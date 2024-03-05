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Ремко Эвенепул извинился перед бывшим товарищем по команде Тимом Деклерком

Ремко Эвенепул не сдержал эмоций после финиша 3-го этапа Париж-Ницца-2024, но потом извинился

 

 

Ремко Эвенепул, впервые в карьере выступающий на велогонке Париж-Ницца, не сдержал недовольства и эмоционально отреагировал на не слишком хороший результат командной гонки на время на 3-м этапе. Из-за начавшегося дождя команда Soudal Quick Step, несмотря на лучшее время на промежуточной отсечке, показала лишь 4-й результат, а капитан команды, чемпион мира в разделке Ремко Эвенепул проиграл 18 секунд в общем зачёте относительно нового лидера Брэндона Макналти (UAE Team Emiares).

 

Помимо дождя на финальном повороте Ремко Эвенепулу и его товарищу по команде Илану Ван Вильдеру, которые вдвоём остались впереди от команды, невольно помешал отставший от команды Lidl Trek и финишировавший своим темпом их бывший товарищ по команде Тим Деклерк.

 

В интервью Sporza и HLN сразу после финиша Ремко Эвенепул не сдержал эмоций и предположил, что Тим Деклер мог нарочно помешать им финишировать.

 

Ремко Эвенепул извинился перед бывшим товарищем по команде Тимом Деклерком

Ремко Эвенепул извинился перед бывшим товарищем по команде Тимом Деклерком

 

 

Ремко Эвенепул: «Он (Деклерк) продолжал ехать впереди нас на технически сложном повороте, и не освободил нам дорогу. Спасибо ему за это. Тим, может, и бывший товарищ по команде, но нельзя так делать. Надеюсь, он сделал это не нарочно, но такое возможно».

 

Позже капитан команды Soudal Quick Step изменил своё мнение и обвинил в неудачном выступлении погоду:

 

«Мы все хорошо отработали! Но, к несчастью, погода тоже часть нашего прекрасного спорта.

 

И нет, Тим Деклерк не стал причиной нашего поражения сегодня! После этапа я немного преувеличил, не хочу винить его за то, что он какое-то время находился у нас на пути. Комиссар гонки должен был его предупредить, что мы приближаемся.

 

Мы на 20 секунд опережали UAE на промежуточной отсечке, вряд ли можно потерять время на спуске. Но всё просто - пошёл дождь, ветер поменялся. А на последних километрах были технически сложные повороты. Если в них заходить на полной скорости, можно было отыграть 4 - 5 секунд на каждом. Но сегодня для нас были неблагоприятные условия. Мы смогли всех опередить на первой части, чем доказали, что наша команда суперсильна».

 

Тим Деклер рассказал Het Nieuwsblad, что Ремко Эвенепул лично перед ним извинился за свои слова.

 

Тим Деклерк: «Это было ненамеренно, такое случается, не понимаю, что я мог сделать. В принципе, из машины мне должны были сказать, что они едут. Тогда бы я подвинулся в сторону, потому что никаким образом не хотел бы им мешать. Ремко должен знать меня как человека, что я никогда бы специально не сделал бы ничего подобного».

 

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Париж — Ницца-2024 Paris-Nice-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • BlAr
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    BlAr-Фото
    Цитата: BaTman
     По какому гонщику зачёт, просветите пожалуйста ? Я раньше думал всегда по 4-му, тут спринтовали перед финишем.
    Здесь правила как в групповой гонке. Время лидера получают те, кто держит интервал в пределах секунды по цепочке. Кто приезжает вразнобой - те по факту.
  • старт-шоссе 82
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    старт-шоссе 82-Фото
    Цитата: BaTman
     По какому гонщику зачёт, просветите пожалуйста ? Я раньше думал всегда по 4-му, тут спринтовали перед финишем.
    Я тоже не понял, мне показалось по второму, здесь говорят по первому.
  • jerzyk
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    jerzyk-Фото
    Цитата: error
    так везде можно по одному... просто тут почему то время по первому... возможно это справедливей...
    Всю жизнь был зачёт по третьему. Потому что это командная гонка, командная - не индивидуальная. По первому зачёт в группе...?? Интересно откуда редиска - от организаторов или от UCI?
  • BaTman
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    BaTman-Фото

     По какому гонщику зачёт, просветите пожалуйста ? Я раньше думал всегда по 4-му, тут спринтовали перед финишем.

  • uran
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    uran-Фото
    Бора на пол дистанции развалилась в подъем, пришлось ехать втроём, Роглич Власов Собреро. Естественно им навезли лидеры.
  • error
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    error-Фото
    так везде можно по одному... просто тут почему то время по первому... возможно это справедливей...
  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 2 (1)
    Николай Н.-Фото

    Главное перед финишем выбрать правильную позицию и тогда финиш твой. Молодец Филипсон.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    Николай Н.-Фото

    Странная командная гонка, что можно финишировать по одному. Что то здесь на мудрили.

  • kabachok
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    kabachok-Фото

    В Боре не тот бензинчик, что в Висме лили, да?

  • s75
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 1 (10)
    s75-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

     А что это там за такие "громоздкие" вело-шлёмы у команды Visma | Lease a Bike ? 


    Громоздкие появятся в будущем, будут закрывать голову, плечи, ж. и вообще весь велосипед.

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