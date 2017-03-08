VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Герант Томас – победитель 2-го этапа Тиррено-Адриатико-2017

Герант Томас побеждает из одиночного отрыва на 2-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

 

  Герант Томас (Geraint Thomas) одержал победу на 2-м этапе Тиррено-Адриатико-2017, выиграв этап из одиночного отрыва. 30-летний британский гонщик команды Sky атаковал на финальном подъёме Помаранче за 5 км до финиша. За ним поехали Боб Юнгелс (Quick Step Floors), Джонатан Кастровьехо (Movistar) и Дамиано Карузо (BMC), четвёрка создала просвет.

 

 

 

 

 Photo @TirrenAdriatico 

 

  Но затем Томас атаковал ещё раз за 4 км до финиша и уехал от своих попутчиков, увеличивая разрыв. За 2,5 км он выигрывал у пелотона около 23 секунд, а тройку его попутчиков поглотила группа. За километр до финиша из пелотона атаковал Том Дюмулин (Sunweb), но не сумел добрать просвет, финишировав 2-м. Тройку лучших на этапе замкнул действующий чемпион мира Петер Саган (Bora-Hansgrohe), выигравший спринт из группы.

 

Грег Ван Авермат (BMC), финишировавший 4-м. стал новым лидером общего зачёта Тиррено-Адриатико-2017.

 

Результаты 2-го этапа Тиррено-Адриатико-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Герант Томас Тиррено-Адриатико Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

  • (0)
  • Просмотров
  • (498)

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Ближайшие старты

5 - 12 марта 2017

Paris-Nice

8 - 14 марта 2017

Tirreno-Adriatico

18 марта 2017

Milano-Sanremo

20 - 26 марта 2017

Volta Ciclista a Catalunya

22 марта 2017

Dwars Door Vlaanderen

24 марта 2017

Record Bank E3 Harelbeke


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

9 марта

Roberto Ferrari (UAE Team Emirates)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Порт Р. (Aus) (BMC) 672
2 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 550
3 Чавес Э. (Col) (ORS) 422
4 Хаас Н. (Aus) (DDD) 400
5 МакКарти Д. (Aus) (BOH) 385
6 Кошта Р. (Por) (UAD) 346
7 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 341
8 Саган П. (Svk) (BOH) 325
9 Юэн К. (Aus) (ORS) 305
10 Квятковски М. (Pol) (SKY) 300

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2017 (57)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)
Ноябрь 2016 (104)
Октябрь 2016 (144)