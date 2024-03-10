Сантьяго Буйтраго — победитель 4 этапа Париж — Ницца-2024

Сантьяго Буйтраго и Люк Плапп поделили лавры на 4-м этапе Париж-Ницца-2024

Атака и отъезд в отрыв за 24 км до финиша позволили 24-летнему колумбийскому велогонщику команды Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago) одержать победу на 4-м этапе Париж-Ницца, а чемпиону Австралии, 23-летнему гонщику команды Jayco AlUla Люку Плаппу (Luke Plapp) перехватить жёлтую майку лидера гонки.

Инициатором отрыва стал Люк Плапп, атаковавший сначала с Луисом Верваке (Soudal Quick Step) за 25 км до финиша, на предпоследнем подъёме дня (5,2 км с 7,2%), а затем уехавший в одиночку. На вершине подъёма к нему переложился Сантьяго Буйтраго. 15-секундное преимущество за 21 км до финиша выросло до 40 секунд на финальном километре - подъёме Монт-Бруйи (3 км с 7,7%). За 700 м до финиша Буйтраго атаковал в одиночку и на 10 секунд опередил Люка Плаппа, взяв победу на этапе. А чемпион Австралии поднялся на первую строчку в генеральной классификации, где на 13 секунд опережает Сантьяго Буйтраго и на 27 секунд - Брэндона Макналти, который потерял лидерство.

Упустив победный отрыв, претенденты на генеральную классификацию боролись за бонусные секунды, которые давало третье место на этапе. 4 секунды забрал 23-летний датский велогонщик команды Lild Trek Маттиас Скельмосе.

Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) финишировал 4-м и не взял бонусных секунд на финише этапа, но заработал 6 секунд, выиграв промежуточный спринт у Приможа Роглича (Bora-hansgrohe) и Лауренса Пити (Groupama-FDJ).

Сантьяго Буйтраго: «Я не ожидал, что выиграю, хотя у меня хорошая форма. Когда увидел, что Роглич старается усложнить гонку, не знал, что получится, и поэтому атаковал издалека. Выиграть этап гонки Мирового тура, здесь, во Франции, для меня что-то исключительное. Всегда надо пытаться, что я и делал. В то, что у меня реальный шанс выиграть, я поверил только за 3 км до финиша. Моя уверенность выросла, когда мы начали последний подъём. Я понимал, что этот шанс нельзя упускать. Плюс мы выиграли время у Ремко и Роглича на таком коварном маршруте.

У меня отлично шла нога, а Плапп - хороший компаньон по отрыву, он помог мне в финале. И в генеральной классификации я тоже иду на хорошей позиции. Это великолепно. Цель - помогать Пельо Бильбао или самому подняться на подиум. Так что, для команды это отличный результат».

Люк Плапп: «Я очень старался проехать финальный подъём как разделку, держал скорость до самого финиша. Подумал, что эта тактика позволила мне выиграть больше времени.

Сегодня необычный день. Мы ничего не планировали. Надо действовать, когда подворачивается шанс. У меня не хватает слов благодарности ребятам. Когда гонщик Quick Step мне сказал, что у нас есть просвет, подумал, почему бы этим не воспользоваться.

Я ожидал, что в любую минуту из поворота покажутся Ремко и Роглич. Но Мэтт Хейман из технички сказал мне, что если разрыв будет меньше 10 секунд, то лучше вернуться. Не могу поверить, как всё повернулось. Я очень счастлив. Это больше, чем мог себе представить. Всё остальное сейчас - бонус. Просто поедем гонку дальше день за днём.

Мы будем помогать Дилану Груневегену. У нас такая разносторонняя команда и для спринтов, и для разделки. К сожалению, Майкл (Мэттьюс) сегодня уехал домой.

У меня особые отношения с Ричи Портом. Без него я не стал бы профессиональным гонщиком. Он всему меня научил, для меня огромная честь - следовать по его стопам, возглавив общий зачёт Париж-Ницца. Если бы у меня получилось хотя бы половина того, чего он добился за карьеру, я был бы счастлив. Посмотрим на следующих этапах, какой из меня горняк. Пока что я просто специалист гонки на время, который должен расчётливо проходить подъёмы».