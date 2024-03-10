Маршрут 7 этапа Париж-Ницца-2024 изменён из-за погоды

Цитата: Николай Н.

Жаль, что парнишку съели за 50 метров до финиша, а так хотелось, чтоб он выиграл и наказал финишеров.



Согласен. Всегда жаль, когда на последнем километре отрыв съедают. Хотя и понятно, что свежие гонщики намного сильнее, чем "наевшиеся" парни из отрыва