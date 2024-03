Париж-Ницца-2024. Этап 7 Категория:

Сегодня, 17:17 Nice - Madone d'Utelle, 104 км 1 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe 2:44:03 2 Remco Evenepoel (Bel) Soudal Quick-Step 8 3 Roglič Primož Roglič Primož (Slo) Bora - Hansgrohe 4 Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek 5 Matteo Jorgenson (Usa) Team Visma | Lease A Bike 6 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 13 7 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates 27 8 Wilco Kelderman (Ned) Team Visma | Lease A Bike 31 9 Aurélien Paret Peintre (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 36 10 Lucas Plapp (Aus) Team Jayco Alula 40 11 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers +1:01 12 Chris Harper (Aus) Team Jayco Alula +1:05 13 Felix Gall (Aut) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 14 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal Quick-Step 15 Ewen Costiou (Fra) Arkea-B&B Hotels +1:43 16 Steff Cras (Bel) Totalenergies 17 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 18 William Barta (Usa) Movistar Team +1:45 19 Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates +1:50 20 Matteo Sobrero (Ita) Bora - Hansgrohe 21 Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team +3:38 22 Louis Vervaeke (Bel) Soudal Quick-Step +3:46 23 Quentin Pacher (Fra) Groupama-Fdj +3:54 24 Felix Grossschartner (Aut) Uae Team Emirates +4:16 25 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team +5:15 26 Kévin Geniets (Lux) Groupama-Fdj +5:27 27 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Movistar Team +6:57 28 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck +7:33 29 Jordan Jegat (Fra) Totalenergies 30 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Dstny 31 Dorian Godon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 32 Bob Jungels (Lux) Bora - Hansgrohe 33 Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto Dstny 34 Koen Bouwman (Ned) Team Visma | Lease A Bike 35 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty 36 Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek +8:14 37 Nils Politt (Ger) Uae Team Emirates +8:40 38 David Gaudu (Fra) Groupama-Fdj +9:16 38 Madis Mihkels (Est) Intermarché - Wanty +10:21 40 Samuel Watson (Gbr) Groupama-Fdj +12:27 41 Joshua Tarling (Gbr) Ineos Grenadiers 42 Mattia Cattaneo (Ita) Soudal Quick-Step 43 Edoardo Affini (Ita) Team Visma | Lease A Bike 44 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Movistar Team 45 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 46 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 47 Jay Vine (Aus) Uae Team Emirates +12:41 48 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers 49 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious 50 Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team 51 Tim Declercq (Bel) Lidl-Trek 52 Jasha Sütterlin (Ger) Bahrain Victorious 53 Michael Valgren (Den) Ef Education - Easypost 54 Owain Doull (Gbr) Ef Education - Easypost 55 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 56 Anthony Perez (Fra) Cofidis 57 Thibault Guernalec (Fra) Arkea-B&B Hotels +13:16 58 Clément Champoussin (Fra) Arkea-B&B Hotels +13:32 59 Lukasz Owsian (Pol) Arkea-B&B Hotels 60 Mathijs Paasschens (Ned) Lotto Dstny +13:48 61 Elmar Reinders (Ned) Team Jayco Alula +14:00 62 Anthon Charmig (Den) Astana Qazaqstan Team +14:29 63 Christian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 64 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers +15:23 65 Tim Van Dijke (Ned) Team Visma | Lease A Bike +15:59 66 Mick Van Dijke (Ned) Team Visma | Lease A Bike 67 Danny Van Poppel (Ned) Bora - Hansgrohe 68 Nico Denz (Ger) Bora - Hansgrohe 69 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 70 Brent Van Moer (Bel) Lotto Dstny 71 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost 72 Sven Erik Bystrøm (Nor) Groupama-Fdj 73 Arthur Kluckers (Lux) Tudor Pro Cycling Team 74 Rémi Cavagna (Fra) Movistar Team 75 Bruno Armirail (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 76 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 77 Harrison Sweeny (Aus) Ef Education - Easypost 78 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis 79 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 80 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Easypost 81 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 82 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 83 Dries De Pooter (Bel) Intermarché - Wanty 84 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies 85 Michael Storer (Aus) Tudor Pro Cycling Team 86 Sam Bennett (Irl) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 87 Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step +16:58 88 Nicolas Debeaumarche (Fra) Cofidis +17:31 89 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek +18:34 90 Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek 91 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers 92 Maurice Ballerstedt (Ger) Alpecin-Deceuninck +19:32 93 Dusan Rajovic (Srb) Bahrain Victorious 94 Dries De Bondt (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 95 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team +20:11 96 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis +20:16 97 Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies +20:18 98 Clément Russo (Fra) Groupama-Fdj 99 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech +20:46 100 Miles Scotson (Aus) Arkea-B&B Hotels 101 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula 102 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious 103 Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek 104 Olav Kooij (Ned) Team Visma | Lease A Bike +20:50 105 Cedric Beullens (Bel) Lotto Dstny +21:01 106 Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step 107 Jason Osborne (Ger) Alpecin-Deceuninck 108 Gijs Leemreize (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl +21:12 109 Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team +22:00 110 Rick Pluimers (Ned) Tudor Pro Cycling Team 111 Ryan Gibbons (Rsa) Lidl-Trek 112 Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck +22:11 113 Finn Lachlan Fox Fisher-Black (Nzl) Uae Team Emirates +22:26 114 Laurence Pithie (Nzl) Groupama-Fdj 115 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team 116 Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies 117 Gianni Moscon (Ita) Soudal Quick-Step +22:46 118 Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck +23:37 119 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl +23:56 120 Lilian Calmejane (Fra) Intermarché - Wanty +27:10 121 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty DNF Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula DNF Jasper De Buyst (Bel) Lotto Dstny DNF Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Easypost DNF Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team DNF Timo Roosen (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl DNF Pierre Latour (Fra) Totalenergies DNF Anthony Turgis (Fra) Totalenergies DNS Dylan Groenewegen (Ned) Team Jayco Alula DNS Arnaud Demare (Fra) Arkea-B&B Hotels DNS Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech DNS Rick Zabel (Ger) Israel - Premier Tech DNS Gerben Thijssen (Bel) Intermarché - Wanty Генеральная классификация после 7 этапа: 1 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates 25:00:28 2 Matteo Jorgenson (Usa) Team Visma | Lease A Bike 4 3 Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek 35 4 Remco Evenepoel (Bel) Soudal Quick-Step 36 5 Lucas Plapp (Aus) Team Jayco Alula 47 6 Roglič Primož Roglič Primož (Slo) Bora - Hansgrohe +1:21 7 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers +1:42 8 Wilco Kelderman (Ned) Team Visma | Lease A Bike +1:43 9 Aurélien Paret Peintre (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +1:53 10 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe +2:05 11 Felix Gall (Aut) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +2:14 12 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious +2:19 13 Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates +2:53 14 Chris Harper (Aus) Team Jayco Alula +3:44 15 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers +4:48 16 Steff Cras (Bel) Totalenergies +5:07 17 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team +6:25 18 Ewen Costiou (Fra) Arkea-B&B Hotels +7:09 19 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal Quick-Step +9:55 20 William Barta (Usa) Movistar Team +10:13 21 Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team +12:36 22 Quentin Pacher (Fra) Groupama-Fdj +12:38 23 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Movistar Team +14:46 24 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious +15:42 25 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty 26 Jay Vine (Aus) Uae Team Emirates +15:43 27 Louis Vervaeke (Bel) Soudal Quick-Step +15:51 28 Koen Bouwman (Ned) Team Visma | Lease A Bike +18:07 29 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers +20:13 30 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis +22:46 31 Matteo Sobrero (Ita) Bora - Hansgrohe +23:40 32 Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek +31:14 33 Mattia Cattaneo (Ita) Soudal Quick-Step +35:10 34 David Gaudu (Fra) Groupama-Fdj +36:38 35 Kévin Geniets (Lux) Groupama-Fdj +37:54 36 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers +37:58 37 Dorian Godon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +39:16 38 Bob Jungels (Lux) Bora - Hansgrohe +40:17 39 Felix Grossschartner (Aut) Uae Team Emirates +42:39 40 