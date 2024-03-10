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Ремко Эвенепул готов к дебюту на велогонке "Париж-Ницца"

Ремко Эвенепул: «Моя цель - выиграть этап Париж-Ницца-2024 и быть высоко в генеральной классификации»

 

 

Ремко Эвенепул готов к дебюту на одной из старейших многодневных велогонок Мирового тура - “Париж-Ницца”. 24-летний чемпион Бельгии, чемпион мира в разделке возглавит команду Soudal Quick Step, где ставит целью борьбу за победу на этапе и высокое место в общем зачёте. Ему будут помогать Маттиа Каттанео, Ив Лампарт, Джанни Москон, Каспер Педерсен, Илан Ван Вильдер и Луис Верваке.

 

Ремко Эвенепул к старту на Париж-Ницца-2024 уже одержал три победы на португальских гонках — выиграл Figueira Champions Classic, этап с индивидуальной гонкой на время и общий зачёт Волты Алгарве-2024.

 

Ремко Эвенепул готов к дебюту на велогонке "Париж-Ницца"

 

Ремко Эвенепул: «Я хочу выиграть на Париж-Ницца-2024 этап и быть высоко в генеральной классификации. С нетерпением жду первого выступления во Франции. Да, я уже дважды участвовал в Хроно Наций, но сейчас будет совершенно другой опыт. Париж-Ницца — отличная гонка, чтобы привыкнуть к Франции, к зрителям, к погоде, к тому, как здесь проводят гонки. Не могу дождаться.

 

Считаю, что гонка будет нервной, даже погода в этой гонке играет роль, так что мы просто должны двигаться шаг за шагом. Маршрут красивый и требующий много сил.

 

Теоретически он подходит многим гонщикам, поэтому сложно сказать, как будет развиваться гонка. Мне любопытно, какой будет командная гонка на время, где первая часть трудная, с несколькими холмами, которые проверят силы, плюс правило, где результат засчитывается по первому гонщику. Это делает гонку ещё интереснее. Что касается финального уик-энда и подъёмов вокруг Ниццы, я не знаю, что от них ожидать.

 

Думаю, будет тяжело, но это всё, что могу сказать. Я не знаю эти подъёмы, видел их только по телевизору. Для меня предстоит неделя открытий, в том числе открытия финального уик-энда Тур де Франс.

 

Было бы здорово выиграть мою первую гонку Мирового тура во Франции, но уровень участников очень высок, в гонке будут не только Примож и я. Было бы великолепно выиграть, но я порадуюсь и второму или третьему месту.

 

Я уверен в своих силах, потому что у меня был идеальный старт в Португалии. Чувствую себя хорошо, со мной поедет сильная команда, и ребята, которые смогут быть рядом со мной в подъёмах, и те, кто повезёт на равнине, кто будет помогать беречь силы.

 

Как я уже говорил, хорошо выиграть генеральную классификацию, но финиш вторым или третьим тоже будут считать успехом, который придаст мне уверенности. После гонки получу ответы на пару вопросов, но в то же время важные выводы пока будет делать рано. О них можно говорить только после Критериума Дофине. А сейчас только март. Поэтому мой фокус - на Париж-Ницца-2024, где надеюсь хорошо выступить с командой Soudal Quick Step».

 

Клаас Лодевик, спортивный директор Soudal Quick-Step: «Париж-Ницца — важная для команды гонка. Первые два дня будут технически очень сложными, с большим количеством дорожной архитектуры, поэтому главное - пройти эти этапы без проблем. Затем командная гонка на время, где результат будут учитывать по первому гонщику, пересёкшему финишную черту. Мы уже работали над этим. Затем сосредоточимся на сложных и важных трёх этапах. Наша цель — финишировать как можно выше в генеральной классификации. Сделаем для этого всё возможное».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Париж — Ницца-2024 Paris-Nice-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • RVL
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    RVL-Фото
    DNF



    Anders Halland Johannessen (Nor) Uno-X Mobility
  • василий
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    василий-Фото
    Погги поехал за 80 км до финиша и никто даже не попытался за ним поехать на гонке такого уровня

    Квики вообще забили на классики только команда Ремко и спринтеров
  • uran
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    uran-Фото
    2 часа соло это круть. Ремко так не отъезжает.
  • si40w
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    si40w-Фото
    Если снять шапочки из фольги и опустить теории о "волшебных батарейках", то к такой форме 2 марта много вопросов в контексте претензий на Тур де Франс
  • VeloVelo
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    VeloVelo-Фото

    Лучший из Квиков:

    40. Kasper Asgreen (Den) Soudal Quick-Step.   +0:11:49
     

  • старт-шоссе 82
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    старт-шоссе 82-Фото

    Гонка не понравилась , Погачар похоронил интригу (какую никакую).

    Пелотон повели себя вяло и трусливо даже Скуинш догнал их после падения за каких-то 2-3 минуты. Может всему виной погода? Конечно со стороны всегда легче судить, но впечатление так себе.

    Когда Погачар атаковал никто даже не попробовал сесть ему на колесо или организовать атаку, вместо этого за 4 км отпустили на минуту, безобразие.

    Дайте жалобную книгу.

  • shoooster
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    shoooster-Фото
    Цитата: vitali
    Не нравится, особенно с времён Армстронга, когда сильных много, и они примерно равны, а один даже этих сильных раздевает и раздевает....Как говорил Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко - не верю.
    А там не было "примерно равных" ему
  • vitali
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    vitali-Фото
    Не нравится, особенно с времён Армстронга, когда сильных много, и они примерно равны, а один даже этих сильных раздевает и раздевает.... Как говорил Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко - не верю.
  • shoooster
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    shoooster-Фото
    Вот за это и любят Погги!
  • shain
    Страде Бьянке-2024. Результаты (28)
    shain-Фото

    Самая тухлая Страде Бьянке с основания и самый тухлый пелотон.

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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