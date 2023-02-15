Дубль Тадея Погачара на Вуэльте Андалусии-2023 и хет-трик с начала сезона

Тадей Погачар — победитель 2 этапа Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2023

Тадей Погачар выступает в гонках только третий день с начала сезона, но уже одержал три победы. 24-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates вновь не оставил соперникам шанса на 2-м этапе Вуэльты Андалусии-Руте дель Соль-2023.

Photo © SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates

На финальном категорийном подъёме этапа Погачар атаковал за 27 км до финиша и переложился к группе лидеров, в которой находились Матеой Мохорич (Bahrain Victorious), Лоренцо Рота и Георг Циммерман (Intermarché - Circus – Wanty) и Дилан Тёнс (Israel - Premier Tech).

Но через несколько километров их добрали Микель Ланда и Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), Карлос Родригес (INEOS Grenadiers) и Энрик Мас (Movistar). Эта группа осталась впереди до финиша, где гонщиков ждал вымощенный брусчаткой подъём – 1,1 км со средним градиентом 9,9%, максимальным 20%.

На нём атаковал Энрик Мас, но Тадей Погачар ответил на ускорение, а затем уехал от 28-летнего испанского гонщика. Погачар пересёк линию финиша в одиночку с преимуществом в 4 секунды над Энриком Масом, Сантьяго Буйтраго, Микелем Ландой и Карлосом Родригесом и укрепил позицию в общем зачёте, где лидирует с запасом в 48 секунд над ближайшим преследователем – 23-летним колумбийским гонщиком команды Bahrain Victorious Сантьяго Буйтраго.

Тадей Погачар: «С самого старта ехали на высокой скорости, все хотели отобраться в отрыв. На предпоследнем подъёме Bahrain Victorious атаковали, а я старался отвечать на атаки. В итоге я идеально финишировал.

Завтра попробуем проехать как можно спокойнее, чтобы не тратить в голове пелотона слишком много сил. Но всё равно этап не будет лёгким, потому что все команды хотят ехать на максимуме».

Матей Мохорич: «Проблем а в том, что некоторые ребята в отрыве находились высоко в генеральной классификации. Мы понимали, что UAE не дадут набрать преимущества, не позволят гонке ускользнуть. В конце всё взорвалось на крутом подъёме. Группа генеральщиков нас добрала, я пытался уехать от них заранее, на спуске, но не удержался впереди. Сегодня мы фокусировались на защите подиума Микеле и Сантьяго. Гонка далека от завершения, мы идём хорошо. Надеюсь, смогу выиграть этап и подняться на подиум в финальный день».