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Movistar Team +42:42 41 Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck +43:31 42 Christian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team +45:29 43 Nils Politt (Ger) Uae Team Emirates +45:32 44 Clément Champoussin (Fra) Arkea-B&B Hotels +45:33 45 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech 46 Jasha Sütterlin (Ger) Bahrain Victorious +45:54 47 Jordan Jegat (Fra) Totalenergies +46:31 48 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious +47:19 49 Owain Doull (Gbr) Ef Education - Easypost +47:20 50 Finn Lachlan Fox Fisher-Black (Nzl) Uae Team Emirates +47:28 51 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team +47:49 52 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers +48:17 53 Joshua Tarling (Gbr) Ineos Grenadiers +48:27 54 Bruno Armirail (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +49:28 55 Michael Storer (Aus) Tudor Pro Cycling Team +49:30 56 Harrison Sweeny (Aus) Ef Education - Easypost +49:34 57 Laurence Pithie (Nzl) Groupama-Fdj +51:57 58 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious +52:03 59 Anthony Perez (Fra) Cofidis +52:14 60 Michael Valgren (Den) Ef Education - Easypost +52:17 61 Madis Mihkels (Est) Intermarché - Wanty +52:45 62 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers +52:54 63 Tim Van Dijke (Ned) Team Visma | Lease A Bike +55:02 64 Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team +55:04 65 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek +55:19 66 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis +55:34 67 Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step +55:39 68 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team +56:04 69 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Dstny +56:08 70 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech +56:10 71 Brent Van Moer (Bel) Lotto Dstny 72 Sam Bennett (Irl) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +56:17 73 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck +56:19 74 Edoardo Affini (Ita) Team Visma | Lease A Bike +56:45 75 Rémi Cavagna (Fra) Movistar Team +57:39 76 Gianni Moscon (Ita) Soudal Quick-Step +57:50 77 Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies +57:52 78 Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek +58:16 79 Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto Dstny +58:18 80 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe +58:27 81 Gijs Leemreize (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl +58:39 82 Anthon Charmig (Den) Astana Qazaqstan Team +58:57 83 Dries De Pooter (Bel) Intermarché - Wanty +59:17 84 Sven Erik Bystrøm (Nor) Groupama-Fdj +59:24 85 Mick Van Dijke (Ned) Team Visma | Lease A Bike +59:39 86 Thibault Guernalec (Fra) Arkea-B&B Hotels +1:00:56 87 Nicolas Debeaumarche (Fra) Cofidis +1:01:16 88 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Easypost +1:01:29 89 Arthur Kluckers (Lux) Tudor Pro Cycling Team +1:01:55 90 Lukasz Owsian (Pol) Arkea-B&B Hotels +1:02:40 91 Elmar Reinders (Ned) Team Jayco Alula +1:02:55 92 Cedric Beullens (Bel) Lotto Dstny +1:03:22 93 Jason Osborne (Ger) Alpecin-Deceuninck +1:03:42 94 Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step +1:03:43 95 Tim Declercq (Bel) Lidl-Trek +1:04:19 96 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech +1:04:51 97 Samuel Watson (Gbr) Groupama-Fdj +1:04:52 98 Rick Pluimers (Ned) Tudor Pro Cycling Team +1:04:59 99 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula +1:05:19 100 Mathijs Paasschens (Ned) Lotto Dstny +1:06:54 101 Lilian Calmejane (Fra) Intermarché - Wanty +1:08:01 102 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost +1:08:19 103 Clément Russo (Fra) Groupama-Fdj +1:08:29 104 Ryan Gibbons (Rsa) Lidl-Trek +1:08:54 105 Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies +1:09:09 106 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies +1:09:15 107 Olav Kooij (Ned) Team Visma | Lease A Bike +1:09:37 108 Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek +1:10:10 109 Maurice Ballerstedt (Ger) Alpecin-Deceuninck +1:10:31 110 Dries De Bondt (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +1:10:35 111 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl +1:10:49 112 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious +1:12:28 113 Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team +1:12:31 114 Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck +1:13:09 115 Miles Scotson (Aus) Arkea-B&B Hotels +1:14:20 116 Danny Van Poppel (Ned) Bora - Hansgrohe +1:15:17 117 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team +1:15:53 118 Nico Denz (Ger) Bora - Hansgrohe +1:17:41 119 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team +1:19:49 120 Dusan Rajovic (Srb) Bahrain Victorious +1:19:53 121 Adrien Petit (Fra) Intermarché - 