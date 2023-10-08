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Джонатан Милан — победитель 2 этапа Тура Гуанси-2023

Джонатан Милан одержал пятую в карьере победу, выиграв спринт на 2-м этапе Тура Гуанси-2023

 

 

Джонатан Милан (Jonathan Milan) выиграл спринт на 2-м этапе Тура Гуанси-2023. Эта победа стала пятой в карьере 23-летнего итальянского спринтера команды Bahrain Victorious и третьей в этом сезоне. Как и на 1-м этапе Тура Гуанси-2023, Джонатан Милан рано начал спринт, но на этот раз с запасом в длину велосипеда опередил соперников. 29-летний нидерландский гонщик команды Tudor Pro Cycling Арвид де Клейн (Arvid de Kleijn) финишировал вторым, 28-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates Хуан Себастьян Молано (Juan Sebastián Molano) замкнул тройку призёров.

 

Победа на 2-м этапе принесла Джонатану Милану майку лидера общего Тура Гуанси-2023, итальянский спринтер продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика и в очковой классификации. Со следующего сезона Джонатан Милан будет выступать в команде Lidl-Trek.

 

Джонатан Милан — победитель 2 этапа Тура Гуанси-2023

 

Джонатан Милан — победитель 2 этапа Тура Гуанси-2023

 

Джонатан Милан — победитель 2 этапа Тура Гуанси-2023

 

Photo  photo Massimo Fulgenzi/SprintCyclingAgency©2023 @TeamBahrainVictorious

 

Джонатан Милан: «Хочу поблагодарить товарищей по команде, они очень мне помогли. В   финале ребята сработали исключительно, вывезли меня на идеальную позицию в спринте. Мне просто оставалось спринтовать на последних метрах. Вчера я начал спринт слишком издалека, сегодня поехал с правильной точки. Надо учиться на своих ошибках. Вчерашний этап только добавил нам решимости, я тоже очень хотел себя проявить.

 

Конечно, я с нетерпением жду отдыха, но гонка есть гонка. Мне хотелось хорошо завершить сезон с этой командой. Эта победа очень важна психологически. После Чемпионата мира я устал, брал перерыв. Потом снова смог хорошо и спокойно потренироваться, нашёл необходимую форму для финала сезона».

 

Себастьян Молано: «Сегодня в спринте чувствовал себя довольно хорошо. Был небольшой встречный ветер, финишировали по широкой дороге, а значит, лучше было начинать спринт из-за спин, что мы и сделали. В конце меня немного заблокировали. Милано был сильнейшим. Третье место - большой прогресс по сравнению со вчерашним этапом. Надеюсь, на следующих спринтерских этапах смогу выиграть».

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Теги к статье: Джонатан Милан Jonathan Milan Bahrain - Victorious Gree-Tour of Guangxi-2023 Тур Гуанси-2023 гонка Мирового тура многодневная велогонка

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