юниорах. Впереди два трудных этапа с плохой погодной, будем прилагать все силы».

Маттео Йоргенсон: «Сегодня я боролся за генеральную классификацию. Чувствовал, что при такой погоде получится этап для генеральщиков. Не расстроился, что не выиграл этап. Немного разочарован, что Скельмосе какое-то время отсиживался, но это в правилах игры. Снимаю перед ним шляпу.

Очень надеялся, что в группе будут колебаться в нерешительности. Так и вышло, я этим воспользовался. Ожидал, что Примож и Ремко мощно пойдут на последнем подъёме. Они следили друг за другом, и я удивился, что в финале получился такой большой разрыв. У нас в отрыве хорошо шла нога, а они позади, наверное, тормозили друг друга. Мне же важно было выиграть как можно больше времени в генеральной классификации. Доволен своим выступлением.

Брэндон - хороший друг, но сейчас мы в гонке. Я точно не хочу скрывать своих амбиций, сейчас я именно на той позиции, где и хотел оказаться. Подъём Мадоне д’Утелль я отлично знаю, это один из моих любимых подъёмов в Ницце, часто его езжу. На нём лучший во всей Ницце вид - с одной стороны Альпы, с другой - море».