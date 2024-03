Париж-Ницца-2024. Этап 4 Категория:

Вчера, 18:26 Chalon-sur-Saône - Mont Brouilly, 183 км 1 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 4:25:52 2 Lucas Plapp (Aus) Team Jayco Alula 10 3 Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek 37 4 Remco Evenepoel (Bel) Soudal Quick-Step 5 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 39 6 Felix Gall (Aut) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 7 Primož Roglič (Slo) Bora - Hansgrohe 8 Matteo Jorgenson (Usa) Team Visma | Lease A Bike 9 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team 43 10 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates 46 11 Wilco Kelderman (Ned) Team Visma | Lease A Bike 12 Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates 48 13 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Easypost 50 14 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious 15 Aurélien Paret Peintre (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 16 Chris Harper (Aus) Team Jayco Alula 17 Steff Cras (Bel) Totalenergies 18 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers 59 19 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal Quick-Step +1:05 20 Ewen Costiou (Fra) Arkea-B&B Hotels +1:07 21 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe +1:09 22 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers 23 Jay Vine (Aus) Uae Team Emirates +2:32 24 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Movistar Team +2:46 25 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty +2:53 26 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis +3:01 27 Koen Bouwman (Ned) Team Visma | Lease A Bike +3:09 28 Louis Vervaeke (Bel) Soudal Quick-Step 29 Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck +3:19 30 William Barta (Usa) Movistar Team +3:25 31 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers +3:41 32 Quentin Pacher (Fra) Groupama-Fdj +4:28 33 Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team +4:39 34 Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek +5:58 35 David Gaudu (Fra) Groupama-Fdj +6:06 36 Mattia Cattaneo (Ita) Soudal Quick-Step +8:13 37 Matteo Sobrero (Ita) Bora - Hansgrohe 38 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team 39 Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies +9:46 40 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech +10:09 41 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team 42 Michael Storer (Aus) Tudor Pro Cycling Team +10:37 43 Clément Champoussin (Fra) Arkea-B&B Hotels +10:51 44 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Movistar Team +11:08 45 Laurence Pithie (Nzl) Groupama-Fdj +11:43 46 Finn Lachlan Fox Fisher-Black (Nzl) Uae Team Emirates 47 Jasha Sütterlin (Ger) Bahrain Victorious 48 Bob Jungels (Lux) Bora - Hansgrohe +14:02 49 Nils Politt (Ger) Uae Team Emirates 50 Dorian Godon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 51 Bruno Armirail (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 52 Kévin Geniets (Lux) Groupama-Fdj 53 Arthur Kluckers (Lux) Tudor Pro Cycling Team 54 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers 55 Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team +14:20 56 Christian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team 57 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers +14:23 58 Harrison Sweeny (Aus) Ef Education - Easypost +15:42 59 Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step +16:59 60 Gianni Moscon (Ita) Soudal Quick-Step 61 Felix Grossschartner (Aut) Uae Team Emirates 62 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe 63 Andrea Piccolo (Ita) Ef Education - Easypost 64 Jordan Jegat (Fra) Totalenergies 65 Anthony Perez (Fra) Cofidis 66 Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Deceuninck 67 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis 68 Nicolas Debeaumarche (Fra) Cofidis 69 Michael Valgren (Den) Ef Education - Easypost 70 Rick Pluimers (Ned) Tudor Pro Cycling Team +17:20 71 Tim Declercq (Bel) Lidl-Trek 72 Mick Van Dijke (Ned) Team