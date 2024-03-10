Фил Баухаус — победитель 3 этапа Тиррено — Адтиатико-2024

Фил Баухаус выиграл спринт, Хуан Аюсо сохранил майку лидера на 3-м этапе Тиррено-Адриатико-2024

29-летний немецкий велогонщик команды Bahrain Victorious Фил Баухаус (Phil Bauhaus) одержал первую в этом сезоне победу, выиграв 3-й этапе Тиррено-Адриатико-2024. Самая протяжённая из всех этапов дистанция в 225 км и холодная погода с дождём добавляли сложности, но этап, финишировавший в долгий тягун, завершился общим спринтом.

Команда Alpecin-Deceuninck возглавила пелотон за 6 км до финиша, однако их капитан, победитель 2 этапа Яспер Филипсен не смог побороться за победу, так как упал на финальном повороте. Фил Баухаус обошёл в спринте бывшего товарища по команде, а сейчас гонщика команды Lidl-Trek Джонатана Милана. Хуан Аюсо (UAE Team Emirates) сохранил майку лидера.

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Фил Баухаус: «Я более чем счастлив, взяв первую победу в этом году. К тому же прошёл почти год, когда я одерживал прошлую, это было на Туре Даун Андер-2023. Если честно, думал, что сегодня этап будет для меня слишком, чтобы разыгрывать спринт, но команда в меня верила, это мотивировало. Меня вывезли на идеальную позицию за километр до финиша. Я полностью сфокусировался на спринте. Рад, что смог удержать мощность до финишной черты.

Я не из тех, кто выигрывает десть раз в году. А Тиррено-Адриатико - очень крупная гонка. Поэтому победа здесь много значит для меня. Я не подхожу для классик или Монументов, для меня эти гонки слишком протяжённые, слишком тяжёлые. Сегодня тоже была длинная дистанция, но гонка хорошо контролировалась. Всем было трудно ехать по холоду. Мы с командой составили план и придерживались его весь этап.

Учитывая трудный для спринтеров финал мы берегли силы до самого конца. Главным сегодня было питание. Без моих товарищей по команде, начиная с Юки (Арасиро) и заканчивая Ваутом Пулсом, которые тянули весь день, я бы не выиграл. Хотя я в себе сомневался, команда ещё вчера была во мне уверена. Обычно в таких спринтах более высокие шансы у Яспера Филипсена и Тима Мерлира, но иногда и другие выигрывают. Я очень рад, что оказался тем, кто стал победителем.

Хотелось бы мне выиграть и финальный этап в воскресенье, как два года назад, но надо быть реалистами, уровень спринтеров здесь очень высок».

Яспер Филипсен в интервью Nieuwsblad рассказал о финале этапа и падении: «Если бы нога у меня шла идеально, я бы вышел на более подходящую позицию, но я позволил закрыть себя в коробочку. Если бы нога шла идеально, ветер не стал бы помехой. Падение произошло из-за мокрой дороги и желания удержать позицию. Не думаю, что был контакт с другим гонщиком. Поворот к тому же оказался чуть острее, чем предполагал. Дорога была мокрой и скользкой, так что я не слишком пострадал, только получил ссадину на локте. Весь день сегодня мне было холодно. Этап был долгим, и ещё длиннее он казался из-за дождя.

На старте я думал, что весь день будет сухо, но мы, по меньшей мере, сто километров ехали под дождём. Я не был к такому готов. На последних километрах никто не чувствовал себя идеально. Завтра может быть ещё одна возможность для спринтеров, надеюсь на сухую погоду».

Хуан Аюсо: «В финале этапа я находился впереди, но пришлось затормозить, чтобы избежать падения. Хотел попробовать побороться в спринте, но не стал, так как выиграть бы не смог. Не хотел ничем рисковать. Не я один прикладывал все силы, чтобы не замёрзнуть, особенно на последних ста километрах. Дорога была мокрой, с колёс ехавших впереди летела вода, поэтому промокали так, будто был сильный дождь.

Очень тяжёлый этап. В какой-то момент не чувствовал рук, но это тоже часть велоспорта. Сегодняшний этап может сильно повлиять на следующие. Сначала хочу восстановиться. Может, по скорости этап не был сложным, но из-за погоды чувствую себя уставшим ещё больше. Будем надеяться на хорошую погоду завтра. В пятницу и субботу надо будет приложить все силы».