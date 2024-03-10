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Маршрут 7 этапа Париж-Ницца-2024 изменён из-за погоды

Организаторы Париж-Ницца-2024 изменили маршрут 7 этапа из-за неблагоприятной погоды

 

Маршрут 7 этапа Париж-Ницца-2024 изменён из-за погоды

 

Из-за неблагоприятного прогноза погоды в департаменте Приморские Альпы организаторы велогонки Париж — Ницца-2024 ради безопасности велогонщиков были вынуждены изменить маршрут 7-го этапа, который должен был стать «королевским горным» этапом выпуска.

 

Дистанцию этапа сократили со 193,5 км до 104 км. Набор высоты теперь составит 2000 м. Первые 89 км пройдут по первоначальному маршруту.

 

Вместо финиша в подъём 1-й категории Орон (Auron) - 7,3 км со средним градиентом 7,2%, максимальным 9% на финальных ста метрах этап завершится в подъём Мадоне д’Утелль (Madone d'Utelle) — 15,3 км со средним градиентом 5,7%, максимальным 8%.

 

Мадоне д’Утелль уже была в маршруте Париж-Ницца в 2016 году, тогда победу на вершине праздновал Ильнур Закарин, опередивший Геранта Томаса и Альберто Контадора.

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Теги к статье: Париж — Ницца-2024 Paris-Nice-2024 велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • BlAr
    Ремко Эвенепул извинился перед ... (16)
    BlAr-Фото
    Ну почему? Была Вуэльта-2022. А ещё был инцидент прошлой весной, когда Ремко вытолкал Приможа с колеса его развозящего Боумана.
    Но я всё равно предпочту честного хама лицемеру с невинными глазами.
  • M-07
    Ремко Эвенепул извинился перед ... (16)
    M-07-Фото
    Контадор всего лишь любил атаковать соперников, когда у них были проблемы. Но это же не хамство. Не люблю Рмко, но такого от него не видел (может, на каких-то гонках было, которые я пропустил, не все гонки получается смотреть)
  • error
    Париж-Ницца-2024. Этап 5 (5)
    error-Фото

    велосипед привез практически без поезда..

    серьозный парнишка Коой становится..

  • s75
    Сантьяго Буйтраго — победитель ... (1)
    s75-Фото

    Плаппи молодец, хорошая гонка. Ну и вовремя сошел с трапа "Титаника". Возможно, "Джейко" получили нового лидера на многие годы.

  • zalex567
    Париж-Ницца-2024. Этап 5 (5)
    zalex567-Фото
    Цитата: motte
    Просто катапульта!!! 
    Таких парней в два крутка , невероятно!
     
    Позиция Олава была идеальна для атаки слева. Ему никто там не мешал. Вовремя вышел из-за соперников и всё сделал идеально

    Хотя до этого и пришлось, конечно, побороться за эту позицию
  • zalex567
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 4 (2)
    zalex567-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Жаль, что парнишку съели за 50 метров до финиша, а так хотелось, чтоб он выиграл и наказал финишеров.
    Согласен. Всегда жаль, когда на последнем километре отрыв съедают. Хотя и понятно, что свежие гонщики намного сильнее, чем "наевшиеся" парни из отрыва
  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2024. Этап 5 (5)
    Николай Н.-Фото

    Висма продолжает собирать призы.

  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 4 (2)
    Николай Н.-Фото

    Жаль, что парнишку съели за 50 метров до финиша, а так хотелось, чтоб он выиграл и наказал финишеров.

  • Kay82
    Париж-Ницца-2024. Этап 5 (5)
    Kay82-Фото

    Вісма будет сезон брать одно ногой))

  • motte
    Париж-Ницца-2024. Этап 5 (5)
    motte-Фото

    Просто катапульта!!! 

    Таких парней в два крутка , невероятно!

     

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