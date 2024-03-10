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Сантьяго Буйтраго — победитель 4 этапа Париж — Ницца-2024

Сантьяго Буйтраго и Люк Плапп поделили лавры на 4-м этапе Париж-Ницца-2024

 

 

Атака и отъезд в отрыв за 24 км до финиша позволили 24-летнему колумбийскому велогонщику команды Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago) одержать победу на 4-м этапе Париж-Ницца, а чемпиону Австралии, 23-летнему гонщику команды Jayco AlUla Люку Плаппу (Luke Plapp) перехватить жёлтую майку лидера гонки.  

 

Инициатором отрыва стал Люк Плапп, атаковавший сначала с Луисом Верваке (Soudal Quick Step) за 25 км до финиша,  на предпоследнем подъёме дня (5,2 км с 7,2%), а затем уехавший в одиночку.  На вершине подъёма к нему переложился Сантьяго Буйтраго. 15-секундное преимущество за 21 км до финиша  выросло до 40 секунд на финальном километре - подъёме Монт-Бруйи (3 км с 7,7%). За 700 м до финиша Буйтраго атаковал в одиночку и на 10 секунд опередил Люка Плаппа, взяв победу на этапе. А чемпион Австралии поднялся на первую строчку в генеральной классификации, где на 13 секунд опережает Сантьяго Буйтраго и на 27 секунд - Брэндона Макналти, который потерял лидерство.

 

Упустив победный отрыв, претенденты на генеральную классификацию боролись за бонусные секунды, которые давало третье место на этапе. 4 секунды забрал 23-летний датский велогонщик команды Lild Trek Маттиас Скельмосе.

 

 Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) финишировал 4-м и не взял бонусных секунд на финише этапа, но заработал 6 секунд, выиграв промежуточный спринт у Приможа Роглича (Bora-hansgrohe) и Лауренса Пити (Groupama-FDJ).

 

Сантьяго Буйтраго — победитель 4 этапа Париж — Ницца-2024

Сантьяго Буйтраго — победитель 4 этапа Париж — Ницца-2024

Сантьяго Буйтраго — победитель 4 этапа Париж — Ницца-2024

Сантьяго Буйтраго — победитель 4 этапа Париж — Ницца-2024

Сантьяго Буйтраго — победитель 4 этапа Париж — Ницца-2024

Сантьяго Буйтраго — победитель 4 этапа Париж — Ницца-2024

 

 

Сантьяго Буйтраго: «Я не ожидал, что выиграю, хотя у меня хорошая форма. Когда увидел, что Роглич старается усложнить гонку, не знал, что получится, и поэтому атаковал издалека. Выиграть этап гонки Мирового тура, здесь, во Франции, для меня что-то исключительное. Всегда надо пытаться, что я и делал. В то, что у меня реальный шанс выиграть, я поверил только за 3 км до финиша. Моя уверенность выросла, когда мы начали последний подъём. Я понимал, что этот шанс нельзя упускать. Плюс мы выиграли время у Ремко и Роглича на таком коварном маршруте.

 

У меня отлично шла нога, а Плапп - хороший компаньон по отрыву, он помог мне в финале. И в генеральной классификации я тоже иду на хорошей позиции. Это великолепно. Цель - помогать Пельо Бильбао или самому подняться на подиум. Так что, для команды это отличный результат».

 

Люк Плапп: «Я очень старался проехать финальный подъём как разделку, держал скорость до самого финиша. Подумал, что эта тактика позволила мне выиграть больше времени.

 

Сегодня необычный день. Мы ничего не планировали. Надо действовать, когда подворачивается шанс. У меня не хватает слов благодарности ребятам. Когда гонщик Quick Step мне сказал, что у нас есть просвет, подумал, почему бы этим не воспользоваться.

 

Я ожидал, что в любую минуту из поворота покажутся Ремко и Роглич. Но Мэтт Хейман из технички сказал мне, что если разрыв будет меньше 10 секунд, то лучше вернуться. Не могу поверить, как всё повернулось.   Я очень счастлив. Это больше, чем мог себе представить. Всё остальное сейчас - бонус. Просто поедем гонку дальше день за днём.

 

  Мы будем помогать Дилану Груневегену. У нас такая разносторонняя команда и для спринтов, и для разделки. К сожалению, Майкл (Мэттьюс) сегодня уехал домой.  

 

У меня особые отношения с Ричи Портом. Без него я не стал бы профессиональным гонщиком. Он всему меня научил, для меня огромная честь - следовать по его стопам, возглавив общий зачёт Париж-Ницца. Если бы у меня получилось хотя бы половина того, чего он добился за карьеру, я был бы счастлив. Посмотрим на следующих этапах, какой из меня горняк. Пока что я просто специалист гонки на время, который должен расчётливо проходить подъёмы».

 

Результаты 4 этапа Париж-Ницца-2024

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Теги к статье: Сантьяго Буйтраго Santiago Buitrago Bahrain Victorious Париж — Ницца-2024 Paris-Nice-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • jerzyk
    Париж-Ницца-2024. Этап 4 (7)
    jerzyk-Фото
    Не знаю что случилось с Борой в командной гонке, но Роглич и Власов сегодня заплатили за вчерашнее. Ехать командную гонку втроём или всемером - большая разница!
  • nightbuster33
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 3 (4)
    nightbuster33-Фото

    60 гонщиков в одной минуте.Когда такое было.Во всем виновата Весна.В предверии всех мыслемых гонок все внимательны и осторожны.

  • Гонщик
    Париж-Ницца-2024. Этап 4 (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Техада входит в новую стадию своей спортивной формы по сравнению с прошлым годом. Будет ли он лидером в команде,это вопрос времени.Пока результаты идут по нарастающей.
    Какая тихада , иди лечись ...



    Цитата: Astanaforever
    Че то Примож зависает как то нездорово..да и Власов с ним заодно.
    Переваривают фиаско в командной гонке , а по сути команды то и нет ... Рогле не имеет смысла выкладываться в этой второсортной гонке после такого дифицита .

  • MVDP
    Париж-Ницца-2024. Этап 4 (7)
    MVDP-Фото

    Тьфу-тьфу, Берналь оживает вроде.

  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 3 (4)
    Николай Н.-Фото

    Ну сегодня было чуть по веселей, чем вчера, а то как-то не смотрится эта Адриатика.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2024. Этап 4 (7)
    Николай Н.-Фото

    Новая восходящая звезда Колумбии. Роглич видно просто вкатывается, он даже не дёргался, просто заехал на эту горку.

  • BlAr
    Париж-Ницца-2024. Этап 4 (7)
    BlAr-Фото

     

    Он (Роглич) не форсирует подготовку и потихоньку набирает форму. Вчера протянул в разделке, сегодня отдержался в горку. Цели выиграть эту многодневку перед ним не стоит. Не исключено, что и Власов тоже в аналогичной ситуации.

  • Геродот
    Ремко Эвенепул извинился перед ... (13)
    Геродот-Фото

    Цитата: BlAr
     Эгоист и хам Эвенепул с одной стороны, и двуличный лицемер Вингегор с другой. Кто лучше? 
    Понятно, что я ни за одного, ни за другого не болею. Но с недавних пор при их очном поединке буду сопереживать первому.

    Конечно первому,потому что он не способен накостылять вашему любимцу, а второй - способен)

  • Astanaforever
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 3 (4)
    Astanaforever-Фото
    Кэв просто "мертвый". Никакой.
  • Astanaforever
    Париж-Ницца-2024. Этап 4 (7)
    Astanaforever-Фото
    Че то Примож зависает как то нездорово..да и Власов с ним заодно.

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5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
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