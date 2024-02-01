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Яспер Филипсен — победитель 2 этапа Тиррено — Адриатико-2024

Яспер Филипсен выиграл первый общий спринт на Тиррено-Адриатико-2024, Хуан Аюсо сохранил майку лидера

 

 

26-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Яспер Филипсен выиграл спринтерскую дуэль у своего соотечественника  Тима Мерлира (Soudal Quick Step) на 2-м этапе Тиррено - Адриатико-2024.

 

Для Яспера Филипсена это первая победа в сезоне, но третья на этой итальянской многодневной гонке, два этапа которой он выиграл в прошлом году. А для команды Alpecin-Deceunick это вторая победа в этом году, первую принёс на Etoile de Bessège Аксель Лоранс, пока один из капитанов команды, чемпион мира Матье ван дер Пул готовится к старту первой гонки своего сезона Милан - Сан-Ремо-2024.

 

2-й этап на Тиррено-Адриатико-2024, равнинный, проходил спокойно до финальных километров. Команда Soudal Quick Step контролировала ситуацию, из коварного правого финального поворота Тим Мерлир вышел на второй позиции и заранее начал спринт, но не смог ответить на мощный спурт Яспера Филипсена, который выиграл этап со значительным для спринта преимуществом.  После финиша Яспер Филипсен подчеркнул, что не проводил специальных тренировок для спринта, а сосредоточился на подготовке к весенним классикам.

 

В общем зачёте Тиррено-Адриатико-2024  Хуан Аюсо (UAE Team Emirates) сохранил майку лидера.

 

Яспер Филипсен — победитель 2 этапа Тиррено — Адриатико-2024

Яспер Филипсен — победитель 2 этапа Тиррено — Адриатико-2024

Яспер Филипсен — победитель 2 этапа Тиррено — Адриатико-2024

 

Photo Credits: LaPresse

 

Яспер Филипсен: «Я выиграл мой первый в этом году общий спринт, мы не лучшим образом провели открывающий Классики уик-энд в Бельгии. Как и в прошлом году, мне необходима Тиррено-Адриатико, чтобы утвердиться в том, в чём я силён - в спринте. Но я знал, что здесь будет высокий уровень соперников, особенно выделюТима Мерлира, который в этом году уже выиграл несколько групповых спринтов. Поэтому я доволен, что уже одержал победу.

 

Финал был хаотичным, как обычно. На финишной прямой меня возникли проблемы с переключением передач, но мне удалось провести спринт так, как я хотел. В этом году зимой не слишком много времени посвящал работе над спринтом, потому что обычно в спринтах я силён. Поэтому больше сил прикладывал, тренируясь для классик.

 

 В прошлом году на этом этапе я остался вторым, тогда мне пришлось ждать второй спринтерский финиш для победы. И в прошлом году в развозящем поезде отсутствовал Йонас Рикарт, потому что тогда он был травмирован. А сейчас он в хорошей форме. У нас большой опыт работы вместе. Я доверяю ему на сто процентов.

 

Что касается Милан-Сан-Ремо, всё зависит от того, как пойдёт гонка на Поджио. Глядя, как Тадей Погачар выиграл Страде Бьянке, у таких как я мало шансов преодолеть Поджио в первых рядах. Мне приходится быть реалистом. Но если Матье ван дер Пул и я останемся в группе из 20 - 30 гонщиков, которые будут разыгрывать победу, он бы развёз меня в спринте. Это был бы хороший сценарий».

 

Хуан Аюсо: «Почти весь день ехали при попутном ветре. Мои товарищи по команде великолепно довезли меня до отметки 3 км до финиша, где я смог немного перевести дыхание. Сегодня, когда я ехал в майке лидера, чувствовал больше уважения в пелотоне. Впереди у нас коварные этапы. Сделаем всё возможное, чтобы сохранить майку.

 

Прошлым вечером я поговорил с Альберто Контадором. Он поздравил меня, сказал, что моя вчерашняя победа - большое достижение. Очень приятно слышать такие слова от того, кем ты восхищаешься. Он один из моих кумиров, образцов для подражания. У меня такие же амбиции, какие были у него, когда он выступал. Но мне надо ещё многое сделать, чтобы приблизиться к его уровню.

 

Сейчас я лидирую с преимуществом в 22 секунды над Йонасом Вингегором, а в современном велоспорте это не так много. Мне надо внимательно ехать гонку. Сегодня моей целью было просто благополучно доехать до финиша и удержать майку. Теперь я предельно сфокусирован. Даже сегодня, хотя теоретически этап был лёгким, можно было упасть».

 

Результаты 2 этапа Тиррено-Адриатико-2024

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Теги к статье: Яспер Филипсен Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck Тиррено-Адриатико-2024 Tirreno-Adriatico гонка Мирового тура

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Комментарии

  • BlAr
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    BlAr-Фото
    Цитата: BaTman
     По какому гонщику зачёт, просветите пожалуйста ? Я раньше думал всегда по 4-му, тут спринтовали перед финишем.
    Здесь правила как в групповой гонке. Время лидера получают те, кто держит интервал в пределах секунды по цепочке. Кто приезжает вразнобой - те по факту.
  • старт-шоссе 82
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    старт-шоссе 82-Фото
    Цитата: BaTman
     По какому гонщику зачёт, просветите пожалуйста ? Я раньше думал всегда по 4-му, тут спринтовали перед финишем.
    Я тоже не понял, мне показалось по второму, здесь говорят по первому.
  • jerzyk
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    jerzyk-Фото
    Цитата: error
    так везде можно по одному... просто тут почему то время по первому... возможно это справедливей...
    Всю жизнь был зачёт по третьему. Потому что это командная гонка, командная - не индивидуальная. По первому зачёт в группе...?? Интересно откуда редиска - от организаторов или от UCI?
  • BaTman
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    BaTman-Фото

     По какому гонщику зачёт, просветите пожалуйста ? Я раньше думал всегда по 4-му, тут спринтовали перед финишем.

  • uran
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    uran-Фото
    Бора на пол дистанции развалилась в подъем, пришлось ехать втроём, Роглич Власов Собреро. Естественно им навезли лидеры.
  • error
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    error-Фото
    так везде можно по одному... просто тут почему то время по первому... возможно это справедливей...
  • Николай Н.
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 2 (1)
    Николай Н.-Фото

    Главное перед финишем выбрать правильную позицию и тогда финиш твой. Молодец Филипсон.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    Николай Н.-Фото

    Странная командная гонка, что можно финишировать по одному. Что то здесь на мудрили.

  • kabachok
    Париж-Ницца-2024. Этап 3 (17)
    kabachok-Фото

    В Боре не тот бензинчик, что в Висме лили, да?

  • s75
    Тиррено-Адриатико-2024. Этап 1 (10)
    s75-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

     А что это там за такие "громоздкие" вело-шлёмы у команды Visma | Lease a Bike ? 


    Громоздкие появятся в будущем, будут закрывать голову, плечи, ж. и вообще весь велосипед.

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