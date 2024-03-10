Ремко Эвенепул готов к дебюту на велогонке "Париж-Ницца"

Ремко Эвенепул: «Моя цель - выиграть этап Париж-Ницца-2024 и быть высоко в генеральной классификации»

Ремко Эвенепул готов к дебюту на одной из старейших многодневных велогонок Мирового тура - “Париж-Ницца”. 24-летний чемпион Бельгии, чемпион мира в разделке возглавит команду Soudal Quick Step, где ставит целью борьбу за победу на этапе и высокое место в общем зачёте. Ему будут помогать Маттиа Каттанео, Ив Лампарт, Джанни Москон, Каспер Педерсен, Илан Ван Вильдер и Луис Верваке.

Ремко Эвенепул к старту на Париж-Ницца-2024 уже одержал три победы на португальских гонках — выиграл Figueira Champions Classic, этап с индивидуальной гонкой на время и общий зачёт Волты Алгарве-2024.

Ремко Эвенепул: «Я хочу выиграть на Париж-Ницца-2024 этап и быть высоко в генеральной классификации. С нетерпением жду первого выступления во Франции. Да, я уже дважды участвовал в Хроно Наций, но сейчас будет совершенно другой опыт. Париж-Ницца — отличная гонка, чтобы привыкнуть к Франции, к зрителям, к погоде, к тому, как здесь проводят гонки. Не могу дождаться.

Считаю, что гонка будет нервной, даже погода в этой гонке играет роль, так что мы просто должны двигаться шаг за шагом. Маршрут красивый и требующий много сил.

Теоретически он подходит многим гонщикам, поэтому сложно сказать, как будет развиваться гонка. Мне любопытно, какой будет командная гонка на время, где первая часть трудная, с несколькими холмами, которые проверят силы, плюс правило, где результат засчитывается по первому гонщику. Это делает гонку ещё интереснее. Что касается финального уик-энда и подъёмов вокруг Ниццы, я не знаю, что от них ожидать.

Думаю, будет тяжело, но это всё, что могу сказать. Я не знаю эти подъёмы, видел их только по телевизору. Для меня предстоит неделя открытий, в том числе открытия финального уик-энда Тур де Франс.

Было бы здорово выиграть мою первую гонку Мирового тура во Франции, но уровень участников очень высок, в гонке будут не только Примож и я. Было бы великолепно выиграть, но я порадуюсь и второму или третьему месту.

Я уверен в своих силах, потому что у меня был идеальный старт в Португалии. Чувствую себя хорошо, со мной поедет сильная команда, и ребята, которые смогут быть рядом со мной в подъёмах, и те, кто повезёт на равнине, кто будет помогать беречь силы.

Как я уже говорил, хорошо выиграть генеральную классификацию, но финиш вторым или третьим тоже будут считать успехом, который придаст мне уверенности. После гонки получу ответы на пару вопросов, но в то же время важные выводы пока будет делать рано. О них можно говорить только после Критериума Дофине. А сейчас только март. Поэтому мой фокус - на Париж-Ницца-2024, где надеюсь хорошо выступить с командой Soudal Quick Step».

Клаас Лодевик, спортивный директор Soudal Quick-Step: «Париж-Ницца — важная для команды гонка. Первые два дня будут технически очень сложными, с большим количеством дорожной архитектуры, поэтому главное - пройти эти этапы без проблем. Затем командная гонка на время, где результат будут учитывать по первому гонщику, пересёкшему финишную черту. Мы уже работали над этим. Затем сосредоточимся на сложных и важных трёх этапах. Наша цель — финишировать как можно выше в генеральной классификации. Сделаем для этого всё возможное».