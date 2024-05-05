Ремко Эвенепул - трёхкратный победитель Волты Алгарве

Ремко Эвенепул — победитель Волты Алгарве-2024

24-летний Ремко Эвенепул стал трёхкратным победителем португальской велогонки Волта Алгарве, повторив успех 2020 и 2022 года. Это 12-я победа на многодневной гонке в списке достижений капитана команды Soudal Quick Step.

Действующий чемпион мира в индивидуальной гонке на время, Ремко Эвенепул надел майку лидера Волты Алгарве-2024 после победы в разделке на 4-м этапе. На двух горных этапах он уступил защищавшему титул победителя прошлого года Дани Мартинесу (Bora-hansgrohe). Но Ремко Эвенепул с большим запасом обошёл Мартинеса в генеральной классификации после индивидуальной гонки на время, и выиграл Волту Алгарве-2024 с преимуществом в 43 секунды над колумбийским велогонщиком, а тройку призёров гонки замкнул с отставанием в 1:21 33-летний словенский велогонщик команды Visma Lease a Bike Ян Тратник.

Следующая цель Ремко Эвенепула - гонка Париж-Ницца-2024, стартующая 3 марта, которую чемпион Бельгии поедет впервые в карьере.

Ремко Эвенепул: «Эта победа много значит для меня. Гонка очень красивая, а в этом году здесь был очень высокий уровень соперников. Это видно по выступлению команды Bora-hansgrohe и особенно по тому, как боролся Мартинес.

В этой гонке я был одним из немногих топовых гонщиков, кто ещё не работал в тренировочном лагере на высоте, и всё же я выиграл. Это неплохо, есть куда прогрессировать.

Такой опытный гонщик как Микель Ланда доказал, что он бесценный помощник. Очень жаль, что я не смог отфинишировать и завершить победой работу команды.

Два года назад на этом подъёме я финишировал пятым, теперь вторым. Мне бы очень хотелось здесь выиграть, чувствовал, что я был сильнейшим.

Но три победы в генеральной классификации за три участия, три победы за девять дней (включая Figuera Champions Classic)- я точно могу быть доволен.

Нам пришлось пожертвовать многими товарищами по команде в погоне за отрывом и раньше, чем мы ожидали. Но мы показали, насколько силён у нашей команды боевой настрой. Мы никогда не паникуем, особенно в такой ситуации, которую создал сегодня Ваут. Поздравления Вауту за то, что он пытался, рано открыл и осложнил гонку.

Мне пришлось доезжать на 54-й звезде, в финале цепь больше не переключалась. Всю гору проехал на этой большой звезде, хотя предпочитаю проезжать подъёмы с более высоким каденсом. Это стоило мне сил, которых не хватило в спринте, немного убило ноги.

Досадно, потому что подъём с градиентом, доходящим до 20%, проходить довольно сложно. Думаю, я мог бы выиграть. Но такое случается, я, конечно, рад победе в генеральной классификации».