VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фил Баухаус — победитель 3 этапа Тиррено — Адтиатико-2024

Фил Баухаус выиграл спринт, Хуан Аюсо сохранил майку лидера на 3-м этапе Тиррено-Адриатико-2024

 

 

29-летний немецкий велогонщик команды Bahrain Victorious Фил Баухаус (Phil Bauhaus) одержал первую в этом сезоне победу, выиграв 3-й этапе Тиррено-Адриатико-2024. Самая протяжённая из всех этапов дистанция в 225 км и холодная погода с дождём добавляли сложности, но этап, финишировавший в долгий тягун, завершился общим спринтом.

 

Команда Alpecin-Deceuninck возглавила пелотон за 6 км до финиша, однако их капитан, победитель 2 этапа Яспер Филипсен не смог побороться за победу, так как упал на финальном повороте. Фил Баухаус обошёл в спринте бывшего товарища по команде, а сейчас гонщика команды Lidl-Trek Джонатана Милана. Хуан Аюсо (UAE Team Emirates) сохранил майку лидера.

 

 

Фил Баухаус — победитель 3 этапа Тиррено — Адтиатико-2024

 

Фил Баухаус — победитель 3 этапа Тиррено — Адтиатико-2024

 

Фил Баухаус — победитель 3 этапа Тиррено — Адтиатико-2024

 

Фил Баухаус — победитель 3 этапа Тиррено — Адтиатико-2024

 

Photo Credits: LaPresse

 

Фил Баухаус: «Я более чем счастлив, взяв первую победу в этом году. К тому же прошёл почти год, когда я одерживал прошлую, это было на Туре Даун Андер-2023. Если честно, думал, что сегодня этап будет для меня слишком, чтобы разыгрывать спринт, но команда в меня верила, это мотивировало. Меня вывезли на идеальную позицию за километр до финиша. Я полностью сфокусировался на спринте. Рад, что смог удержать мощность до финишной черты.

 

Я не из тех, кто выигрывает десть раз в году. А Тиррено-Адриатико - очень крупная гонка. Поэтому победа здесь много значит для меня. Я не подхожу для классик или Монументов, для меня эти гонки слишком протяжённые, слишком тяжёлые. Сегодня тоже была длинная дистанция, но гонка хорошо контролировалась. Всем было трудно ехать по холоду. Мы с командой составили план и придерживались его весь этап.

 

Учитывая трудный для спринтеров финал мы берегли силы до самого конца. Главным сегодня было питание. Без моих товарищей по команде, начиная с Юки (Арасиро) и заканчивая Ваутом Пулсом, которые тянули весь день, я бы не выиграл. Хотя я в  себе сомневался, команда ещё вчера была во мне уверена. Обычно в таких спринтах более высокие шансы у Яспера Филипсена и Тима Мерлира, но иногда и другие выигрывают. Я очень рад, что оказался тем, кто стал победителем.

 

Хотелось бы мне выиграть и финальный этап в воскресенье, как два года назад, но надо быть реалистами, уровень спринтеров здесь очень высок».

 

Яспер Филипсен в интервью Nieuwsblad рассказал о финале этапа и падении: «Если бы нога у меня шла идеально, я бы вышел на более подходящую позицию, но я позволил закрыть себя в коробочку. Если бы нога шла идеально, ветер не стал бы помехой. Падение произошло из-за мокрой дороги и желания удержать позицию. Не думаю, что был контакт с другим гонщиком. Поворот к тому же оказался чуть острее, чем предполагал. Дорога была мокрой и скользкой, так что я не слишком пострадал, только получил ссадину на локте. Весь день сегодня мне было холодно. Этап был долгим, и ещё длиннее он казался из-за дождя.

 

На старте я думал, что весь день будет сухо, но мы,  по меньшей мере, сто километров ехали под дождём. Я не был к такому готов. На последних километрах никто не чувствовал себя идеально. Завтра может быть ещё одна возможность для спринтеров, надеюсь на сухую погоду».

 

Хуан Аюсо: «В финале этапа я находился впереди, но пришлось затормозить, чтобы избежать падения. Хотел попробовать побороться в спринте, но не стал, так как выиграть бы не смог. Не хотел ничем рисковать. Не я один прикладывал все силы, чтобы не замёрзнуть, особенно на последних ста километрах. Дорога была мокрой, с колёс ехавших впереди летела вода, поэтому промокали так, будто был сильный дождь.

