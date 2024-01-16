VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Люк Плапп — чемпион Австралии-2024 в индивидуальной и в групповой гонках

Люк Плапп - трёхкратный чемпион Австралии в групповой гонке

 

 

23-летний велогонщик команды Jayco AlUla Люк Плапп (Luke Plapp) стал трёхкратным чемпионом Австралии в групповой гонке, причём выиграл этот титул третий год подряд. Кроме того, три дня назад Плапп одержал победу и в индивидуальной гонке Чемпионата Австралии, став двукратным чемпионом своей страны в этой дисциплине (после победы в 2021 году).

 

Люк Плапп - трёхкратный чемпион Австралии в групповой гонке

 

Photo (с)  Con Chronis / GreenEDGE Cycling

 

Велогонщики команды Jayco-AlUla заняли весь подиум по итогам групповой гонки - 29-летний Крис Харпер (Chris Harper) стал серебряным, а 25-летний Келланд О’Брайен (Kelland O’Brien) - бронзовым призёром.

 

На 185,6-км дистанции (16 кругов) Люк Плапп и Крис Харпер атаковали из раннего отрыва более чем за 100 км до финиша. Они не оглядывались и с каждым кругом наращивали преимущество, выиграв в итоге гонку с запасом в 6 минут 9 секунд над ближайшими преследователями. Их товарищ по команде Келланд О’Брайен выиграл спринт за третье место.

 

В индивидуальной гонке на время Чемпионата Австралии 4 января Плапп одержал первую в сезоне победу. Дистанцию в 37,5 км Люк Плапп преодолел за 46 минут 19 секунд и 54 сотых, на 32 секунды опередив ближайшего соперника Криса Харпера и на 55 секунд Майкла Хепберна.

 

Люк Плапп: «Потрясающе быть здесь. GreenEDGE вернулся, «Оззи» (австралийцы) вернулись! Думаю, с самого начала у нас всё было под контролем. Мы с Харпером отлично провели гонку, не могу в полной мере выразить ему свою благодарность. Мы просто хотели контролировать ситуацию, понимали, что можем это сделать с самого старта. Командная работа была потрясающей. Блейк на старте, Руди (Портер) во время гонки, потом Келл. Мы ни разу не ошиблись».

 

Крис Харпер: «Думаю, с самого старта мы были на высоте. Мы с Плаппи приехали на финиш вдвоём. Сегодня каждый сыграл свою роль, это была настоящая командная работа. Мы превосходили численно и могли диктовать ход гонки. В финале Плаппи просто летел, мне даже пришлось попросить его сбавить обороты. Отличный получился день и хороший задел перед Туром Даун Андер-2024».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Люк Плапп Luke Plapp Jayco AlUla

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

16 - 21 января 2024

Santos Tour Down Under

20 января 2024

Classica Comunitat Valenciana

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • uran
    Чемпионат Австралии-2024, груп ... (3)
    uran-Фото
    Да, парень хорош.
  • uran
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (11)
    uran-Фото
    В спорте смена гражданства это вообще часть спорта. Многим не хватает квот, другим не нравится федерация, третьим власть. Родина это семья в первую очередь, а не кусок земли.
  • Николай Н.
    Велокросс. UCI World Cup Zonho ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Ван дер Пул 3 круга проехался с группой, а потом включил пятую и только его видали. И это уже 10 победа. У девчат конечно было по другому. Люсинда сразу пошла в атаку, но потеряла концентрацию и упала, что привело её к сходу. Жалко что всё так закончилось.

  • Kay82
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (11)
    Kay82-Фото
    россияне просто не понимают мой посыл)
  • Геродот
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (11)
    Геродот-Фото

    Цитата: VeloVelo
    Какая разница француз он или нет. Уймитесь уже. Оставьте Сивакова в покое.

    Да как бы без разницы кем он стал...хоть "папуасом".Можно иметь хоть десять гражданств,но отказываться от своего родного,это,по-человечески,свинство. Это вам скажет любой порядочный человек. А Сиваков просто конъюнктурщик и не не надо из него героя делать. Чел просто не понимает,что фюреры приходят и уходят, а родина остается. Странно,доживя до такого возраста,не понимать элементарных вещей. И не надо мне петь про велоспорт. Человек в любой ситуации должен прежде всего оставаться человеком.

  • MVDP
    Состав велокоманды UAE Team Em ... (2)
    MVDP-Фото
    У УАЕ есть моща Лизобакту дать леща.
  • Jawalych
    Чемпионат Австралии-2024, груп ... (3)
    Jawalych-Фото
    А он и ее уже выиграл)))
  • Camel
    Чемпионат Австралии-2024, груп ... (3)
    Camel-Фото

    Кстати, когда у них разделка?

  • дрокер
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (11)
    дрокер-Фото
    Паше удачи и новых побед. Тоже считаю, что сделал правильный выбор.
  • Konstantin41
    Павел Сиваков о переходе в ком ... (11)
    Konstantin41-Фото
    Не забудь написать про это ещё 154 раза. Под каждой новостью про Сивакова. Что, такая зависть, что у него есть французское гражданство, а у тебя нет?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

7 января

Michael Schwarzmann (Israel - Premier Tech)

John Degenkolb (Team DSM-Firmenich - PostNL)

Enric Mas (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2024 (17)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)