Visma | Lease A Bike 73 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 74 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula 75 Owain Doull (Gbr) Ef Education - Easypost 76 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek +17:51 77 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech 78 Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek +19:17 79 Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step 80 Tim Van Dijke (Ned) Team Visma | Lease A Bike 81 Joshua Tarling (Gbr) Ineos Grenadiers +19:57 82 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious +20:47 83 Clément Russo (Fra) Groupama-Fdj 84 Samuel Watson (Gbr) Groupama-Fdj 85 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech 86 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team 87 Lukasz Owsian (Pol) Arkea-B&B Hotels 88 Thibault Guernalec (Fra) Arkea-B&B Hotels 89 Anthon Charmig (Den) Astana Qazaqstan Team 90 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 91 Brent Van Moer (Bel) Lotto Dstny 92 Sven Erik Bystrøm (Nor) Groupama-Fdj 93 Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula 94 Elmar Reinders (Ned) Team Jayco Alula 95 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Dstny 96 Cedric Beullens (Bel) Lotto Dstny 97 Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek 98 Bryan Coquard (Fra) Cofidis 99 Edoardo Affini (Ita) Team Visma | Lease A Bike 100 Alexis Gougeard (Fra) Cofidis 101 Rémi Cavagna (Fra) Movistar Team 102 Dries De Pooter (Bel) Intermarché - Wanty 103 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Dstny 104 Madis Mihkels (Est) Intermarché - Wanty 105 Lilian Calmejane (Fra) Intermarché - Wanty 106 Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies 107 Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto Dstny 108 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Easypost 109 Mathijs Paasschens (Ned) Lotto Dstny 110 Pierre Latour (Fra) Totalenergies 111 Jason Osborne (Ger) Alpecin-Deceuninck 112 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team 113 Sam Bennett (Irl) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +21:29 114 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost +24:20 115 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck 116 Dries De Bondt (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 117 Ryan Gibbons (Rsa) Lidl-Trek 118 Anthony Turgis (Fra) Totalenergies 119 Kaden Alexander Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck 120 Maurice Ballerstedt (Ger) Alpecin-Deceuninck 121 Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck 122 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious 123 Hugo Hofstetter (Fra) Israel - Premier Tech 124 Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech +25:03 125 Donavan Grondin (Fra) Arkea-B&B Hotels +29:35 126 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies 127 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team 128 Nico Denz (Ger) Bora - Hansgrohe 129 Arnaud Demare (Fra) Arkea-B&B Hotels 130 Fabio Jakobsen (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 131 Gijs Leemreize (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 132 Danny Van Poppel (Ned) Bora - Hansgrohe 133 Miles Scotson (Aus) Arkea-B&B Hotels 134 Nils Eekhoff (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 135 Olav Kooij (Ned) Team Visma | Lease A Bike 136 Dusan Rajovic (Srb) Bahrain Victorious 137 Gerben Thijssen (Bel) Intermarché - Wanty 138 Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team 139 Rick Zabel (Ger) Israel - Premier Tech 140 Tobias Andresen (Den) Team Dsm-Firmenich Postnl 141 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jayco Alula 142 Rüdiger Selig (Ger) Astana Qazaqstan Team 143 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty 144 Maikel Zijlaard (Ned) Tudor Pro Cycling Team 145 Arvid De Kleijn (Ned) Tudor Pro Cycling Team 146 Timo Roosen (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 147 Julius Van Den Berg (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl +33:48 DNF Marc Soler (Esp) Uae Team Emirates DNF Michael Matthews (Aus) Team Jayco Alula DNF Gorka