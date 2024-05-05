VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ремко Эвенепул - трёхкратный победитель Волты Алгарве

Ремко Эвенепул — победитель Волты Алгарве-2024

 

 

24-летний Ремко Эвенепул стал трёхкратным победителем португальской велогонки Волта Алгарве, повторив успех 2020 и 2022 года. Это 12-я победа на многодневной гонке в списке достижений капитана команды Soudal Quick Step.

 

Действующий чемпион мира в индивидуальной гонке на время, Ремко Эвенепул надел майку лидера Волты Алгарве-2024 после победы в разделке на 4-м этапе. На двух горных этапах он уступил защищавшему титул победителя прошлого года Дани Мартинесу (Bora-hansgrohe). Но Ремко Эвенепул с большим запасом обошёл Мартинеса в генеральной классификации после индивидуальной гонки на время, и выиграл Волту Алгарве-2024 с преимуществом в 43 секунды над колумбийским велогонщиком, а тройку призёров гонки замкнул с отставанием в 1:21 33-летний словенский велогонщик команды Visma Lease a Bike Ян Тратник.

 

Следующая цель Ремко Эвенепула - гонка Париж-Ницца-2024, стартующая 3 марта, которую чемпион Бельгии поедет впервые в карьере.

 

Ремко Эвенепул - трёхкратный победитель Волты Алгарве

Ремко Эвенепул - трёхкратный победитель Волты Алгарве

Ремко Эвенепул - трёхкратный победитель Волты Алгарве

 

 

Ремко Эвенепул: «Эта победа много значит для меня. Гонка очень красивая, а в этом году здесь был очень высокий уровень соперников. Это видно по выступлению команды Bora-hansgrohe и особенно по тому, как боролся Мартинес.

 

В этой гонке я был одним из немногих топовых гонщиков, кто ещё не работал в тренировочном лагере на высоте, и всё же я выиграл. Это неплохо, есть куда прогрессировать.

 

Такой опытный гонщик как Микель Ланда доказал, что он бесценный помощник. Очень жаль, что я не смог отфинишировать и завершить победой работу команды.

 

Два года назад на этом подъёме я финишировал пятым, теперь вторым. Мне бы очень хотелось здесь выиграть, чувствовал, что я был сильнейшим.

 

Но три победы в генеральной классификации за три участия, три победы за девять дней (включая  Figuera Champions Classic)- я точно могу быть доволен.

Нам пришлось пожертвовать многими товарищами по команде в погоне за отрывом и раньше, чем мы ожидали. Но мы показали, насколько силён у нашей команды боевой настрой. Мы никогда не паникуем, особенно в такой ситуации, которую создал сегодня Ваут.   Поздравления Вауту за то, что он пытался,  рано открыл и осложнил гонку.

 

Мне пришлось доезжать на 54-й звезде, в финале цепь больше не переключалась. Всю гору проехал на этой большой звезде, хотя предпочитаю проезжать подъёмы с более высоким каденсом. Это стоило мне сил, которых не хватило в спринте, немного убило ноги.

 

Досадно, потому что подъём с градиентом, доходящим до 20%, проходить довольно сложно. Думаю, я мог бы выиграть. Но такое случается, я, конечно, рад победе в генеральной классификации».

 

Итоговые результаты Волты Алгарве-2024

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Волта Алгарве-2024 Volta ao Algarve-2024 многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

19 - 25 февраля 2024

UAE Tour

24 февраля 2024

Omloop Nieuwsblad

25 февраля 2024

Kuurne - Brussel - Kuurne

2 марта 2024

Strade Bianche

3- 10 марта 2024

Paris - Nice

4- 10 марта 2024

Tirreno-Adriatico

16 марта 2024

Milano-Sanremo

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

19 февраля

Rudiger Selig (Astana Qazaqstan Team)

Sebastian Mora (Burgos - BH)

Jan Maas (Jayco AlUla)

David Martin Romero (Polti - Kometa)

20 февраля

Lawson Craddock (Jayco AlUla)

George Jackson (Burgos - BH)

Jaume Guardeno Roma (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2024 (89)
Январь 2024 (101)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)
Сентябрь 2023 (183)