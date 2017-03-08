Герант Томас – победитель 2-го этапа Тиррено-Адриатико-2017

Герант Томас побеждает из одиночного отрыва на 2-м этапе Тиррено-Адриатико-2017

Герант Томас (Geraint Thomas) одержал победу на 2-м этапе Тиррено-Адриатико-2017, выиграв этап из одиночного отрыва. 30-летний британский гонщик команды Sky атаковал на финальном подъёме Помаранче за 5 км до финиша. За ним поехали Боб Юнгелс (Quick Step Floors), Джонатан Кастровьехо (Movistar) и Дамиано Карузо (BMC), четвёрка создала просвет.

Photo @TirrenAdriatico

Но затем Томас атаковал ещё раз за 4 км до финиша и уехал от своих попутчиков, увеличивая разрыв. За 2,5 км он выигрывал у пелотона около 23 секунд, а тройку его попутчиков поглотила группа. За километр до финиша из пелотона атаковал Том Дюмулин (Sunweb), но не сумел добрать просвет, финишировав 2-м. Тройку лучших на этапе замкнул действующий чемпион мира Петер Саган (Bora-Hansgrohe), выигравший спринт из группы.

Грег Ван Авермат (BMC), финишировавший 4-м. стал новым лидером общего зачёта Тиррено-Адриатико-2017.