Izagirre Insausti (Esp) Cofidis DNS Oliver Naesen (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team DNS Arnaud De Lie (Bel) Lotto Dstny DNS Michael Schwarzmann (Ger) Israel - Premier Tech Генеральная классификация после 4 этапа 1 Lucas Plapp (Aus) Team Jayco Alula 13:15:04 2 Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious 13 3 Brandon Mcnulty (Usa) Uae Team Emirates 27 4 Joao Pedro Gonçalves Almeida (Por) Uae Team Emirates 29 5 Remco Evenepoel (Bel) Soudal Quick-Step 30 6 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 40 7 Chris Harper (Aus) Team Jayco Alula 46 8 Matteo Jorgenson (Usa) Team Visma | Lease A Bike 52 9 Rigoberto Uran (Col) Ef Education - Easypost 54 10 Carlos Rodriguez Cano (Esp) Ineos Grenadiers +1:02 11 Felix Gall (Aut) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 12 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Qazaqstan Team +1:03 13 Wilco Kelderman (Ned) Team Visma | Lease A Bike +1:05 14 Ilan Van Wilder (Bel) Soudal Quick-Step +1:08 15 Primož Roglič (Slo) Bora - Hansgrohe +1:10 16 Aurélien Paret Peintre (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team 17 Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers +1:12 18 Pello Bilbao Lopez De Armentia (Esp) Bahrain Victorious +1:13 19 Mattias Skjelmose (Den) Lidl-Trek +1:27 20 Steff Cras (Bel) Totalenergies +1:31 21 Aleksandr Vlasov (Rus) Bora - Hansgrohe +1:48 22 Ewen Costiou (Fra) Arkea-B&B Hotels +2:00 23 Jay Vine (Aus) Uae Team Emirates +2:13 24 Ion Izaguirre Insausti (Esp) Cofidis +3:21 25 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Por) Movistar Team +4:23 26 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché - Wanty +4:43 27 William Barta (Usa) Movistar Team +5:02 28 Quentin Pacher (Fra) Groupama-Fdj +5:18 29 Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team +5:32 30 David Gaudu (Fra) Groupama-Fdj +6:48 31 Koen Bouwman (Ned) Team Visma | Lease A Bike +6:59 32 Jonathan Castroviejo Nicolas (Esp) Ineos Grenadiers +7:15 33 Louis Vervaeke (Bel) Soudal Quick-Step +8:24 34 Luca Vergallito (Ita) Alpecin-Deceuninck +8:31 35 Matteo Sobrero (Ita) Bora - Hansgrohe +9:01 36 Mattia Cattaneo (Ita) Soudal Quick-Step +9:54 37 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Qazaqstan Team +10:13 38 Julien Bernard (Fra) Lidl-Trek +11:14 39 Finn Lachlan Fox Fisher-Black (Nzl) Uae Team Emirates +11:24 40 Jakob Fuglsang (Den) Israel - Premier Tech +11:30 41 Laurence Pithie (Nzl) Groupama-Fdj +12:13 42 Michael Storer (Aus) Tudor Pro Cycling Team +12:24 43 Sandy Dujardin (Fra) Totalenergies +12:38 44 Jon Barrenetxea Golzarri (Esp) Movistar Team +12:57 45 Dorian Godon (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +14:25 46 Samuele Battistella (Ita) Astana Qazaqstan Team +14:32 47 Clément Champoussin (Fra) Arkea-B&B Hotels +14:43 48 Omar Fraile Matarranz (Esp) Ineos Grenadiers +15:00 49 Ben Turner (Gbr) Ineos Grenadiers +15:07 50 Kévin Geniets (Lux) Groupama-Fdj +15:09 51 Jasha Sütterlin (Ger) Bahrain Victorious +15:55 52 Bruno Armirail (Fra) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +16:11 53 Harrison Sweeny (Aus) Ef Education - Easypost +16:17 54 Matteo Trentin (Ita) Tudor Pro Cycling Team +16:30 55 Yves Lampaert (Bel) Soudal Quick-Step +17:20 56 Owain Doull (Gbr) Ef Education - Easypost +17:21 57 Gianni Moscon (Ita) Soudal Quick-Step +17:46 58 Benjamin Thomas (Fra) Cofidis +18:00 59 Christian Scaroni (Ita) Astana Qazaqstan Team +18:11 60 Bob Jungels (Lux) Bora - Hansgrohe +19:06 61 Jasper Stuyven (Bel) Lidl-Trek +19:27 62 Nils Politt (Ger) Uae Team Emirates +19:34 63 Mads Pedersen (Den) Lidl-Trek +20:05 64 Michael Valgren (Den) Ef Education - Easypost +20:18 65 Felix Grossschartner (Aut) Uae Team Emirates +20:21 66 Andrea Piccolo (Ita) Ef Education - Easypost +20:28 67 Mick Van Dijke (Ned) Team Visma | Lease A Bike +20:57 68 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious +21:00 69 Bryan Coquard (Fra) Cofidis +21:15 70 Anthony Perez (Fra) Cofidis +21:31 71 Jordan Jegat (Fra) Totalenergies +21:40 72 Tim Van Dijke (Ned) Team Visma | Lease A Bike +21:45 73 Fred Wright (Gbr) Bahrain Victorious +22:04 74 Brent Van