 

Очень тяжёлый этап. В какой-то момент не чувствовал рук, но это тоже часть велоспорта. Сегодняшний этап может сильно повлиять на следующие. Сначала хочу восстановиться. Может, по скорости этап не был сложным, но из-за погоды чувствую себя уставшим ещё больше. Будем надеяться на хорошую погоду завтра. В пятницу и субботу надо будет приложить все силы».

 

Результаты 3 этапа Тиррено-Адриатико-2024

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Фил Баухаус Phil Bauhaus Barhain Victorious Тиррено-Адриатико-2024 Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

3- 10 марта 2024

Paris - Nice

4- 10 марта 2024

Tirreno-Adriatico

13 марта 2024

Danilith Nokere Koerse

13 марта 2024

Milano - Torino

15 марта 2024

Bredene Koksijde Classic

16 марта 2024

Milano-Sanremo

18 -24 марта 2024

Volta Ciclista a Catalunya

19 -23 марта 2024

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

20 марта 2024

Classic Brugge-De Panne

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • jerzyk
    Париж-Ницца-2024. Этап 4 (7)
    jerzyk-Фото
    Не знаю что случилось с Борой в командной гонке, но Роглич и Власов сегодня заплатили за вчерашнее. Ехать командную гонку втроём или всемером - большая разница!
  • nightbuster33
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 3 (4)
    nightbuster33-Фото

    60 гонщиков в одной минуте.Когда такое было.Во всем виновата Весна.В предверии всех мыслемых гонок все внимательны и осторожны.

  • Гонщик
    Париж-Ницца-2024. Этап 4 (7)
    Гонщик-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Техада входит в новую стадию своей спортивной формы по сравнению с прошлым годом. Будет ли он лидером в команде,это вопрос времени.Пока результаты идут по нарастающей.
    Какая тихада , иди лечись ...



    Цитата: Astanaforever
    Че то Примож зависает как то нездорово..да и Власов с ним заодно.
    Переваривают фиаско в командной гонке , а по сути команды то и нет ... Рогле не имеет смысла выкладываться в этой второсортной гонке после такого дифицита .

  • MVDP
    Париж-Ницца-2024. Этап 4 (7)
    MVDP-Фото

    Тьфу-тьфу, Берналь оживает вроде.

  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 3 (4)
    Николай Н.-Фото

    Ну сегодня было чуть по веселей, чем вчера, а то как-то не смотрится эта Адриатика.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2024. Этап 4 (7)
    Николай Н.-Фото

    Новая восходящая звезда Колумбии. Роглич видно просто вкатывается, он даже не дёргался, просто заехал на эту горку.

  • BlAr
    Париж-Ницца-2024. Этап 4 (7)
    BlAr-Фото

     

    Он (Роглич) не форсирует подготовку и потихоньку набирает форму. Вчера протянул в разделке, сегодня отдержался в горку. Цели выиграть эту многодневку перед ним не стоит. Не исключено, что и Власов тоже в аналогичной ситуации.

  • Геродот
    Ремко Эвенепул извинился перед ... (13)
    Геродот-Фото

    Цитата: BlAr
     Эгоист и хам Эвенепул с одной стороны, и двуличный лицемер Вингегор с другой. Кто лучше? 
    Понятно, что я ни за одного, ни за другого не болею. Но с недавних пор при их очном поединке буду сопереживать первому.

    Конечно первому,потому что он не способен накостылять вашему любимцу, а второй - способен)

  • Astanaforever
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 3 (4)
    Astanaforever-Фото
    Кэв просто "мертвый". Никакой.
  • Astanaforever
    Париж-Ницца-2024. Этап 4 (7)
    Astanaforever-Фото
    Че то Примож зависает как то нездорово..да и Власов с ним заодно.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 марта

German Dario Gomez Becerra (Polti - Kometa)

10 марта

Luke Rowe (INEOS Grenadiers)

Eugenio Sanchez Lopez (Equipo Kern Pharma)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2024 (25)
Февраль 2024 (143)
Январь 2024 (101)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)