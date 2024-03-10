Маршрут 7 этапа Париж-Ницца-2024 изменён из-за погоды

- Категория:
- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:01
Организаторы Париж-Ницца-2024 изменили маршрут 7 этапа из-за неблагоприятной погоды
Из-за неблагоприятного прогноза погоды в департаменте Приморские Альпы организаторы велогонки Париж — Ницца-2024 ради безопасности велогонщиков были вынуждены изменить маршрут 7-го этапа, который должен был стать «королевским горным» этапом выпуска.
Дистанцию этапа сократили со 193,5 км до 104 км. Набор высоты теперь составит 2000 м. Первые 89 км пройдут по первоначальному маршруту.
Вместо финиша в подъём 1-й категории Орон (Auron) - 7,3 км со средним градиентом 7,2%, максимальным 9% на финальных ста метрах этап завершится в подъём Мадоне д’Утелль (Madone d'Utelle) — 15,3 км со средним градиентом 5,7%, максимальным 8%.
Мадоне д’Утелль уже была в маршруте Париж-Ницца в 2016 году, тогда победу на вершине праздновал Ильнур Закарин, опередивший Геранта Томаса и Альберто Контадора.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (638)