Moer (Bel) Lotto Dstny +22:21 75 Joshua Tarling (Gbr) Ineos Grenadiers +22:22 76 Arthur Kluckers (Lux) Tudor Pro Cycling Team +22:38 77 Sam Bennett (Irl) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +22:47 78 Hugo Houle (Can) Israel - Premier Tech +22:53 79 Madis Mihkels (Est) Intermarché - Wanty +23:14 80 Lilian Calmejane (Fra) Intermarché - Wanty +23:33 81 Rémi Cavagna (Fra) Movistar Team +24:22 82 Silvan Dillier (Sui) Alpecin-Deceuninck +24:44 83 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Dstny +24:57 84 Pierre Latour (Fra) Totalenergies +24:59 85 Cedric Beullens (Bel) Lotto Dstny +25:03 86 Casper Pedersen (Den) Soudal Quick-Step +25:04 87 Marco Haller (Aut) Bora - Hansgrohe +25:10 88 Rick Pluimers (Ned) Tudor Pro Cycling Team +25:16 89 Jason Osborne (Ger) Alpecin-Deceuninck +25:23 90 Kaden Alexander Groves (Aus) Alpecin-Deceuninck +25:25 91 Luke Durbridge (Aus) Team Jayco Alula +25:40 92 Guillaume Boivin (Can) Israel - Premier Tech +25:50 93 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Dstny +25:52 94 Dries De Pooter (Bel) Intermarché - Wanty +26:00 95 Sven Erik Bystrøm (Nor) Groupama-Fdj +26:07 96 Johan Jacobs (Sui) Movistar Team +26:19 97 Nicolas Debeaumarche (Fra) Cofidis +26:27 98 Edoardo Affini (Ita) Team Visma | Lease A Bike +27:00 99 Anthony Turgis (Fra) Totalenergies +27:12 100 Alexis Gougeard (Fra) Cofidis +27:22 101 Anthon Charmig (Den) Astana Qazaqstan Team +27:31 102 Mathieu Burgaudeau (Fra) Totalenergies +27:33 103 Pascal Eenkhoorn (Ned) Lotto Dstny +28:04 104 Stefan Bissegger (Sui) Ef Education - Easypost +28:12 105 Thibault Guernalec (Fra) Arkea-B&B Hotels +28:30 106 Samuel Watson (Gbr) Groupama-Fdj +28:32 107 Otto Vergaerde (Bel) Lidl-Trek +28:53 108 Tim Declercq (Bel) Lidl-Trek +28:55 109 Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula +29:35 110 Martijn Tusveld (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl 111 Ryan Gibbons (Rsa) Lidl-Trek +29:36 112 Robbe Ghys (Bel) Alpecin-Deceuninck +30:22 113 Mathijs Paasschens (Ned) Lotto Dstny +30:23 114 Clément Russo (Fra) Groupama-Fdj +30:53 115 Pascal Ackermann (Ger) Israel - Premier Tech +31:09 116 Edward Planckaert (Bel) Alpecin-Deceuninck +31:28 117 Gijs Leemreize (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl +31:36 118 Elmar Reinders (Ned) Team Jayco Alula +31:37 119 Olav Kooij (Ned) Team Visma | Lease A Bike +31:39 120 Maurice Ballerstedt (Ger) Alpecin-Deceuninck +31:49 121 Lukasz Owsian (Pol) Arkea-B&B Hotels +31:50 122 Dries De Bondt (Bel) Decathlon Ag2R La Mondiale Team +31:53 123 Hugo Hofstetter (Fra) Israel - Premier Tech +31:54 124 Kamil Gradek (Pol) Bahrain Victorious +32:32 125 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Qazaqstan Team +32:38 126 Tobias Andresen (Den) Team Dsm-Firmenich Postnl +32:49 127 Arnaud Demare (Fra) Arkea-B&B Hotels +33:13 128 Nils Eekhoff (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl +34:08 129 Donavan Grondin (Fra) Arkea-B&B Hotels +34:22 130 Miles Scotson (Aus) Arkea-B&B Hotels +34:24 131 Maikel Zijlaard (Ned) Tudor Pro Cycling Team +34:35 132 Jonas Rutsch (Ger) Ef Education - Easypost +35:02 133 Rick Zabel (Ger) Israel - Premier Tech +35:41 134 Dries Van Gestel (Bel) Totalenergies +35:58 135 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jayco Alula +38:19 136 Albert Torres Barcelo (Esp) Movistar Team +38:32 137 Mathias Jørgensen (Den) Movistar Team +38:55 138 Timo Roosen (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl +39:00 139 Adrien Petit (Fra) Intermarché - Wanty +40:57 140 Arvid De Kleijn (Ned) Tudor Pro Cycling Team +40:59 141 Dusan Rajovic (Srb) Bahrain Victorious +41:11 142 Gerben Thijssen (Bel) Intermarché - Wanty +41:15 143 Rüdiger Selig (Ger) Astana Qazaqstan Team +41:26 144 Fabio Jakobsen (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl +41:56 145 Danny Van Poppel (Ned) Bora - Hansgrohe +42:00 146 Nico Denz (Ger) Bora - Hansgrohe +44:24 147 Julius Van Den Berg (Ned) Team Dsm-Firmenich Postnl +44:29 Париж - Ницца-2024. Париж - Ницца-2024. Превью Результаты 1 этапа Париж - Ницца-2024 Результаты 2 этапа Париж - Ницца-2024 Результаты 3 этапа Париж - Ницца-2024



