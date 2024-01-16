Люк Плапп — чемпион Австралии-2024 в индивидуальной и в групповой гонках

Люк Плапп - трёхкратный чемпион Австралии в групповой гонке

23-летний велогонщик команды Jayco AlUla Люк Плапп (Luke Plapp) стал трёхкратным чемпионом Австралии в групповой гонке, причём выиграл этот титул третий год подряд. Кроме того, три дня назад Плапп одержал победу и в индивидуальной гонке Чемпионата Австралии, став двукратным чемпионом своей страны в этой дисциплине (после победы в 2021 году).

Photo (с) Con Chronis / GreenEDGE Cycling

Велогонщики команды Jayco-AlUla заняли весь подиум по итогам групповой гонки - 29-летний Крис Харпер (Chris Harper) стал серебряным, а 25-летний Келланд О’Брайен (Kelland O’Brien) - бронзовым призёром.

На 185,6-км дистанции (16 кругов) Люк Плапп и Крис Харпер атаковали из раннего отрыва более чем за 100 км до финиша. Они не оглядывались и с каждым кругом наращивали преимущество, выиграв в итоге гонку с запасом в 6 минут 9 секунд над ближайшими преследователями. Их товарищ по команде Келланд О’Брайен выиграл спринт за третье место.

В индивидуальной гонке на время Чемпионата Австралии 4 января Плапп одержал первую в сезоне победу. Дистанцию в 37,5 км Люк Плапп преодолел за 46 минут 19 секунд и 54 сотых, на 32 секунды опередив ближайшего соперника Криса Харпера и на 55 секунд Майкла Хепберна.

Люк Плапп: «Потрясающе быть здесь. GreenEDGE вернулся, «Оззи» (австралийцы) вернулись! Думаю, с самого начала у нас всё было под контролем. Мы с Харпером отлично провели гонку, не могу в полной мере выразить ему свою благодарность. Мы просто хотели контролировать ситуацию, понимали, что можем это сделать с самого старта. Командная работа была потрясающей. Блейк на старте, Руди (Портер) во время гонки, потом Келл. Мы ни разу не ошиблись».

Крис Харпер: «Думаю, с самого старта мы были на высоте. Мы с Плаппи приехали на финиш вдвоём. Сегодня каждый сыграл свою роль, это была настоящая командная работа. Мы превосходили численно и могли диктовать ход гонки. В финале Плаппи просто летел, мне даже пришлось попросить его сбавить обороты. Отличный получился день и хороший задел перед Туром Даун Андер-2024».